Startup Việt vào top mô hình giáo dục toàn cầu tiêu biểu

Teky được bình chọn là một trong 14 mô hình giáo dục toàn cầu tiêu biểu tại hội nghị Davos mới đây. Diễn đàn kinh tế Davos tổ chức hàng năm tại Thuỵ Sĩ là sự kiện về kinh tế lớn thế giới với sự tham dự của chính khách đến từ các nước phát triển, các tỷ phú và tầng lớp siêu giàu đến tìm cơ hội hợp tác, đầu tư.

"Sự ghi nhận này khẳng định các mô hình giáo dục do tư nhân và startup Việt Nam xây dựng và phát triển có thể sánh vai với các cường quốc năm châu", đại diện Teky chia sẻ.

Học viên có thể tự tạo sản phẩm, thực hành qua các buổi học tại Teky.

Teky nằm trong hệ sinh thái công nghệ của Tập đoàn Nexttech, gồm Chodientu, Fastgo, Vimo, Ngân Lượng, MPOS... Thành lập năm 2017, Teky là một trong những học viện STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học) đầu tiên tại Việt Nam cho trẻ em 4 -18 tuổi.

Startup tập trung vào việc dạy các kỹ năng công nghệ bằng phương pháp STEAM. Teky mang công nghệ đến với trẻ em một cách thú vị qua các module về lập trình, lắp ráp và điều kiển robot, lập trình và thiết kế website hay truyền thông đa phương tiện. Mỗi học viên tại Teky có 80% thời gian để thực hành các kiến thức công nghệ, trực tiếp tạo ra các sản phẩm theo từng bộ môn học.

Ngoài ra, học viên được khám phá và phát triển thêm tư duy sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, khả năng nhận diện và giải quyết vấn đề với các dự án nhóm theo chủ đề như "Save The Earth", "Smart City"..., nằm trong bộ kỹ năng 4.0 do WEF công bố.

Teky hiện có 16 cơ sở đào taọ tại 5 thành phố lớn trên toàn quốc, hợp tác với hơn 30 trường học, cung cấp khoá học công nghệ 9 -18 tháng.

Năm 2019, Teky mở rộng gấp 4 số lượng cơ sở đào tạo, từ 4 lên 16 cơ sở tại 5 tỉnh, thành với 500 giảng viên, nhân viên. Kết thúc quý 3 năm 2019, doanh thu trên toàn hệ thống tăng 600% so với năm 2018.

Trước hội nghị Davos, Teky cũng đã giành nhiều giải thưởng khác như "Founder Of The Year" và "Best NewComer" tại VietNam RBSA 2019, giải "Doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo xuất sắc" tại Giải thưởng Doanh nghiệp Đông Nam Á 2019 (ABA)...

Phong Vân