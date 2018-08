Ngày 24/10 diễn ra lễ vinh danh Startup Việt 2017

Lễ vinh danh Startup Việt 2017 có sự tham gia của 200 khách mời, gồm đại diện các đơn vị, dự án khởi nghiệp, các quỹ đầu tư cùng nhiều doanh nghiệp.

Tại sự kiện, Top 25 startup tiêu biểu ra mắt sau vòng bình chọn trên VnExpress. Hầu hết các đơn vị trong nhóm này đều phát triển dịch vụ trên nền tảng Internet, trong đó có một số mô hình kinh doanh khá mới mẻ ở Việt Nam.

5 startup ở Top 25 được Ban Tổ chức lựa chọn tham gia thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng Chuyên môn - gồm 6 chuyên gia, doanh nhân uy tín, giàu kinh nghiệm.

Một điểm nhấn của lễ vinh danh Startup 2017 là phần Startup Speed Dating. Đây là chương trình kết nối tốc độ, hiệu quả, nhanh chóng và trực tiếp giữa các công ty khởi nghiệp với 16 chuyên gia, cố vấn và nhà đầu tư nhiều lĩnh vực. Hoạt động này kéo dài hơn 60 phút, mỗi phiên làm việc khoảng 10 phút, với 6 phiên và chia ra làm 7-8 khu vực.

Đây là cơ hội để startup chia sẻ ý tưởng, mô hình kinh doanh, thu hút sự quan tâm và chú ý từ các nhà đầu tư, tham vấn ý kiến từ các chuyên gia trong ngành, giao lưu kết nối với cộng đồng startup, mở rộng mạng lưới quan hệ...

Quán quân Startup Việt 2017 sẽ được vinh danh tại sự kiện.

Startup có phần thuyết trình tốt nhất nhận danh hiệu "Startup Việt 2017", với giải thưởng là gói truyền thông miễn phí trị giá 500 triệu đồng trên VnExpress hoặc Ngoisao.net.

Quán quân sẽ được tham gia Slush - một trong những sự kiện khởi nghiệp quy mô lớn nhất thế giới tại Phần Lan. Tài trợ toàn phần đến từ chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (Innovation Partnership Program - IPP) gồm vé máy bay khứ hồi quốc tế, chi phí đi lại, ăn, ở tại Phần Lan và vé tham dự sự kiện cho 2 người.

Đơn vị đạt giải nhất còn hưởng gói ưu đãi “Điểm tựa tài chính, khởi nghiệp thành công” của Ngân hàng TMCP An Bình; voucher sử dụng dịch vụ trị giá 50 triệu đồng từ UP Co-working Space; 20 triệu đồng từ Uber; khóa học X-Startup CEO Entrepreneur do YUP Inspiring Entrepreneuship tài trợ và học bổng LeaderUp - Accelerator Program.

Bên cạnh đó, gói dịch vụ xây dựng doanh nghiệp, tạo đà phát triển Reddal Fast Track của công ty Reddal trị giá hơn 100 triệu đồng cũng được trao tặng cho nhà vô địch Startup Việt 2017.

Top 5 tham gia phần thuyết trình (pitching) tại buổi vinh danh Startup Việt 2017 sẽ nhận gói ưu đãi của Ngân hàng TMCP An Bình; học bổng khóa học X-Startup CEO Entrepreneur và LeaderUp-Accelerator Program; một voucher sử dụng dịch vụ trị giá 30 triệu đồng từ UP Co-working Space

Ngoài ra, mỗi startup trong Top 25 nhận gói truyền thông miễn phí trị giá 100 triệu đồng trên hệ thống Báo VnExpress hoặc Ngoisao.net, thời hạn sử dụng tới hết năm 2018.

Trong hai tuần diễn ra chương trình bình chọn, mỗi tuần có một độc giả nhận giải “Độc giả may mắn” theo phương thức lựa chọn ngẫu nhiên. Ở buổi vinh danh sẽ có một voucher sử dụng dịch vụ Uber trị giá 2 triệu đồng dành cho một độc giả may mắn.

Startup Việt 2017 có sự đồng hành của Công ty CP Tập đoàn Asanzo và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Đây là năm thứ hai liên tiếp VnExpress tổ chức bình chọn Startup Việt. Năm 2016, chương trình thu hút hơn 300 hồ sơ đăng ký tham dự, với trên 3.000 lượt bình chọn từ độc giả. Quán quân năm ngoái là VeXeRe - dự án hợp tác bán vé, giúp các nhà xe xây dựng quy trình nghiệp vụ chuyên nghiệp và quản lý dễ dàng hơn.

