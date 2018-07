Alibaba dùng AI giảm tình trạng chậm giờ bay

Mới đây, Alibaba Cloud (đơn vị thuộc Alibaba) công bố giải pháp ET Aviation Brain nhằm giảm số giờ bay trễ. Sau khi ra mắt, ET Aviation Brain đã được hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc Capital International Airport (BCIA) sử dụng.

Đại diện Alibaba Cloud cho biết, bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), ET Aviation Brain nhanh chóng điều phối máy bay hạ cánh xuống bãi đáp trống tại BCIA trong 50 giây, thay vì 2-3 tiếng như cách làm thủ công. Theo đó, ứng dụng giúp tăng hiệu xuất sử dụng bãi đỗ máy bay thêm 10%, tiết kiệm 5.000 giờ mỗi ngày cho khoảng 20.000 hành khách.

ET Aviation Brain sử dụng Ai làm giảm đỗ trễ giờ của các chuyến bay. Ảnh: e27.

ET Aviation Brain có khả năng tự ghi nhớ số máy bay; lịch trình cất cánh, hạ cánh; vị trí đỗ máy bay; đường băng, đường cao tốc; xe đưa đón… Giải pháp này có thể xây dựng mô hình toán học tích hợp dựa vào số liệu thống kê nhằm tối ưu hóa hoạt động bay tại BCIA.

Với 300 chỗ đậu máy bay và khoảng 1.700 chuyến bay mỗi ngày, BCIA có hai máy bay cất-hạ cánh trung bình mỗi phút. Do đó, việc ứng dụng ET Aviation Brain sẽ giúp tình trạng trễ giờ bay được hạn chế nhằm tăng sự hài lòng của khách hàng.

ET Aviation Brain nằm trong chuỗi ET Brain của Alibaba Cloud. Ngoài ra còn có ET City Brain, ET Industrial Brain, ET Medical Brain, ET Environment Brain cung cấp giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, chính quyền thành phố và các ngành nghề khác.

Huyền Trang (Theo e27)