Công ty bị Lý Sơn yêu cầu đính chính về tỏi cô đơn nói 'do hiểu lầm'

Tối muộn ngày 1/11, Ban sản xuất chương trình "Thương vụ bạc tỷ" (Shark Tank Việt Nam) đã chính thức phản hồi về thông tin sản phẩm tỏi Lý Sơn do công ty I AM V trình bày trong tập phát sóng số 16 phát ngày 24/2 trên VTV3.

Thông tin cho biết công ty I AM V đã nộp đủ các hồ sơ về đăng ký kinh doanh, chứng nhận an toàn thực phẩm, kết quả thử nghiệm và phiếu thông tin doanh nghiệp. Cùng với đó, I AM V đã đưa ra thông cáo giải trình chính thức.

Công ty khằng định đã thu mua tỏi Lý Sơn thông qua một nhà cung cấp có uy tín trên thị trường, có hóa đơn đầu vào xác nhận. Vào thời điểm tham gia chương trình, I AM V đang thu mua khoảng 25 kg tỏi Lý Sơn mỗi tháng.

"Trong phần trả lời chất vấn từ Shark, I AM V cho biết tổng doanh thu bán ra 300 kg tỏi mỗi tháng đã bị nhiều người hiểu lầm đó là doanh thu đến từ tỏi Lý Sơn. Con số trên là tổng doanh thu của công ty trong một tháng đến từ nhiều nguồn sản phẩm khác nhau chứ không riêng tỏi Lý Sơn một nhánh. Và câu hỏi của Shark là về doanh thu của công ty chứ không phải riêng một mặt hàng nào", thông cáo do CEO Trần Minh Quang ký nêu.

Trước đó, văn yêu cầu đính chính thông tin của UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhận định phần thương thuyết của I AM V đã phản ánh thông tin công ty bán tỏi cô đơn Lý Sơn giá 120.000 đồng một lọ với sản lượng 300 kg mỗi tháng.

Công ty bị Lý Sơn yêu cầu đính chính về tỏi cô đơn nói bị hiểu lầm Đoạn trao đổi về tỏi cô đơn Lý Sơn mà I AM V cho là bị hiểu lầm. Nguồn: VTV3

Đối chiếu với nội dung đã phát sóng so với phần phản hồi của I AM V thì sự "hiểu lầm" nếu có của UBND huyện Lý Sơn vẫn có cơ sở. Cụ thể, trong khoảng 15 giây trao đổi qua lại, bà Lê Minh Hồng Phúc - Nhà đồng sáng lập I AM V nói "Hiện tại sản phẩm mang lại doanh thu cao nhất của em là tỏi cô đơn Lý Sơn, 120.000 đồng một lọ". Ngay sau đó, nhà đầu tư Nguyễn Xuân Phú hỏi "Tháng vừa rồi em bán được bao nhiêu sản phẩm đấy?". Bà Phúc trả lời "Tháng vừa rồi em bán được 300 kg, rơi vào tầm 550 triệu đồng".

Do đó, nếu phản hồi của I AM V trung thực thì có khả năng tình huống gây "hiểu lầm" nằm ở khâu biên tập sau ghi hình, với việc cắt ghép cuộc trao đổi đã làm sai lệch thông tin của startup khi phát sóng.

Về tuyên bố sở hữu vùng nguyên liệu, I AM V cho biết tại thời điểm tham gia ghi hình, công ty đang có ý định mở vùng nguyên liệu 3 hecta nên trình bày với các nhà đầu tư về kế hoạch này.

"Lúc đó chúng tôi có đối tác sở hữu quỹ đất này tại huyện Lý Sơn và đối tác có hứa chắn chắn sẽ góp mảnh đất vào tài sản chung để hợp tác với I Am V. Đây là kế hoạch trong tương lai sẽ được thực hiện nên chúng tôi nhận là có 3 hecta. Nhưng kết hợp này không thành công sau khi gọi vốn thất bại tại 'Thương vụ bạc tỷ' nên dự định trên phải dừng lại", công ty giải thích.

Liên quan đến việc huyện Lý Sơn chưa cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Lý Sơn nên không thể dùng chữ tỏi Lý Sơn hoặc tỏi cô đơn Lý Sơn để gắn nhãn, quảng bá, I AM V nói rằng do một số nguyên liệu thu mua và sử dụng là tỏi Lý Sơn nên khi truyền thông đã sử dụng chữ “tỏi Lý Sơn một nhánh” để thông tin về nguồn gốc nguyên liệu.

"Đầu năm 2018, tỏi Lý Sơn không còn nằm trong doanh mục sản phẩm kinh doanh của I AM V nên chúng tôi đã thay đổi toàn bộ bao bì sản phẩm và không sử dụng tên “tỏi Lý Sơn” trên bao bì sản phẩm và truyền thông nữa", công ty cho hay.

Thông tin quảng bá về tỏi Lý Sơn của I AM V tại "Thương vụ bạc tỷ". Ảnh: Shark Tank Việt Nam

Trước đó, hôm 31/1, UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã gửi văn bản đến Chi cục Quản lý thị trường TP HCM, Kênh VTV3 thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty TNHH SXTM I AM V yêu cầu đính chính thông tin sản phẩm tỏi Lý Sơn trong chương trình "Thương vụ bạc tỷ".

Văn bản nêu một số thông tin được công ty này trình bày về tỏi cô đơn Lý Sơn của I AM V là "vô lý và không có cơ sở". Huyện cũng khẳng định chưa có thỏa thuận hay giao đất cho đơn vị nào để làm vùng nguyên liệu sản xuất tỏi và cũng chưa cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Lý Sơn cho I Am V.

Chính vì thế, Lý Sơn đề nghị Đài Truyền hình Việt nam làm việc với cá nhân bà Lê Minh Hồng Phúc và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại I AM V đính chính thông tin đã phát trong chương trình. Đồng thời, đề nghị I AM V tự đính chính và cắt bỏ những thông tin có liên quan đến tỏi Lý Sơn đã phát ngôn và quảng cáo trên sóng truyền hình của "Thương vụ bạc tỷ".

