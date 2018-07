Startup KAfe Group trở thành công ty con của doanh nghiệp Hong Kong

Theo công bố thông tin mới nhất trong tháng 3/2017, chủ sở hữu của Công ty TNHH Ẩm thực KAfe được cập nhật là tổ chức KAFE Hong Kong Limited. Đây là doanh nghiệp của Hong Kong (Trung Quốc) được thành lập ngày 12/1/2015, có trụ sở tại Ruttonjee House, đường Duddell, Central, Hong Kong.

Cũng trong lần thay đổi thông tin này, 3 người đại diện phần vốn điều lệ tại KAfe Group là Phương Chi Mai, Nguyễn Tố Thằng và Nguyễn Gia Huy Chương đã được thay thế bằng ông Nguyễn Khánh Cường, người đồng thời cũng trở thành CEO mới của hệ thống này.

Tuy vậy, vốn điều lệ của KAfe Group theo đăng ký kinh doanh mới có sự sụt giảm so với thông tin cuối năm 2016, từ mức gần 245 tỷ xuống 236,8 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn của doanh nghiệp vẫn được đăng ký như lần thay đổi trước là vốn đầu tư của nước ngoài.

Từ giữa tháng 3/2017, một loạt thông tin về cơ cấu quản trị, vốn điều lệ của KAfe Group đã được thay đổi

Cách đây hơn 1 năm, KAfe Group từng nhận được khoản đầu tư 5,5 triệu USD (hơn 120 tỷ đồng) từ Cassia Investments - một công ty có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) chuyên đầu tư vào thị trường đại lục và Đông Nam Á.

Ông Faris Ayoub - Giám đốc điều hành của Cassia Investments thời điểm đó đã đánh giá: "Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng của KAfe Group và mong được làm việc chặt chẽ với lãnh đạo công ty để đảm bảo sự thành công liên tục".

Dự án khởi nghiệp KAfe được triển khai từ năm 2013 bởi Đào Chi Anh - một đầu bếp và là tác giả của những cuốn sách, chương trình dạy nấu ăn. KAfe là chuỗi café phục vụ đồ ăn lai Âu-Á nhắm tới khách hàng trẻ, cá tính với 4 thương hiệu gồm The KAfe, The KAfe Village, The KAfe Box và The Burger Box.

Tuy nhiên, sau gần 3 năm hoạt động, hệ thống này đã xảy ra biến động đối với cơ cấu quản trị. Bà Đào Chi Anh đã rời khỏi vị trí CEO của hệ thống này vào cuối tháng 10/2016, đồng thời KAfe Group bất ngờ trở thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với vốn điều lệ tăng mạnh từ 16 tỷ lên 245 tỷ đồng.

Minh Sơn