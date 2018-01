Chuyên gia đưa ra 5 lời khuyên để khởi nghiệp không đi sai hướng

Nhiều ý kiến chung nhận định người Việt không có thói quen thất bại. Đó là lý do không phải ai cũng muốn làm gì đó quá mạo hiểm, đặc biệt là trong kinh doanh. Tuy nhiên, muốn trở thành doanh nhân, bạn không thể mãi hoạt động trong vùng an toàn.

Kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế là những yếu tố quan trọng với người khởi nghiệp. Sau đây là năm điều nhà khởi sự startup cần lưu ý.

Thành công nhờ biết khai thác thị trường

Năm 2007, Flipkart xây dựng sàn thương mại điện tử mô phỏng Amazon của Mỹ tại thị trường Ấn Độ. Sau hơn 10 năm trên thị trường, Flipkart trở thành một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất đất nước đông dân thứ hai thế giới, thậm chí cạnh tranh trực tiếp với Amazon tại thị trường này.

Từ bài học của Flipkart, không cần là đơn vị đầu tiên có ý tưởng mới giúp startup thành công. Chỉ cần startup biết cách khai thác thị trường mới, tập trung vào những điểm mạnh là có thể mở rộng hoạt động.

Startup không cần là đơn vị tiên phong, chỉ cần là đơn vị đầu tiên thành công.

Khởi nghiệp không dễ

Xu Zhengjiang (Trung Quốc) từng gặp thất bại trên hành trình khởi nghiệp. Khi thành lập 9 RMB Wash - startup thương mại điện tử cung cấp dịch vụ giặt quần áo, anh từng tự hào rằng mình đang làm việc chăm chỉ với mục tiêu theo đuổi giấc mơ.

Ở độ tuổi 20, Xu Zhengjiang gọi vốn thành công 770.000 USD. Từ đây, nhóm startup của anh tự vẽ nên nhiều ước mơ phát triển công ty tương lai nhưng không có kế hoạch nào trong số đó dành cho sự thất bại. Một thời gian sau đó, 9 RMB Wash phá sản do không thể cạnh tranh với các đối thủ mới.

Ngoài chịu sự cạnh tranh, Xu Zhengjiang cho rằng công ty gặp thất bại do tư tưởng muốn an nhàn trong bộ phận hoạt động. Nhiều người mở công ty để được thoải mái trong công việc, tuy nhiên thực tế lại không phải vậy.

Khởi nghiệp không phải là con đường dễ đi.

Tiền không phải là yếu tố quyết định

Tiền là yếu tố quan trọng nhưng không mang tính quyết định. Bạn có thể khởi nghiệp mà không cần vốn tự có. Để có tiền duy trì hoạt động trong công ty, bạn có thể tham gia vào các cuộc thi gọi vốn, kêu gọi đầu tư bằng nhiều hình thức...

Khi không phải tiền, yếu tố quyết định chính là khả năng, niềm tin theo đuổi ý tưởng. Lúc này, vai trò dẫn dắt của nhà sáng lập startup đóng vai trò quan trọng để đưa ra định hướng cụ thể, tránh bị dao động từ những yếu tố chủ quan của thị trường.

Kiên định với dự án

Nhiều bạn trẻ có ý tưởng kinh doanh đến gặp nhà đầu tư để gọi vốn. Họ tự tin trình bày ý tưởng của mình, nhưng sau đó lại vấp phải câu hỏi từ chính nhà đầu tư: "Cơ sở nào để tôi tin tưởng và đổ vốn vào ý tưởng của bạn?".

Niềm tin của nhà đầu tư là cửa ải startup cần vượt qua để được nhận vốn. Nhưng để chắc chắn với quyết định đổ tiền, nhà đầu tư sẽ hỏi nhiều thông tin ngược. Nếu không thực sự kiên định với ý tưởng hướng tới, startup sẽ không thể thuyết phục nhà đầu tư.

Tiên phong không phải là lợi thế

Không phải sản phẩm của nhà tiên phong nào cũng được đón nhận. Thị trường luôn vận động và sáng tạo, để chiếm thị phần, sản phẩm của startup cần đáp ứng sát nhu cầu thị trường.

Một chuyên gia quản trị kinh doanh từng dành lời khuyên: "Đừng khởi nghiệp trừ khi sản phẩm hoặc giải pháp của bạn tốt hơn 10 lần, rẻ hơn 10, nhanh hơn 10 lần so với đối thủ". Trên cùng phân khúc thị trường, sản phẩm của startup cần mang lại nhiều lợi ích nhất cho khách hàng.

Bên cạnh đó, bạn không thể có lợi thế của nhà tiên phong nếu không nhanh chóng thực hiện ý tưởng trước những đơn vị khác. Ý tưởng vừa nảy sinh và bạn nghĩ rằng mình là người đầu tiên biết đến điều này. Tuy nhiên thực tế có nhiều người có chung suy nghĩ với bạn.

Chọn đúng cộng sự

Cộng sự là yếu tố quyết định thành công của startup.

Làm nên thành công của startup cần có đội ngũ cộng sự tài năng. Do đó, khi chọn cộng sự, startup không nên tìm đến những người có tư tưởng ổn định và an nhàn. Họ sẽ có cả nghìn lý do rằng bạn không thành công và ý tưởng của bạn không đáng giá. Thay vì thế, bạn nên tìm những người có kinh nghiệm khởi nghiệp để rút ra bài học và củng cố niềm tin cho cả tập thế công ty.

Huyền Trang