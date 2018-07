Từ công nhân đến CEO startup công nghệ

Học hết cấp 3, nhà không có điều kiện và cũng vì muốn làm giàu, anh Vũ Thạnh Trang rời Quy Nhơn vào TP HCM làm công nhân. Anh làm việc chăm chỉ, tiết kiệm từng đồng để nuôi giấc mơ của mình.

Dù vậy, khoản tiền tiết kiệm không nhiều do đồng lương ít ỏi. Chia sẻ khát vọng làm giàu cho một người bạn thân, người ấy chẳng nói gì, chỉ cười rồi hỏi lại "mày định đổi đời bằng cách này sao?".

Sau câu hỏi đó, chàng trai trẻ suy nghĩ nhiều về công việc hiện tại của mình. Anh quyết tâm ôn thi để vào đại học vì cho rằng "chỉ có học mới thoát nghèo".

Năm 2003, tranh thủ thời gian buổi tối để học kỹ thuật viên tin học, sau đó, anh đậu vào ngành Quản trị kinh doanh hệ tại chức của một trường đại học lớn ở TP HCM. Lúc học, anh nhận ra mọi thứ không như mình nghĩ. Giảng đường không dạy cách kinh doanh thế nào. Anh tìm việc làm thêm để có kinh nghiệm thực tế.

Chàng trai sinh năm 1983 làm nhân viên tiếp thị cho một thương hiệu snack. Sau 3 tháng làm việc, anh đạt danh hiệu best sale (người bán hàng giỏi nhất) của toàn công ty. Nhận thấy khả năng kinh doanh nhạy bén của nam sinh viên, 6 tháng sau, Trang được cất nhắc lên làm vị trí Quản lý bán hàng khu vực, một năm sau trở thành Trưởng phòng kinh doanh khu vực TP HCM khi đang là sinh viên năm thứ 2.

Anh Vũ Thạnh Trang - từ công nhân tới giám đốc kinh doanh mê công nghệ và nay là CEO của startup công nghệ Littleworld.

Lúc công ty này ngừng hoạt động, chàng trai trẻ cũng quyết định nghỉ học. Với kinh nghiệm, các mối khách hàng quen có sẵn trước đó, Trang mở công ty riêng, chuyên phân phối thực phẩm.

Năm 2010, kinh tế suy thoái, chịu áp lực từ nhiều phía, cạnh tranh thị trường lớn, anh phá sản. "Gần 5 năm gắn bó với tất cả tâm huyết và tuổi trẻ, giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, tôi gần như suy sụp và rơi vào trạng thái chán nản", anh Trang nhớ lại.

Sau cú vấp ngã đó, anh trải qua nhiều công việc mới với vị trí Trưởng phòng kinh doanh, song vẫn dành thời gian nghiên cứu về công nghệ. Từ những ngày hệ điều hành Windows mới về Việt Nam, anh tìm hiểu về nó nhưng không có điều kiện trải nghiệm trên máy. Anh chỉ có cuốn sách hướng dẫn cách dùng Windows và đọc đi đọc lại gần như thuộc lòng.

Bên cạnh việc đọc tin tức về kinh doanh - tiếp thị, anh luôn theo dõi tin tức, các bài viết về công nghệ và tâm đắc câu nói của doanh nhân, diễn giả, tác giả nổi tiếng người Nhật Takashi Ishii "nếu bạn tập trung đọc về một lĩnh vực quá nhiều, bạn sẽ thông tuệ về lĩnh vực đó". Nhờ lòng đam mê và hiểu biết về công nghệ, cùng với tính cách dám làm, dám chịu, anh Vũ Thạnh Trang đã vẽ cuộc đời mình sang trang mới.

Năm 2016, trong lần đi công tác tỉnh, khi cần tìm chỗ rút tiền ATM và các dịch vụ khác như khách sạn, quán ăn, địa chỉ đi chơi... anh phải gọi điện hỏi người quen hoặc người dân khu vực đó. Không sành địa hình nên việc tìm kiếm khó khăn. Ý nghĩ về phần mềm có thể giúp người dùng tìm kiếm nhanh chóng các địa điểm lóe lên trong đầu anh.

Chàng trai sau đó mày mò cả ngày lẫn đêm để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Khi chia sẻ ý tưởng này cho 4 người bạn lập trình viên của mình, họ lắc đầu, im lặng.

