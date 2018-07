Startup nước chanh của cô bé 13 tuổi

Sản phẩm nước chanh mật ong Me & the Bees Lemonade hiện được phân phối tại 500 cửa hàng khắp nước Mỹ. Người đứng đầu thương hiệu này là Mikaila Ulmer - cô bé 13 tuổi đang vừa học vừa làm, bận rộn với các hội thảo về khởi nghiệp.

''Thật không dễ khi phải làm nhiều việc cùng lúc. Có lúc em phải nghỉ học để tham gia phỏng vấn hay chương trình TV, và ngược lại, bỏ lỡ một buổi lên hình vì kỳ thi trên lớp'', CEO 13 tuổi chia sẻ.

Mikaila được ghi nhận là một trong các chủ doanh nghiệp trẻ tuổi nhất tại Mỹ. Công ty của em đạt doanh số 360.000 chai nước chanh bán ra mỗi năm, có mặt tại nhiều chuỗi siêu thị lớn như Whole Foods Market.

Mikaila Ulmer là sáng lập, CEO của thương hiệu nước chanh Me & the Bees Lemonade từ năm 9 tuổi.

Vị CEO nhỏ tuổi sớm bộc lộ tài kinh doanh với công việc bán nước chanh phụ gia đình từ năm 2009. Cửa hàng lúc đó đơn giản chỉ gồm một chiếc bàn nhỏ để cô bé bày biện những chai nước chanh nhà làm. Sản phẩm đặc biệt ở chỗ, nó được pha chế theo công thức những năm 1940 từ bà ngoại của Mikaila.

''Gia đình luôn rèn luyện cho em tính tự lập và trân trọng giá trị lao động. Nếu muốn mua đồ chơi, em phải tự kiếm tiền bằng việc bán nước chanh hay làm việc nhà. Đó là nền tảng để em có thể điều hành công ty, khi phải chủ động làm nhiều việc'', Mikaila kể.

Nguyên liệu pha chế nước chanh Me & the Bees Lemonade có chứa mật ong, nguyên nhân khiến Mikaila không ít lần bị ong đốt khi đang bán hàng. Phớt lờ lời khuyên của mẹ rằng hãy tránh xa đàn ong, cô bé càng gần gũi, tìm hiểu kỹ về đặc điểm, vai trò của loài vật này. Đó là lý do khi Bees Lemonade phát triển, Mikaila luôn trích 10% lợi nhuận để đóng góp cho các tổ chức bảo vệ loài ong.

Khi những chai nước chanh do Mikaila bán được nhiều khách hàng yêu thích, cũng là lúc cô bé hỏi bố mẹ, vốn là dân kinh doanh về cách thức làm thương hiệu, logo, xây dựng bộ máy sản xuất và đưa sản phẩm tới các cửa hàng. ''Tất cả các thành viên trong gia đình đều đóng vai trò là đồng sáng lập, có quyền đưa ra quyết định trong các hoạt động kinh doanh", cô cho biết.

Bước ngoặt quan trọng của Me & The Bees Lemonade là vào năm 2015, công ty ký hợp đồng làm đối tác phân phối sản phẩm với Whole Foods Market. Mikaila lúc đó mới 9 tuổi.

Cuối năm 2015, tên tuổi Mikaila được phủ sóng rộng rãi và trở thành ''hiện tượng'' ở Mỹ khi cô bé xuất hiện trong chương trình Shark Tank. Màn thuyết trình gọi vốn của Mikaila đã thuyết phục các nhà đầu tư, mà một trong số đó, là Daymond John. Người đứng đầu công ty thời trang FUBU đã quyết định đầu tư cho startup với số tiền 60.000 USD.

Chia sẻ về sự kiện này, Kimaila cho hay: ''Em nhận thấy việc tìm được người đồng hành, một cố vấn rất quan trọng cho sự phát triển của công ty. Ngoài ra, khi chứng minh được sứ mệnh và tầm ảnh hưởng tới xã hội của doanh nghiệp, thì sản phẩm sẽ nhanh chóng được cộng đồng đón nhận''.

''Mikaila và công ty của cô bé làm chúng tôi ấn tượng. Sản phẩm của họ độc đáo và có hương vị riêng, cùng với đó là đam mê và trách nhiệm của cô bé CEO'', đại diện Whole Foods Market cho biết.

Nước chanh thương hiệu Me & the Bees Lemonade hiện có bốn vị, đều có thành phần gồm mật ong.

Mikaila tiếp tục giành nhiều giải thưởng về khởi nghiệp trẻ. Cô bé từng nhiều lần viếng thăm Nhà Trắng và được cựu tổng thống Barack Obama dành lời khen tặng.

''Em đang có rất nhiều dự định, nhưng như cha vẫn nói, hãy đi từng bước và hoàn thiện những mục tiêu nhỏ'', CEO chia sẻ trong hội nghị khởi nghiệp cho phụ nữ, được tổ chức bởi United Nations vào năm ngoái.

Đầu năm 2017, Mikaila còn sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Healthy Hive Foundation nhằm bảo tồn loài ong mật khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Geoffrey Soares, chủ của tập đoàn Summit Beverage, đồng thời là đơn vị cung cấp chai đóng hộp cho Me & The Bees Lemonade, cho rằng Mikaila là một đại sứ thương hiệu tuyệt vời. ''Sản phẩm của bạn có thể tốt, nhưng nếu không có một câu chuyện thú vị, thì thương hiệu của bạn cũng khó được công chúng biết tới. Đó là sự thật trong ngành công nghiệp đầy cạnh tranh này'', ông nhận định.

Mikaila vẫn đang ấp ủ kế hoạch mở rộng kinh doanh. ''Em rất thích cảm giác tự mình sáng tạo ra tên, logo mới'', cô chia sẻ, nhưng dự định trước mắt sẽ vẫn tập trung cho cả việc học.

Trong 5 tới 10 năm tới, Mikaila cho biết, cô bé mong muốn ra mắt thêm nhiều sản phẩm nước chanh với hương vị khác nhau, đồng thời mở rộng thị trường quốc tế.

Nói về khởi nghiệp, CEO 13 tuổi tâm sự: ''Không bao giờ là quá vội để nuôi ước mơ khởi nghiệp. Em bắt đầu bán những chai nước chanh đầu tiên vào năm bốn tuổi để phụ giúp gia đình. Đó cũng là kinh doanh. Những ý tưởng sẽ lớn dần từ đó''.

