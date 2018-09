Cặp đôi lập startup du lịch chục triệu đô sau lần đầu hẹn hò

Năm 2012, Radha Vyas và Lee Thompson gặp nhau lần đầu. Cả hai đều không ngờ, cuộc hẹn này đã đưa họ đến vai trò đồng sáng lập startup về du lịch. Flash Pack - chuyên cung cấp các chuyến đi du lịch một mình hiện là một trong những startup có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ.

''Tôi và Radha Vyas quen nhau qua website kết bạn Match.com khi cả hai sống cách nhau chỉ hai con phố. Có lẽ trang web đã sử dụng thuật toán để ghép đôi dựa tên mối quan tâm chung về kinh doanh, du lịch và ẩm thực'', Lee Thompson chia sẻ.

Hai đồng sáng lập của Flashpack là Radha Vyas (phải) và Lee Thompson (trái).

Họ dành cả buổi tối hàn huyên về những chuyến đi trong lần gặp đầu tiên. Nhớ lại cuộc hẹn ''lịch sử'', Thompson tâm sự: ''Là một phóng viên ảnh, tôi không thiếu chuyện để kể về những cuộc phiêu lưu. Sau ly vang thứ tư, Radha thổ lộ rằng đang ấp ủ một ý tưởng kinh doanh về du lịch, nhưng còn hơi dè dặt. Đến ly tiếp theo, cô bắt đầu kể nhiều hơn về một thương hiệu dành cho người du lịch một mình, trong độ tuổi 30 đến 40. Đó thực sự là một cơ hội kinh doanh tiềm năng''.

Về phần Radha Vyas, thời điểm đó, cô 30 tuổi, độc thân, áp lực với công việc và thích "trốn chạy" bằng việc đi du lịch. ''Tôi cũng đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh với những người chung chí hướng'', Radha kể.

Khi bạn bè cùng tuổi bận rộn với cuộc sống gia đình hay những tham vọng về nghề nghiệp, Radha dành phần lớn thời gian để đi du lịch một mình. ''Một người bạn gợi ý tham gia tour du lịch theo đoàn. Đó là lần đầu tôi nghe thấy khái niệm này, vì trước đây, tôi thường tự đi du lịch hay đi cùng nhóm bạn''.

Radha lập tức tham khảo thị trường và nhận ra, dịch vụ này phần lớn phục vụ đối tượng người trẻ hay những người đã về hưu, có nhu cầu nghỉ dưỡng. Khách hàng ở tầm tuổi của Radha là không nhiều.

Chuyến du lịch tới Campuchia với nhóm bạn đồng hành ít hơn đến 10 tuổi không lâu sau cũng không làm cô thỏa mãn. Điều đó càng củng cố niềm tin của Radha về một dịch vụ kết nối những người thích du lịch một mình, trong độ tuổi 30-40. ''Tôi muốn trải nghiệm những chuyến đi đáng nhớ với người cùng tuổi'', Radha chia sẻ.

Radha cho biết, hiện tại, Flash Pack được định giá 13 triệu USD, tăng trưởng 300-400% mỗi năm kể từ 2014. Hai đồng sáng lập đặt mục tiêu cán mốc 22 triệu USD vào năm nay.

Công ty bắt đầu với số vốn gần 20.000 USD, đủ để xây dựng website và chạy quảng cáo adwords. Sáu tháng đầu tiên, công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Dù hai đồng sáng lập đã cố gắng nghiên cứu về thị trường mục tiêu, cách tiếp cận khách hàng tiềm năng...nhưng kết quả được không như kỳ vọng.

''Thuyết phục mọi người về một sản phẩm, dịch vụ chưa từng được ai đánh giá trực tuyến hay xếp hạng trên Google thực sự khó. Ở giai đoạn cạn vốn, chúng tôi ngỡ đã buông xuôi, cho đến khi ý tưởng viral marketing xuất hiện'', Thompson cho biết.

Ý tưởng bắt đầu vào năm 2014, khi hai đồng sáng lập đọc một bài báo về việc bức tượng Chúa Cứu Thế ''Christ the Redeemer'' đang được tu sửa sau sự cố bị sét đánh.

Là những người yêu du lịch, nhận thấy cơ hội được khám phá bên trong bức tượng nổi tiếng này, Thompson ngay lập tức bay tới Rio, Brazil. Lúc đó, thành phố này đang chịu nhiều tai tiếng vì được cho là chi trả quá nhiều vào các giải thể thao, điển hình là FIFA World Cup. ''Tôi chụp bức ảnh 'selfie' từ vương miện của Chúa Kitô, tận dụng hai xu hướng lớn mới của năm 2014 là selfies và World Cup'', Thompson nhớ lại.

''Bức selfie đầu tiên với Jesus'' trở thành một hiện tượng lan truyền ngay khi xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đội ngũ cung cấp bức ảnh miễn phí cho các phóng viên trên toàn thế giới, với điều kiện có chèn link dẫn về website. Kết quả là, tấm ảnh thu về 1,4 triệu người truy cập trang Flashpack.com chỉ trong hai ngày. Rất nhiều trong số đó thể hiện sự thích thú và quan tâm. Doanh thu tăng đều đặn hàng tháng. Cái tên Flash Pack bắt đầu xuất hiện ở trang nhất trong kết quả tìm kiếm từ khóa của Google mà không tốn bất cứ chi phí quảng cáo nào.

Bức ảnh khiến cái tên Flashpack được lan truyền rộng rãi.

Lý giải về tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Flash Pack, Radha nói: ''Chúng tôi xác định rõ thị trường ngách trên toàn cầu và tìm hiểu sâu về nó. Flash Pack giải quyết nhu cầu cho nhóm đối tượng có thu nhập cao và mong muốn sự tự do cá nhân. Thời điểm cũng đem lại sự may mắn khi thị trường du lịch mạo hiểm đã đạt mức tăng trưởng 69% so với cùng kỳ, kể từ năm 2009. Số lượng người độc thân đang tăng lên, cũng là đối tượng chiếm 80% trong cộng đồng Flash Pack, góp phần vào sự phát triển của startup. Flash Pack cũng có sức hấp dẫn toàn cầu khi 50% hoạt động của công ty là ở Mỹ và Canada, 10% là ở Australia''.

Những chuyến du lịch cùng Flash Pack hướng tới trải nghiệm một mình. Hầu hết những người tham gia đều độc thân. Tại Flash Pack, họ có cơ hội gặp gỡ và được truyền cảm hứng từ những người bạn đồng hành mới quen khác.

Chuyến du lịch tại Việt Nam thông qua Flashpack.

Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Flash Pack cũng được Vyas nhấn mạnh là sức mạnh đội nhóm: ''Chúng tôi có sự phân chia vai trò rất rõ ràng. Tôi phụ trách thương hiệu và Radha đảm nhận công việc kinh doanh. Cuộc họp quản lý được tổ chức hàng tuần, nơi mọi người được phép có ý kiến hay phủ quyết''.

Hiện Flash Pack mới chỉ gọi vốn lần đầu vào năm 2016. Đội ngũ cho biết startup vẫn có dòng tiền ổn định, được đẩy mạnh đầu tư vào yếu tố công nghệ.

Phạm Vân (Theo Forbes)