Không nản lòng, anh tiếp tục tìm đến một người bạn đang làm việc cho một công ty chuyên gia công phần mềm (OutSourcing) nhờ giúp sức.

Để dự án từ trên bản vẽ tay đưa vào áp dụng được, ngoài số vốn ít ỏi tích lũy, anh Trang huy động vốn từ các nhà đầu tư. "Chỉ với bản phác thảo trên giấy này, không người làm kinh doanh nào chịu góp tiền với tôi. Song, tôi lại rất may mắn khi được nhiều người thân và bạn bè tin tưởng ủng hộ", nhà khởi nghiệp trẻ nói và cho biết, nhận những đồng tiền gửi bằng niềm tin của người thân quen, anh lên kế hoạch chi tiêu cụ thể và hiệu quả nhất có thể.

Đến tháng 3/2017, anh bắt đầu dự án khởi nghiệp mới của mình khi thành lập Công ty Littleworld với tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng. Phần mềm Around sau nhiều tháng thai nghén được đưa vào chạy thử.

Ứng dụng Around có thể chạy trên IOS, Android, Website và đang xây dựng Webmobile. Theo đó, khi cài đặt ứng dụng này, người dùng có thể tạo tài khoản miễn phí để đăng nhập. Muốn tìm kiếm các dịch vụ mình cần, phần mềm sẽ chỉ ra các kết quả phù hợp trong bán kính gần nhất.

Ví dụ, bạn muốn tìm một quán café, thợ sửa ống nước… thì chỉ cần gõ từ khóa vào ô tìm kiếm rồi xác định vị trí của mình, ứng dụng sẽ trả cho một loạt danh sách từ gần nhất đến xa nhất. Điều này giúp tạo ra sân chơi công bằng cho giới kinh doanh và dịch vụ, vì ngay cả những quán nhỏ trong hẻm sâu hay anh thợ sửa ống nước ít người biết tới, nay cũng được khách hàng tìm thấy trên bản đồ số của Around.

Người dùng cũng có thể tìm kiếm vị trí chính xác của UBND các quận huyện, thành phố, bệnh viện, trường học, công an, ATM, khu du lịch, nhà thờ... gần chỗ mình ở. Phần mềm sẽ định vị và đưa ra đường đi cũng như hướng dẫn di chuyển tới địa điểm đã chọn.

Ứng dụng còn cho phép người dùng tạo một hoặc nhiều gian hàng online của mình. Bạn có thể đăng ảnh quảng cáo các sản phẩm, cập nhật địa chỉ shop hàng và trao đổi trực tiếp với khách mà không mất bất kỳ khoản chi phí nào. Các tài khoản có thể tiếp cận lượng khách hàng lớn ngay xung quanh mình trên cộng đồng mạng xã hội của ứng dụng. Người mua tiết kiệm thời gian, chi phí khi cần sử dụng dịch vụ nào đó.

Khi có tài khoản, bạn có thể tranh thủ thời gian rảnh, xem các chương trình quảng cáo có trên ứng dụng để tích điểm. Các điểm thưởng này sẽ được quy đổi thành những món quà có giá trị như thẻ cào, phiếu giảm giá...

Doanh nhân 8x chia sẻ, sau gần 3 tháng đưa vào hoạt động chính thức, hiện ứng dụng đã cập nhật 120.000 địa điểm công và đang liên kết với các dịch vụ, cửa hàng… để cùng xây dựng hệ thống địa điểm hiệu quả nhất. Với 2 slogan là "Around cùng bạn trên mọi hành trình" và "Cùng Around tái hiện thế giới kinh doanh thực trên không gian số", startup này khuyến khích tất cả mọi người cùng sử dụng Around, xây dựng cơ sở dữ liệu và sử dụng tiện ích mà nó mang lại hoàn toàn không tốn phí.

Dù chưa mang lại doanh thu, nhưng CEO Vũ Thạnh Trang cho biết "không có gì hoàn thiện ngay từ đầu" và anh sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện sản phẩm. Chàng trai Quy Nhơn muốn phát triển ứng dụng thành cộng đồng địa điểm, kinh doanh mạng xã hội kết hợp thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam và có mặt tại các nước ở khu vực Đông Nam Á.

Nguyễn Loan