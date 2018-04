Người đàn ông khởi nghiệp ở tuổi 38 bằng những mẫu giày lạ và đắt

Sebastian Edwards từng làm việc tại thương hiệu giày Clarks nổi tiếng trong suốt hơn 15 năm. Lương cao, không áp lực, công việc của ông là thiết kế. Tuy nhiên, vào thời điểm Edwards 38 tuổi năm 2012, ông nhận ra làm thuê không bằng ra riêng.

Thực tế, công ty Clarks vốn là tổ tiên dòng họ Edwards lập nên. Nathan Clark - ông ngoại của Edwards là cháu nội của James Clark, người sáng lập công ty. Do Clark là một doanh nghiệp gia đình, bản thân Edwards có thể an tâm làm việc tại đây đến hết đời.

Tuy nhiên, Edwards cho biết bản thân cảm thấy mệt mỏi mỗi khi đi làm. Sợ rằng nếu không nắm bắt cơ hội ra làm riêng ngay từ bây giờ thì sẽ hối hận trong tương lai, ông quyết định khởi nghiệp ở tuổi 38.

Giai đoạn đầu, ông phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như tự tìm hiểu về mảng kỹ thuật, sản xuất, quảng cáo và huy động nguồn vốn. Edwards quyết định bán căn hộ lớn và chuyển về sống trong căn hộ nhỏ, rồi thuê một cửa hàng để trưng bày sản phẩm tại khu phố thời trang và đặt tên thương hiệu Seven Boot Lane. Ông phụ trách thiết kế giày, tìm người gia công, còn người vợ giúp xử lý những vấn đề khác.

Chất lượng mẫu mã là điều kiện tiên quyết, kèm theo yếu tố quan trọng là phải nhận dạng được thương hiệu. Ông cho rằng cách quảng bá nhanh nhất là khiến giới thời trang công nhận sản phẩm. Nếu một người nổi tiếng mang giày ở nơi công cộng hoặc tham gia sự kiện và được nhiếp ảnh gia chụp hình thì sản phẩm đó lập tức sẽ được khách hàng lùng mua.

Tùy vào mức độ nổi tiếng của ngôi sao, mỗi lần Edwards phải tốn hàng nghìn bảng Anh để nhờ người nổi tiếng quảng bá mẫu giày của ông. Ông cũng tìm cách tiếp xúc với những stylist có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang để giới thiệu sản phẩm.

Edwards từng thử cách tặng giày miễn phí cho người nổi tiếng, nhưng hiệu quả đem lại không cao. Đôi khi cố vấn stylist của người nổi tiếng còn để những đôi giày ông tặng vào sâu trong tủ quần áo không dùng đến. Hoặc đôi khi, người nổi tiếng mang giày nhưng không tham gia sự kiện, không được nhiếp ảnh gia chụp hình thì cơ hội quảng bá sản phẩm cũng bằng 0.

Em gái Công nương Anh Pippa Middleton mang đôi giày do Edwards thiết kế.

Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với Edwards. Một lần, em gái Công nương Anh Pippa Middleton đã mang giày do ông thiết kế và được đăng hình trên tạp chí thời trang. Kiểu giày này nhanh chóng được khách hàng lùng mua và thương hiệu giày Seven Boot Lane trở nên nổi tiếng.

Tham vọng của Edwards là sản xuất những mẫu giày lạ và giá cả xứng đáng với chất lượng. Ông xác định nhắm đến đối tượng khách hàng trung lưu và thượng lưu. Với sở trường là những mẫu giày đế thấp, sản phẩm chủ lực của ông có ba mức giá, dao động từ 125 đến 165 bảng Anh (tương đương 4 đến 5 triệu đồng).

