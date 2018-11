Cơ hội tiếp cận nhà đầu tư tại Gala Startup Việt 2018

Ban tổ chức triển khai hoạt động kết nối trực tiếp Speed Dating trong khuôn khổ Gala chung kết diễn ra vào ngày 15/11 tại Gem Center, quận 1, TP HCM. Tất cả startup vào Top 25 cuộc thi năm nay và bất kỳ startup nào quan tâm, mong muốn gặp gỡ nhà đầu tư đều có thể đăng ký tham dự tại đây.

Đồng hành cùng chương trình Speed Dating năm nay có các nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn và chốt vụ đầu tư ngay trong khuôn khổ sự kiện nếu nhận thấy có startup tiềm năng và phù hợp tiêu chí tìm kiếm. Trong đó có ông Sonny Lê - Giám đốc chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Build 80 Program thuộc quỹ đầu tư mạo hiểm Reapra (Singapore). Ông tìm kiếm các startup trong giai đoạn đầu phát triển (zero to one) thuộc các lĩnh vực ẩm thực, giải trí, nhập khẩu, phân phối...

Ông Sonny Lê, Giám đốc chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Build 80 Program thuộc quỹ đầu tư mạo hiểm Reapra (Singapore) sẵn sàng ra quyết định đầu tư ngay tại Speed Dating nếu gặp được startup tiềm năng.

Chuyên gia quen thuộc của Startup Việt 2018, ông Nguyễn Việt Đức - cố vấn cao cấp của Startup Vietnam Foundation (SVF) sẽ tham gia Speed Dating với vai trò nhà đầu tư. SVF tập trung lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ những dự án có ý tưởng tốt bằng cách phát triển năng lực lãnh đạo đối với đội ngũ sáng lập, tư vấn về công nghệ, hoàn thiện kỹ năng quản lý, kết nối đầu tư, thương mại hoá sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nhà đầu tư Lý Khánh Hậu đến từ 500 Startups Việt Nam cũng sẽ tham dự và trực tiếp tìm kiếm cơ hội đầu tư cho quỹ này. Ngoài ra còn có bà Lê Hoàng Uyên Vy đến từ quỹ ESP (Singapore), tập trung đầu tư vào những công ty khởi nghiệp công nghệ đang ở giai đoạn đầu (vòng gọi vốn seed) với số tiền đầu tư từ 200.000 USD đến 300.000 USD.

Cùng gặp gỡ các startup trong sự kiện kết nối trực tiếp còn có các chuyên gia là thành viên hội đồng giám khảo cuộc thi Startup Việt 2018 và đại diện các doanh nghiệp đang có tốc độ tăng trưởng cao. Điển hình là Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Văn Tùng, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch HĐQT GIBC, ông Phạm Duy Hiếu - Tổng giám đốc SVF, ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghệ Asanzo, ông Ngô Quang Phúc - Tổng giám đốc Phú Đông Group, ông Trần Ngọc Thái Sơn - Tổng giám đốc Tiki.

Những huấn luyện đến từ các vườn ươm khởi nghiệp như VIISA, SVF, VMCG, Innovatube, SiHub tiếp tục đồng hành với startup Việt năm nay.

Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Asanzo sẽ tham gia Speed Dating và tìm kiếm cơ hội rót vốn vào startup tiềm năng.

Speed Dating diễn ra từ 15h30-16h30 ngày 15/11 tại Gem Center, quận 1, TP HCM. Công ty CP dịch vụ Circo là nhà tài trợ cho hoạt động. Startup đăng ký tại đây để có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nhà đầu tư.

Gala Startup Việt 2018 diễn ra từ 13h cùng ngày tại Gem Center nhằm vinh danh startup xuất sắc nhất trong chương trình năm nay. Lễ vinh danh mở cửa đón khách tham quan miễn phí nhằm phục vụ độc giả quan tâm và các startup mong muốn mở rộng kết nối, tiếp nhận thêm thông tin, kiến thức trong ngành. Độc giả và startup đăng ký tham dự Gala Startup Việt 2018 tại đây.

Khánh Anh