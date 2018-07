CEO Tuệ Nghi: 'Hãy học cách khởi nghiệp từ những điều nhỏ nhất'

Ưu điểm của dòng máy in HP LaserJet Pro MFP M26. là giá vừa tầm, chi phí vận hành thấp, dễ sử dụng, chất lượng bản in sắc nét, cùng nhiều tính năng phục vụ tối đa cho nhu cầu của các văn phòng, nhóm làm việc nhỏ. Chỉ cần một chạm vào lệnh in thông qua ứng dụng HP Smart cài đặt trên điện thoại là có ngay tài liệu mà không cần tới laptop hay kết nối dây USB.