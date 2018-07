Bài học kinh nghiệm khởi nghiệp từ 9 startup tỷ USD

Sản phẩm để khách hàng yêu

Năm 2008 khi Airbnb bắt đầu dành thị trường, Paul Graham - nhà sáng lập quỹ đầu tư Y Combinator đã khuyên CEO Airbnb nên phát triển sản phẩm khiến 100 khách hàng yêu mến thay vì một triệu người dùng thích.

Paul giải thích: "Khi khách hàng yêu sản phẩm của bạn sẽ tự giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp. Như vậy, tạo dựng nhóm khách hàng nhỏ nhưng trung thành sẽ là yếu tố giúp việc kinh doanh của startup gặp nhiều thuận lợi lan tỏa, phát triển…"

Airbnb đã làm đúng lời khuyên này và như kỳ vọng, mô hình kinh doanh của hãng được nhiều khách hàng đón nhận. Hiện Airbnb là công ty khởi nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Uber) với định giá 31 tỷ USD.

Tạo sứ mệnh vì khách hàng

WeWork xây dựng không gian làm việc chung cho các công ty vừa và nhỏ đáp ứng hai yếu tố riêng tư và chia sẻ. Hiện startup Mỹ có mặt tại 20 thành phố nội địa và 20 quốc gia trên thế giới, được định giá tới 20 tỷ USD.

Để đạt tốc độ tăng trưởng như trên, WeWork xây dựng chiến lược hoạt động nhằm vào việc khơi dậy mục tiêu của khách hàng - sứ mệnh của công ty. Theo đó, WeWork sáng tạo nhiều biểu ngữ như "Do what you love" (làm tất cả những điều bạn muốn) treo tại không gian làm việc chung.

"Làm những điều bạn muốn" xuất hiện nhiều nơi tại WeWork. Ảnh: Internet.

Tỉnh táo đúng thời điểm

Atlassian lập trình phần mềm kinh doanh nổi tiếng như Jiri, Confluence… giúp các doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ tốt và nhanh hơn. Đầu năm 2017, startup chi 425 triệu USD mua lại đối thủ - Trello.

Thực chất, Trello đã tạo nên công cụ quản lý dự án có sức cạnh tranh lớn so với các sản phẩm của Atlassian. Do vậy, đội ngũ lãnh đạo của startup đã nhận ra điều này và mua lại đối thủ trước khi Trello kịp thống lĩnh thị trường.

Thị trường luôn có nhiều cơ hội

Lyft thành lập sau Uber ba năm do đó startup này không có lợi thế khi cạnh tranh với đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chia sẻ phương tiện. Tuy nhiên đến năm 2017, công ty được định giá 11 tỷ USD và được nhiều chuyên gia đánh giá có tốc độ phát triển nhanh hơn Uber.

Câu chuyện của Lyft cho thấy, thị trường đủ lớn để đón nhận những ý tưởng mới. Các công ty có lợi thế đi trước không có nghĩa họ có thể hoàn toàn độc chiếm thị phần. Với phương thức hoạt động và chiến lược đúng, thương hiệu mới có thể "lớn" tại những thị trường đã phát triển.

Lyft cạnh tranh với Uber dù thành lập sau ba năm. Ảnh: Internet.

Cải tiến sản phẩm phù hợp thị trường

Twilio sử dụng công nghệ B2B (nền tảng kết nối các đơn vị kinh doanh) giúp các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng bằng tin nhắn SMS và công nghệ giọng nói (từ Uber, Lyft và Netflix) tự động.

Sản phẩm của Twilio phù hợp với nhu cầu thị trường, trở thành một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng công nghệ mới. Những cải tiến về công nghệ mà startup áp dụng được nhiều khách hàng (trong đó có kỹ sư phần mềm, chuyên gia) sử dụng. Hiện Twilio được định giá trên 2 tỷ USD.

Giảm thời gian mua sắm của khách

Biến việc mua sắm trở nên đơn giản hơn đang là mục tiêu được nhiều doanh nghiệp hướng tới và cũng là yếu tố khiến đa số người mua hàng kỳ vọng.

Hiểu được điều này, Instacart chú trọng tự động hóa quy trình mua hàng của khách. Theo đó, startup tạo nền tảng tự đặt hàng. Những sản phẩm đặt mua sẽ chuyển đến nhà khách không quá hai tiếng sau khi kết thúc mua sắm.

Sản phẩm phải thuyết phục được đội ngũ sáng lập

New Relic là nền tảng dành riêng cho các kỹ sư. Phần mềm ra đời giúp lập trình trình viên xử lý thuật toán nhanh hơn. Bên cạnh đó, người dùng có thể chạy thử sản phẩm trên New Relic.

Trong quá trình tạo nên sản phẩm, đội ngũ lập trình New Relic đã tích hợp nhiều tính năng xuất phát từ nhu cầu của chính bản thân họ. Kết quả là phần mềm được thị trường đón nhận, giúp công ty được định giá 3 tỷ USD thời điểm hiện tại.

Nhiều cơ hội tại thị trường tầm trung

HubSpot thành lập năm 2005, thời điểm này ngoại trừ các công ty phát triển, gần như chưa có nhiều đơn vị ứng dụng hình thức truyền thông trực tuyến. Nhận thấy tiềm năng thị trường, startup đã cung cấp dịch vụ này cho các công ty vừa và nhỏ trong khi các đối thủ của hãng nỗ lực bán dịch vụ cho các tập đoàn lớn.

Startup đã gặt hái thành quả tại thị trường khách hàng ít tiềm lực nhưng chiếm số lượng lớn. Hiện HubSpot cung cấp giải pháp marketing cho hàng nghìn doanh nghiệp toàn cầu và đang trong quá trình nhận định giá 3 tỷ USD.

HubSpot cung cấp dịch vụ cho các công ty vừa và nhỏ. Ảnh: Internet.

Những ý tưởng tiên phong được công chúng ủng hộ

Theo nghiên cứu do Google công bố, đa phần giới trẻ cho rằng Tesla là một trong những công ty tuyệt vời nhất thế giới mặc dù không phải ai trong số những người tham gia khảo sát có khả năng sở hữu một sản phẩm của Tesla.

Điều này cho thấy công chúng sẵn lòng ủng hộ startup có sản phẩm tác động đến sự thay đổi của thế giới. Năm 2017, cổ phiếu của Tesla đã tăng hơn 75% do nhiều nhà đầu tư cho rằng startup đang thay đổi phương thức di chuyển của con người trong tương lai.

Huyền Trang