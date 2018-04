9x khởi nghiệp với đồ nội y

Hướng đến khách hàng độ tuổi 18-35, Đinh Nhật Cát Tường đã cho ra đời hơn 100 mẫu thiết kế nội y, áo ngủ, đồ mặc ở nhà với thiết kế trẻ trung, gợi cảm. Khởi đầu với một chiếc máy may trong căn phòng của mình tại quận 1, đến nay, cô chủ trẻ sinh năm 1991 đã có trong tay 4 cửa hàng tại TP HCM.

Nhìn lại hành trình gần 4 năm qua, cô gái xinh xắn cho rằng, tính tỉ mỉ và lòng quyết tâm giúp cô không bỏ cuộc khi bước vào chặng đường khởi nghiệp chông gai của ngành may mặc.

Có một công việc ổn định tại công ty với mức lương mỗi tháng 25 triệu đồng, nhưng Cát Tường cảm thấy chuỗi ngày sáng đi làm, tối về không hợp với mình. Năm 2014, ở tuổi 24, cô quyết định nghỉ việc, dù bố mẹ hết lời khuyên ngăn.

Từng có thời gian du học 4 năm tại Singapore, tiếp xúc và sử dụng sản phẩm các hãng nội y nổi tiếng, đến khi trở về Việt Nam, Cát Tường chưa thực sự hài lòng về kiểu dáng và mẫu mã so với khi trải nghiệm ở nước ngoài. “Những người ở độ tuổi hơn 20 như mình cần sự đa dạng và trẻ trung hơn”, 9x lý giải.

Nhận thấy phân khúc đồ nội y tại Việt Nam còn nhiều chỗ trống, cô có kế hoạch nhập hàng về bán. Thế nhưng, gần 4 tháng đi tìm nguồn tại các chợ tại TP HCM, thậm chí qua Quảng Châu, Trung Quốc, cô vẫn không tìm thấy được mẫu mã, chất lượng ưng ý. Khi dùng thử thì các mẫu cotton không thấm hút tốt, bị xù vải sau vài lần giặt, còn lụa thì sờ vào khá thô ráp, kiểu dáng không đa dạng. Chính điều đó đã đưa 9x đến một ý tưởng táo bạo: sao không tự may sản phẩm của chính mình?

Yêu thích ren nên Cát Tường quyết định mẫu đầu tiên sẽ thử nghiệm bằng chất liệu này. Cô tiếp tục hành trình qua những khu chợ ở nội thành TP HCM để tìm mua ren, nguyên phụ liệu…. Mỗi thứ lại ở một nơi nên cô gần như chạy xe máy vòng khắp thành phố để tìm mua với số lượng nhỏ, với mức giá cũng không rẻ.

9x kể lại, công đoạn khó khăn không ngờ đến chính là tìm máy may. Mới bước vào ngành, cô không biết rằng nội y cần nhiều loại máy khác nhau nên chỉ mua… một máy may đường thẳng với giá một triệu đồng. Chiếc máy đầu tiên hỏng chỉ sau một tháng sử dụng, bởi chưa có kinh nghiệm chọn sản phẩm chất lượng. “Thời gian lớn dành cho việc thử máy và mày mò may, bởi lúc đó kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này gần như không có”, cô chia sẻ.

Tự vẽ thiết kế mẫu áo lót, Cát Tường quan sát từng đường kim, mũi chỉ ở các sản phẩm nước ngoài, kết hợp xem video, đọc tài liệu hướng dẫn để bắt tay may sản phẩm đầu tiên. Nhưng bởi ít kinh nghiệm nên phải may đi may lại nhiều lần. Gần như cả ngày cô ngồi may từ sáng đến 24h và chỉ nghỉ tay lúc mẹ nhắc ăn cơm. “Lúc đó mình cảm thấy như bị cuốn vào công việc nên làm không thấy mệt”, 9x nhớ lại. Liên tục một tuần cô mới hoàn thành sản phẩm đầu tiên trong niềm vui sướng.

Đinh Nhật Cát Tường, sáng lập thương hiệu Sexy Forever. Ảnh: NVCC.

Rồi Cát Tường lo lắng, ý tưởng của mình có đúng nhu cầu khách của khách hay không. Cô chụp hình và đăng lên facebook cá nhân, bán với giá 150.000 đồng, bởi vẫn chưa thật sự tự tin vào tay nghề. Tuần đầu tiên, 9x nhận được hai đơn đặt hàng. Nhưng tuần tiếp theo đã có 10 người yêu thích và đặt sản phẩm, khiến cô vừa mừng vừa lo không thể may kịp cho khách.

Lúc đó Cát Tường mới nhận ra, chiếc máy may liên tục bị lỗi khi may số lượng lớn, dễ bị rối chỉ hay gãy kim. Sau hai lần đổi máy, cô mua một máy may đa năng, có thể may được nhiều loại mũi để đẩy nhanh tốc độ. Cứ khoảng một tuần, 9x lại cho ra đời thêm một thiết kế mới ưng ý, sau khi đã vẽ và may thử rất nhiều mẫu.

