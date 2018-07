Studio ảnh chân dung biết kể chuyện của cô chủ 9X

Theo học Thiết kế Đồ họa của Đại học Kiến trúc TP HCM, Trang Nguyễn tìm được việc làm tại một công ty quảng cáo từ khi chưa tốt nghiệp. Công việc đúng chuyên môn, sản phẩm được khách hàng đón nhận nên Trang thường xuyên làm việc từ ngày đến đêm. Có khi cô bước ra khỏi công ty đã hơn 22h, hàng quán đóng cửa, Trang về nhà cũng không có cơ hội nói chuyện với bố mẹ.

Một buổi sáng cuối năm 2016, Trang thức dậy, trong đầu chỉ nghĩ mãi về tấm ảnh cô vô tình chụp một người bạn. Cô thích cách ánh sáng của ngọn đèn đường hắt lên góc mặt, len lỏi vào khóe mắt của người bạn gái đó. Suốt buổi làm tại công ty, Trang mân mê ngắm nhìn tấm ảnh, suy tưởng về câu chuyện bức ảnh đang muốn kể.

Trang Nguyễn tốt nghiệp Thiết kế Đồ họa, có công việc ổn định ở công ty quảng cáo nhưng quyết định nghỉ việc, thành lập studio cá nhân.

Với Trang, nhiếp ảnh là sở thích từ lâu. Cô tìm thấy niềm vui khi bắt giữ những khoảnh khắc, màu sắc, hình ảnh, đường nét. Theo cô, mọi vẻ đẹp trên đời đều có thể gói gọn trong khung ảnh nhỏ. Tuy nhiên, Trang chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kiếm tiền từ việc chụp ảnh.

Từ ngày đó, ý nghĩ tạm dừng công việc thiết kế để theo đuổi nhiếp ảnh lớn dần trong Trang. Cô nhận ra mình muốn dành nhiều thời gian cho bản thân, sử dụng thời gian ý nghĩa hơn việc ngồi lỳ trước màn hình máy tính 12-14 tiếng một ngày.

Tranh thủ buổi tối sau giờ làm, cô bắt đầu những dự án chụp ảnh cá nhân. Dự án đầu tiên có tên Shadows, chụp lại những cái bóng đen tạo nên từ ánh sáng tự nhiên và một vật cản. Bộ ảnh ra đời với sự giúp đỡ của vài người bạn. Trang mất nhiều tuần để chụp ảnh và một tháng để hoàn chỉnh bộ sưu tập. Việc này cộng thêm vào khối lượng công việc đồ sộ của Trang tại công ty khiến cô có phần đuối sức.

Bạn bè khuyên Trang nên biến sở thích thành công việc kiếm thu nhập, chuyển hẳn đam mê thành dự án kinh doanh. Cô suy nghĩ nhiều ngày rồi quyết định viết lá đơn xin nghỉ việc ở công ty quảng cáo.

Những bức chân dung biết kể chuyện

Thần tượng của Trang Nguyễn là Platon, nhiếp ảnh gia chân dung với những câu chuyện về con người và quyền lực. Ông có sức mạnh truyền tải những thông điệp và những câu chuyện nhân văn thông qua bức ảnh. Việc đọc những câu chuyện trên Instagram của ông cũng truyền cho Trang rất nhiều cảm hứng ý tưởng kinh doanh mới lạ.

Trang nhận ra mình mê nghe những câu chuyện người thật việc thật, nghe cách người khác nói về bản thân họ, hay chỉ đơn giản là cách họ kể về những thứ xảy ra trong cuộc sống. Cô nhận thấy, ngoài việc nói ra, những câu chuyện đó còn có thể ghi lại bằng hình ảnh. Trang đã quyết định lập ra studio thực hiện những bức chân dung "biết nói".

Trang Nguyễn xem trọng giai đoạn lên ý tưởng, biến câu chuyện của khách hàng trở thành hiện thực bằng các yếu tố đạo cụ, phông nền...

Trang xem những câu chuyện thú vị của khách hàng là thử thách, đòi hỏi cô phải sáng tạo, suy nghĩ và biến ý tưởng thành hiện thực. Từ những trao đổi và tìm hiểu nhau ban đầu qua một bộ câu hỏi riêng, chủ đề và bảng ý tưởng được đưa ra để Trang thảo luận trực tiếp với khách hàng. Trang điểm và trang phục, đạo cụ sẽ được ekip hỗ trợ tư vấn và chuẩn bị cùng với người chụp. Sau đó, buổi chụp ảnh sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 2-3 tiếng.

Sau khi hoàn thành, loạt ảnh chân dung sẽ ghép nối để trở thành một câu chuyện có nội dung. Điều thú vị là sau buổi chụp, Trang sẽ tổ chức một buổi triển lãm mini để khách dẫn theo người thân, bạn bè hoặc người yêu đến chiêm ngưỡng. Một số khách hàng khiến Trang ấn tượng như cô gái muốn ghi lại kỷ niệm lần đầu nấu ăn và làm nổ tung lò vi sóng bằng hình ảnh, một anh chàng mê viết lách và ghét đi làm 8 tiếng mỗi ngày, cô bạn thất tình nằm ở nhà suốt 10 ngày, hay người phụ nữ có ước mở trở thành mẹ của một bầy chó đốm…

Mỗi sản phẩm của Trang Nguyễn đều mang ý tưởng độc đáo, là tổng hòa giữa câu chuyện cá nhân của khách hàng và nghệ thuật nhiếp ảnh hiện đại.

Toàn bộ ảnh sau triển lãm sẽ được đóng gói cẩn thận vào một chiếc hộp, gửi tận tay khách hàng. Trang tâm sự, một bức ảnh in ngay lúc này sẽ không mấy giá trị. Nhưng chỉ vài chục năm trôi qua, mọi thứ sẽ khoác lên mình lớp áo cũ kỹ, những tấm ảnh in trở nên rất đáng giá. Tâm hồn và cảm xúc đặt trong bức ảnh in gấp rất nhiều lần những tấm ảnh lưu trong điện thoại, máy tính.

Trải qua một năm thành lập, studio bắt đầu nhận yêu cầu từ nhiều khách hàng với những câu chuyện. Với mong muốn đảm bảo chất lượng cùng thời gian và tâm huyết cho từng câu chuyện, mỗi tháng studio của Trang chỉ tập trung 2-3 câu chuyện, toàn tâm toàn ý kể nên những chi tiết thú vị nhất cho những bức chân dung.

Khách hàng có thể mời bạn bè, người thân, người yêu đến tham dự buổi triển lãm ảnh chân dung.

Cô chủ 9X cảm thấy may mắn khi tìm thấy công việc đúng đam mê ở độ tuổi đủ trẻ, đủ "liều" để bỏ tất cả mọi thứ và bắt đầu từ con số không. Mỗi khi chụp xong cho một người khách, cô luôn viết một lời nhắn, lời chúc, hay lời chia sẻ của mình cho riêng người đó. Câu viết yêu thích nhất của Trang là: chỉ có thoát khỏi vùng an toàn, chúng ta mới biết phía trước là khó khăn hay bầu trời cơ hội.

“Cuộc sống là quá trình thử sai. Điều tuyệt vời nhất khi được làm việc đối với tôi là được học, được lớn lên, thoát bỏ cái vỏ cũ kĩ của mình, để khoác lên mình những điều mới”, Trang chia sẻ.

Tuấn Nhu