Những kinh nghiệm quản lý rủi ro khi khởi nghiệp dành cho startup

Canon đã và đang nỗ lực không ngừng để đưa ra các giải pháp hình ảnh toàn diện và phù hợp cho các doanh nghiệp, giúp cân bằng mọi vấn đề như chi phí, năng suất, trách nhiệm người sử dụng, an ninh và bảo trì thiết bị. Với phương châm Business Can Be Simple (Kinh doanh nhàn hạ), Canon mang đến cơ hội giúp họ nâng cao năng suất một cách hiệu quả và thích ứng môi trường kinh doanh biến động nhanh, nơi mà các giải pháp thông minh chính là chìa khóa để dẫn đến thành công. Để xem thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm, vui lòng truy cập tại: Website: www.canon.com.vn/ Fanpage: www.facebook.com/pg/canonvietnamfanpage/ Điện thoại liên hệ: 028 3820 0466