Số vốn ban đầu từ tiền tiết kiệm là 50 triệu đổ dồn vào mua máy móc, nguyên liệu, thử nghiệm may sản phẩm và phí đóng gói giao hàng đến khách.

Sau ba tháng, sở hữu 6 mẫu áo thì cô quyết định lập fanpage, tạo dựng thương hiệu riêng của mình và bắt đầu có nhiều khách hơn. Vui mừng với những bước tiến mới, Cát Tường khoe với gia đình, nhưng ba mẹ vẫn chưa thực sự tin tưởng con gái có thể theo đuổi lâu dài với nghề. Những lời bán tán của họ hàng khi biết cô nghỉ làm để ở nhà may nội y không khỏi khiến cô buồn lòng, nhưng 9x càng có thêm quyết tâm chứng tỏ bản thân.

May được áo, thử thách tiếp theo của Cát Tường là làm ra những mẫu quần ôm theo đường cong mềm mại của cơ thể. Chưa có kinh nghiệm nên bản vẽ giấy không thể hiện được điều này, khiến sản phẩm may không đẹp mắt. Cô nghĩ ra giải pháp là may những quần kiểu dáng đơn giản như quần dây và nhận được sự phản hồi tốt từ khách. Sản phẩm lúc đó cũng đa dạng hóa hơn, không chỉ có nội y mà còn áo quần ngủ, áo quần mặc nhà bằng chất liệu ren.

Năm 2015, khi đã có lợi nhuận, cô sử dụng để tái đầu tư, mua thêm loại máy mới và thử kết hợp ren cùng các loại vải khác như satin, lụa, voan, chifon...., những chất liệu khó định hình khi may vì tính trơn. Cát Tường quyết định đăng ký khóa học may để có thể tạo ra sản phẩm chất lượng cao và chuyên nghiệp hơn. “Mình gần như quay cuồng bởi phải sắp xếp giữa thời gian học, may đồ cho khách, giao hàng, nghĩ mẫu mới và may thử nghiệm”, cô bạn chia sẻ.

Sau 3 tháng miệt mài, sử dụng 20m vải để may thử, 9x vui sướng khi cầm trên tay bộ đầm ngủ kết hợp giữa chất ren tạo sự gợi cảm và vải lụa mềm mại, nữ tính. Có được dòng sản phẩm mới, trong đầu Cát Tường luôn dồi dào những ý tưởng thiết kế. Khi đi đâu, nhìn thấy bộ váy đầm xinh xắn, 9x liền nghĩ ngay đến việc cải biến thành đầm ngủ, đồ mặc nhà, trong đầu cô đã liên tưởng đến chất liệu, màu sắc phù hợp và vẽ ngay ra giấy.

Khối lượng đơn hàng ngày một nhiều cũng là lúc Cát Tường quyết định đưa công việc kinh doanh lên một bước mới: tìm xưởng may gia công. Khuôn mặt trẻ trung, lại kỹ tính, đặt chỉ vài chục mẫu khiến nhiều xưởng ngần ngại hợp tác với cô. Ở mỗi xưởng, 9x đặt một đến hai đợt hàng để kiểm nghiệm chất lượng tay nghề. Làm việc qua 4 nơi thì cô cũng tìm được chỗ ưng ý. “Nhưng cũng phải mất thêm 2 tháng để xưởng hiểu rõ những yêu cầu của mình, vì may đồ nội y rất đặc thù, cần tỉ mỉ trong nhiều chi tiết nhỏ”, bà chủ trẻ cho biết.

Cuối năm 2015, tận dụng không gian tại nhà của mình ở quận 1, Cát Tường mở cửa hàng đầu tiên, bởi muốn khách đến trực tiếp xem và thử sản phẩm, xóa đi những nghi ngại về việc bán hàng online không đảm bảo chất lượng. Công việc kinh doanh thuận lợi đã tạo bàn đạp để cô mở thêm 3 cửa hàng nữa trong năm 2017, với đội ngũ nhân viên 15 người.

Hiện bà chủ trẻ đảm nhận công việc sáng tạo, thiết kế kiểu dáng sản phẩm, với hơn 100 mẫu đang được bày bán. Nhìn lại hành trình của mình, Cát Tường khiêm tốn cho rằng, để có thành quả như bây giờ là sự may mắn và quyết tâm không bỏ cuộc. Sắp tới, cô sẽ hợp tác và mở thêm nhiều cửa hàng ở TP HCM, Hà Nội để sản phẩm tiếp cận đến nhiều khách hơn.

"Đến giờ mình đã có hơn 20.000 khách hàng, trong đó nhiều người gắn bó từ những ngày đầu tiên và thường xuyên động viên mình ra mẫu mới. Đó có lẽ là tài sản quý giá mà mình có được”, cô tự hào.

Nguyên Thanh