Khó khăn bủa vây cựu giám đốc nhân sự khi khởi nghiệp ở U40

Sinh năm 1981, so với mặt bằng của cộng đồng khởi nghiệp, Thủy không còn trẻ. Nhiều người nghĩ thế. Đó là lý do vì sao gia đình và bạn bè đều can ngăn quyết liệt khi anh quyết định nghỉ việc để mở công ty riêng, lúc cuộc sống đang thảnh thơi và ổn định. Nhưng không mấy ai biết ý định đã manh nha từ khá lâu.

Hơn mười năm ngót nghét bén duyên với ngành nhân sự, cuối năm 2016, người đàn ông gốc Nghệ An muốn bứt phá khỏi cái vòng của an toàn. Kinh nghiệm làm việc ở cả công ty nước ngoài và Việt Nam cho Thủy một cái nhìn toàn diện về mặt bằng và cách tuyển dụng, đánh giá nhân sự trên thị trường. Anh muốn lập công ty mang tên Jobtest, hỗ trợ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, thu hút nhân tài, tuyển chọn, đánh giá, đào tạo và phát triển nhân tài. Bên cạnh đó tạo nền tảng giúp người lao động hiểu sâu sắc về năng lực của bản thân. Các bài kiểm tra sẽ được mua bản quyền từ đối tác nước ngoài và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu lao động tại Việt Nam.

Ý tưởng có nhưng việc thực thi không hề dễ dàng. Tháng 11 năm ngoái, sau khi nghỉ việc, Thủy nhanh chóng lao vào nghiên cứu và tìm hướng đi cho dự án. Cũng từ thời điểm này, những giấc ngủ trọn vẹn trở thành thứ xa xỉ trong cuộc sống của anh. Đêm nào người đàn ông này cũng trằn trọc với đủ thứ hình vẽ và suy nghĩ trong đầu. Có lúc anh lấy giấy ra ghi, lấy máy tính ra gõ hay nhìn chằm chằm vào điện thoại. Lâu dần trở thành thói quen, mất ngủ trở thành căn bệnh kéo dài.

Không chỉ nghĩ về dự án, mà Thủy còn đắn đo về lựa chọn mạo hiểm của mình. Anh không ngại khó, không ngại khổ nhưng bên cạnh còn có vợ con. Lúc trước thu nhập ổn định, không phải lo lắng quá nhiều về tiền. Còn bây giờ, khi nghỉ việc, vừa không nhận tiền định kỳ, lại còn phải đầu tư rất nhiều mà chưa biết tương lai có lấy lại được hay không. Anh còn cắm luôn cả sổ hồng để theo đuổi đam mê. Những câu hỏi cứ bám đuổi trong đầu, tất cả đều nằm ngoài suy nghĩ của anh khi quyết định tự khởi nghiệp.

“Đang yên ả bước ra startup đúng là một cú sốc. Khi nghe mọi người nói khởi nghiệp 90% thất bại thì tôi càng run. Nhưng có lẽ vì đam mê quá lớn nên tôi đã không chùn bước”, anh trải lòng.

Suốt mấy tháng đầu, 8x đời đầu loay hoay thoát khỏi những nỗi sợ và lo lắng làm sao để sản phẩm không chết yểu. Anh đi sớm về muộn, cả thể chất và tinh thần đều suy sụp. Anh cũng dành nhiều thời gian lên các diễn đàn startup trong và ngoài nước để tìm lời giải cho bài toán của riêng mình. Dần dần anh bắt đầu tìm thấy lối ra.

Thủy bắt tay vào tìm kiếm nhân sự đồng hành. Việc này không dễ dàng. Trước đây ở vai trò tuyển dụng nhân sự ở các công ty lớn, Thủy có quyền sinh sát và lựa chọn. Còn giờ đây ngược lại anh là người săn đuổi và thu hút nhân tài, trong khi công ty thì nhỏ và chế độ không thể bằng các đại gia trên thị trường.

Hầu hết những người bên cạnh anh đều rất trẻ, trong độ tuổi 9x. Thủy không cho đây là trở ngại, mà là cơ hội để tiếp nhận nguồn năng lượng của các bạn trẻ, cũng chính là thứ hấp dẫn khi làm startup. Ở đó có đam mê cháy bỏng, có làm ngày làm đêm, không còn biết giờ giấc, không có cuối tuần nhưng mọi người lúc nào cũng trong tâm trạng hứng khởi, đầy say mê.

Anh nói khởi nghiệp cần rất nhiều bản lĩnh, như một trận đánh boxing. Có thể lúc đầu tấn công, linh hoạt, biến hóa vì đang còn sức nhưng nếu phân bổ không đều thì về sau rất dễ gục ngã. Có nghĩa khi làm startup cần một nền tảng thật vững chắc, một sự chuẩn bị kỹ càng và tinh thần chiến đấu bền bỉ. “Khi khởi nghiệp, kiến thức nhân sự ngày xưa của tôi so ra rất nhỏ so với những gì phải làm, cả kiến thức về tài chính, gọi vốn hay công nghệ. Để làm điều đó cần phải có một đội ngũ có thế mạnh khác nhau để bổ sung và đi cùng mình”, anh cho biết.

Anh Nguyễn Công Thủy. Ảnh: NVCC.

Gần một năm kể từ ngày bỏ việc ổn định, giấc ngủ của Thủy đã khá hơn đôi chút, dù suy nghĩ vẫn luôn chất đầy trong đầu. Đó là khi công ty có hướng đi rõ ràng, nhân sự và nền tảng tốt. Cuối tháng 8 vừa qua, anh và cộng sự tổ chức thành công hội thảo với khách mời là hơn 100 giám đốc nhân sự của các công ty lớn và không thiếu người thân, bạn bè đến ủng hộ. Khi nghe những lời tán thưởng, động viên, anh thở phào nhẹ nhõm, niềm hạnh phúc lâng lâng khi cảm nhận con đường đã tìm được sự đồng cảm.

“Lúc đó vợ tôi chỉ chốt một câu là muốn làm gì thì làm, đừng để mất nhà và mẹ con cô ấy phải ra đường là được. Khi khởi nghiệp, việc đối mặt với chính mình đã khó thì đối mặt với gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh lại càng khó hơn rất nhiều”, anh hào hứng kể. Đó là khi sự nhìn nhận của mọi người tiếp sức khiến Thủy có niềm tin mạnh mẽ hơn vào lựa chọn mạo hiểm của bản thân.

Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Nhưng tất cả đều cần một sự bắt đầu có cảm hứng như thế. CEO 8x cho biết hiện công ty đã tìm được vài khách hàng lớn và đàm phán với nhiều đối tác khác. Trong thời gian tới, anh sẽ cùng cộng sự tham gia nhiều ngày hội việc làm, giúp sinh viên và các bạn trẻ tiếp cận mô hình đánh giá năng lực theo chuẩn quốc tế, giúp phát hiện khả năng nổi trội để tương lai có thể tìm được công việc phù hợp.

“Tôi là người mơ mộng có lý trí và cơ sở. Đúng là kinh doanh thì cần phải có tiền, có lợi nhuận mới tồn tại nhưng khi có thể cùng với đó giải quyết được những vấn đề của xã hội và giúp ích cho cộng đồng thì cuộc đời mới thật sự ý nghĩa”, anh chia sẻ.

Bây giờ có thể giấc ngủ của Thủy có thể vẫn chưa ngon nhưng gương mặt anh thì luôn thường trực nụ cười.

Trương Sanh