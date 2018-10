Cơ hội trúng TV và smartphone khi tham gia bình chọn Startup Việt 2018

Cuộc thi Startup Việt 2018 do báo VnExpress tổ chức vừa công bố Top 25 doanh nghiệp xuất sắc vào vòng đào tạo. Nhằm tăng tính minh bạch và trao quyền cho độc giả, báo VnExpress triển khai chương trình bình chọn với giải thưởng hấp dẫn.

Theo đó từ nay đến 5/11, bạn đọc là các cá nhân trong nước và quốc tế đều có thể tham gia cuộc bình chọn tại website https://startup.vnexpress.net. Mỗi độc giả chỉ được bình chọn một lần cho 1-5 startup được đánh giá cao và có nhiều tiềm năng thắng nhất. Kết quả của độc giả được tính một phần vào kết quả chung cuộc.

Chương trình sẽ công bố cụ thể các tiêu chí bình chọn với thang điểm 1-5. Điểm đánh giá của độc giả dành cho startup được ghi nhận là hợp lệ khi đáp ứng thể lệ chương trình công bố tại website trên. Định kỳ hàng tuần và cuối chương trình vào ngày 15/11, ban tổ chức sẽ cập nhật điểm bình chọn của các startup.

Người may mắn trúng giải sẽ do ban tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên trong danh sách tham gia bình chọn. Giải thưởng là một TV và một smartphone cho duy nhất một độc giả. Bạn đọc may mắn sẽ nhận giải tại lễ vinh danh Startup Việt 2018 diễn ra vào 15/11.

Danh sách 25 startup lọt vào vòng trong của chương trình bình chọn Startup Việt 2018.

Startup Việt là sự kiện bình chọn khởi nghiệp thường niên do VnExpress tổ chức nhằm kết nối, ươm mầm, tìm kiếm các startup nổi bật trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình nhằm góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, vinh danh những mô hình kinh doanh đột phá, phát triển bền vững và hữu ích về kinh tế - xã hội...

Hội đồng giám khảo có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Công ty tư vấn kinh doanh Hội nhập toàn cầu (GIBC).

Cùng tham gia ban giám khảo có ông Phạm Văn Tam - Sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghệ Asanzo, ông Phạm Duy Hiếu - Tổng giám đốc điều hành Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học - công nghệ Việt Nam và bà Tan Hooi Ling - Đồng sáng lập Grab toàn cầu.

Nam Anh