Em út Kim Kadarshian kiếm nửa tỷ USD nhờ bán mỹ phẩm

Báo Women's Wear Daily dự đoán hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics sẽ đạt doanh thu một tỷ USD vào năm 2022, chỉ sau 5 năm hoạt động. Kylie Jenner, nhà sáng lập của thương hiệu này tận dụng sự nổi tiếng để làm giàu từ rất sớm, cùng với những người anh chị trong đại gia đình Kadarshian-Jenner.

Tháng 11/2015, Kylie ra mắt thương hiệu mỹ phẩm mang tên riêng với lô hàng đầu tiên chỉ có 15.000 cây son nước giá 29 USD. Trong vòng vài giây, toàn bộ hàng đã bán hết. Cô nhanh chóng phát triển các dòng sản phẩm từ son nước, phấn mắt, kem nền cho đến dụng cụ trang điểm. 18 tháng sau đó, doanh thu đạt 420 triệu USD. Kỷ lục bán hàng của hãng này là 19 triệu USD tính riêng trong ngày ra mắt bộ sưu tập mỹ phẩm dành cho mùa nghỉ lễ cuối năm 2016.

Kylie đam mê mỹ phẩm và làm đẹp từ khi còn ở tuổi thiếu niên.

Cô gái sinh năm 1997 ấp ủ ý định lập thương hiệu son riêng từ khi chưa 16 tuổi. Cô là một trong những người tiên phong cho xu hướng đăng video hướng dẫn trang điểm, bàn về làm đẹp "beauty vlog". Cô cũng khởi đầu trào lưu tô son ấn tượng.

"Tôi không thể ra khỏi nhà mà không tô son và ai cũng quan tâm đến màu son của tôi. Thế nên tôi nghĩ tại sao không tự làm một thương hiệu son riêng?", Kylie chia sẻ.

Thành công của cô không tốn một đồng tiếp thị. Con gái út của gia đình toàn ngôi sao khẳng định không chi tiền cho quảng cáo, chỉ đăng tải mọi thông tin lên mạng xã hội như Twitter, Instagram, Snapchat... Sự nổi tiếng sẵn có từ trước khi Kylie khởi sự với những cây son đã làm nền tảng phát triển thương hiệu.

Em út của Kim Kardashian lần đầu xuất hiện trên TV trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians vào năm 10 tuổi, cùng với chị gái ruột Kendall Jenner, các anh chị cùng mẹ khác cha Kim, Khloé và Rob Kardashian. Cô nối gót sự nghiệp người mẫu của đàn chị sau đó vài năm, làm người mẫu ảnh bìa cho các tạp chí nổi tiếng và sánh bước cùng Kendall trên sàn diễn thời trang quốc tế. Cô cũng tham gia những chương trình truyền hình thực tế về làm đẹp. Những video hướng dẫn làm đẹp của blogger kiêm người mẫu trẻ luôn có hàng triệu lượt xem.

Kylie có thu nhập 41 triệu USD vào năm 2017, trong khi đàn chị Kim Kardashian kiếm 45,5 triệu USD.

Kylie hiện có số lượt xem trên ứng dụng Snapchat nhiều nhất thế giới, có 101 triệu người theo dõi trên Instagram và 24,2 triệu người trên Twitter. Riêng video thông báo Kylie đã sinh con đăng trên Youtube vào ngày 5/2 có 32 triệu lượt xem chỉ sau 24 tiếng. Năm 2017, cô là thành viên trẻ nhất trong danh sách 100 người nổi tiếng có thu nhập cao nhất thế giới, theo Forbes. Năm 2016, tạp chí Time bình chọn cô là người có ảnh hưởng đến giới trẻ nhất trên toàn cầu.

Thương hiệu son Kylie cũng không tốn chi phí vận hành vì không mở cửa hàng. Toàn bộ sản phẩm bán trên mạng. Đây là một trong những điểm khác biệt lớn so với những thương hiệu mỹ phẩm lâu đời có chuỗi bán lẻ. Theo WWD, Estée Lauder mất 10 năm để đạt mốc doanh thu 500 triệu USD, Lancôme mất 80 năm để đạt một tỷ USD.

Son Kylie có giá trung bình 29 USD, trọn bộ mỹ phẩm giá 329 USD.

Bà Kris Jenner, mẹ Kylie, cho biết thành công của con gái ở tuổi 20 chỉ mới là bề nổi của tảng băng. Ngoài thương hiệu mỹ phẩm riêng, Kylie đang kiếm tiền nhờ ứng dụng di động của chính cô, cũng tập trung vào làm đẹp. Ngoài ra, còn có hai thương hiệu thời trang đồng sở hữu với Kendall Jenner, một tập sách và mối quan hệ hợp tác với Puma, Quay Australia.

Con gái của cựu vận động viên Olympic chuyển giới Caitlyn Jenner cho biết, động lực phát triển của cô hiện tại là trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ toàn cầu. "Mọi người thường không nghĩ tôi có thể trở thành doanh nhân ở tuổi 20, nhưng quan điểm đó đang dần thay đổi", Kylie chia sẻ.

Khánh Anh