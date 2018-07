Cựu sinh viên Harvard chế tạo chiếc gương tự hướng dẫn tập thể dục

Phòng tập đặc biệt này không có các thiết bị tập chuyên dụng, thay vào đó một chiếc gương khổ lớn tích hợp màn hình LCD cùng hệ thống loa cỡ đại.

"Mirror không phải là chiếc gương thông thường, màn hình LCD của thiết bị có khả năng hiển thị các bài tập cá nhân theo yêu cầu thuộc nhiều bộ môn trong đó có yoga, đốt cháy năng lượng và quyền anh. Do đó, chiếc gương không chỉ phản chiếu hình ảnh người dùng mà có thể hiện thị hình người hướng dẫn đang thực hiện các động tác tập", Brynn Putnam - nhà sáng lập kiêm CEO startup cho biết.

Màn hình LCD của thiết bị có khả năng hiển thị các bài tập cá nhân theo yêu cầu thuộc nhiều bộ môn trong đó có yoga, đốt cháy năng lượng và quyền anh. Ảnh: Inc.

Từ khi ra mắt mẫu sản phẩm đầu tiên vào năm 2015, đến nay startup đã gọi thành công 13 triệu USD vốn. Theo nữ sáng lập 34 tuổi, người tập thường thấy kém hiệu quả và giảm thú vị nếu tập ở nhà, do vậy sản phẩm ra đời sẽ thay đổi cách con người tận hưởng cuộc sống.

Bên cạnh đó, Brynn cùng cho rằng việc cá nhân hóa bài tập theo thể trạng từng người sẽ giúp người tập đạt hiệu cao hơn việc chỉ chú trọng vào các bài tập khó. Mirror cung cấp hai chế độ tập gồm một hướng dẫn viên hoặc cùng nhiều người dựa theo yêu cầu của người dùng và dữ liệu sinh học thiết bị thu thập được.

Hiện startup có 15 nhân việc làm việc, nội dung các bài dạy tập được thực hiện tại studio riêng và huấn luyện viên hướng dẫn là người hướng dẫn thể hình cá nhân nổi tiếng tại New York (Mỹ).

Nữ sáng lập Brynn Putnam từng nằm trong danh sách 30 người thành công dưới 30 tuổi do tạp chí INC bình chọn. Trước khi sáng lập và điều hành Mirror, cựu sinh viên Harvard từng thành lập chuỗi phòng tập gym cường độ cao tại thành phố New York.

Lạc Thảo