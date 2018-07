Nền tảng may đồ nam trực tuyến nhận vốn từ nhà đầu tư Trung Quốc

James Wakefield - CEO startup cho biết, số tiền này sẽ được dùng để mở rộng hoạt động của InStitchu ra toàn cầu đồng thời phát triển công nghệ tương tác qua Internet giúp khách hàng hình dung rõ sản phẩm.

Trong buổi công bố thông tin đầu tư, Dongmei Hu - CEO Dayang Group nhìn nhận: "InStitchu là thương hiệu có tiềm năng phát triển lớn. Ngay từ những ngày đầu thành lập, startup này đã chứng tỏ khả năng làm những điều phi thường nhằm mang đến khách hàng trải nghiệm may đồ thời trang thú vị". Ông đồng thời khẳng định thương vụ đầu tư này sẽ giúp Dayang cung cấp ra thị trường nhiều mẫu thời trang nam theo xu hướng bằng hình thức sản xuất mới: may đo trực tuyến.

Robin McGowan - một trong hai nhà sáng lập startup. Ảnh: Internet.

Techcrunch đưa tin, InStitchu đồng ý hợp tác với Dayang Group nhờ mối quan hệ lâu năm giữa hai đơn vị này. Nhà phân phối thời trang Trung Quốc hiện chiếm 50% lượng đơn hàng của startup. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, InStitchu sẽ phải tăng con số đơn đặt hàng từ Dayang lên khoảng 30%.

Khi mới thành lập, InStitchu được giới truyền thông chú ý bởi tuyên bố sẽ làm thay đổi ngành may mặc như cách Uber thay đổi ngành taxi.

Để thực hiện mục tiêu này, hai nhà sáng lập là James và Robin McGowan lựa chọn hình thức may mặc trực tuyến.Theo đó, khách hàng được tư vấn và chọn mẫu thời trang qua hình ảnh thiết kế đăng tải trên website của hãng. Trang phục sẽ được may theo số đo do người dùng tự cung cấp hoặc nhận diện bằng công nghệ quét cơ thể 3D tích hợp.

Trong trường hợp khách hàng không hài lòng với bộ trang phục nhận được, InStitchu sẽ chịu mọi tổn thất đổi trả bằng một trong hai hình thức hoàn tiền và may lại trang phục mới.

Giao diện của InStitchu. Ảnh: InStitchu.

Theo đại diện InStitchu, điểm đặc biệt của startup là vải may làm từ chất lượng len cừu Australia. Ngoài ra, startup thành lập nhiều showroom trưng bày mẫu mã và thiết kế giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm trang phục trước khi đặt may. Hiện đội ngũ điều hành công ty sắp mở thêm showroom tại New York (Mỹ). Sau hoạt động này, tổng lượng showroom của hãng trên toàn cầu tăng lên con số 15. Địa điểm mở phòng trưng bày được ấn định dựa theo lượng bình chọn của người dùng qua website công ty.

"Trong tương lai, chúng tôi dự định lắp đặt thêm những chiếc gương tương tác để khách hàng dễ hình dung hình ảnh của họ trong các bộ trang phục của InStitchu", James bày tỏ tham vọng. Ông cho biết, năm ngoái startup đạt mức tăng trưởng 114%. Khoản đầu tư của Dayang đã làm thay đổi chiến lược kinh doanh của hãng, tuy nhiên nhìn chung định hướng lớn của InStitchu vẫn là thay đổi ngành may mặc toàn cầu.

Lạc Thảo (Theo Techcrunch, InStitchu)