Hãng đồ thể thao trị giá 100 triệu bảng Anh của chàng trai 26 tuổi

Năm 2012, Ben Francis ban ngày là một sinh viên toàn thời gian, ban đêm là nhân viên giao pizza nhưng vẫn chạy song song startup Gymshark của mình.

Mỗi sáng, chàng sinh viên đến Đại học Aston ở Birmingham và hoàn thành chương trình vào buổi trưa. Sau đó, anh đến Pizza Hut làm việc từ 17h-22h. “Tôi có thể trả lời email công việc của Gymshark giữa những khoảng thời gian giao hàng, sau đó về nhà, phân loại trên website, thiết kế những sản phẩm mới”, anh nhớ lại khoảng thời gian đầu của hành trình khởi nghiệp.

Sau 2 năm kiệt sức với những chuỗi công việc liên miên ấy dù doanh thu hàng năm 250.000 bảng Anh, Ben bỏ học và nghỉ hẳn công việc giao pizza để tập trung hoàn toàn vào công ty. Từ đó đến nay, Gymshark liên tục tăng trưởng, dự đoán kết thúc năm nay công ty sẽ đạt giá trị 100 triệu bảng Anh.

Trước khi bắt đầu khởi nghiệp vào năm 2012, ngọn lửa kinh doanh đã sớm bùng phát trong chàng trai trẻ. Khi còn là một thiếu niên, Ben thành lập một website bán biển số xe. Là người thường xuyên đến phòng tập gym, anh xây dựng và ra mắt hai ứng dụng dành cho iPhone để theo dõi tập thể dục, một trong số đó bán được 8.000 bảng Anh.

Gymshark ra đời với ý tưởng ban đầu là trở thành kênh bán lẻ online, chuyên phân phối sản phẩm bổ sung tốt cho sức khỏe dành cho những tín đồ của gym.

“Tôi thường đi tập gym, rất hứng thú và muốn làm gì đó trong ngành công nghiệp này. Tôi muốn kết hợp tạo nên một website kinh doanh”, anh chia sẻ về ý tưởng. Khi Ben sáng lập công ty, lợi nhuận từ bán các mặt hàng này là cực thấp, vì vậy anh chuyển hướng sang mảng khác là quần áo.

“Tôi vẫn còn nhớ những khoảnh khắc phải lục tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy một bộ đồ tập ưng ý. Và thế là tôi nghĩ mình phải tự làm thôi”, anh kể tiếp.

Với sự hỗ trợ của anh trai và nhóm bạn, Ben mua một chiếc máy may và máy in, bắt đầu tự thực hiện những chiếc áo thun và áo tập thể dục ngay tại garage của bố mẹ. Nhờ có bà là thợ may màn cửa, Ben nhanh chóng học được cách may đồ.

Công ty tập trung làm những chiếc áo tập thể dục vừa vặn với các thiếu niên có ngoại hình gầy gò bởi hầu hết các sản phẩm trên thị trường đều thiết kế cho những người lớn tuổi - nhóm hầu như đã định hình các cơ bắp trên người.

Ben Francis - ông chủ Gymshark. Ảnh: Gymshark.

6 năm sau, Gymshark đã có trên 1,2 triệu khách hàng và 215 nhân viên tại các trụ sở ở West Midlands. Thành công nhanh chóng của công ty một phần đến từ lượng người dùng trên mạng xã hội. Quan trọng hơn là thương hiệu quyết định tặng quần áo tập miễn phí cho những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực này. Công ty kỳ vọng mỗi ngôi sao có thể nói những điều tích cực về sản phẩm cho người hâm mộ theo dõi trên Youtube và Instagram. Ý tưởng gây hiệu ứng mạnh hơn cả những gì mà Ben và cộng sự mong đợi với doanh số bán hàng nhanh chóng tăng trưởng thần tốc.

Cùng thời điểm, công ty nỗ lực đảm bảo các tài khoản mạng xã hội của mình thật thú vị và kích thích, gây hứng thú cho người dùng. Giờ đây, Instagram của họ có 2,1 triệu lượt theo dõi và Facebook đã đạt mốc 1,5 triệu.

Gần đây Gymshark thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện khắp thế giới, mời khách hàng của hãng đến gặp những nhân vật gây ảnh hưởng trên mạng xã hội. Hàng trăm người đã đến tham dự các sự kiện như thế.

Một yếu tố quan trọng nữa trong thành công tiếp nối của Gymshark là mời về nhiều cánh tay dày dạn kinh nghiệm để giúp Ben phát triển việc kinh doanh. Steve Hewitt - một nhân vật kỳ cựu trong ngành quần áo thể thao đã tham gia công ty với vai trò giám đốc quản lý vào năm 2015, trước khi trở thành giám đốc điều hành từ tháng 4 năm ngoái. Ben vẫn là chủ sở hữu phần lớn công ty, trong khi Hewitt và giám đốc chiến lược Paul Richardson cũng nắm giữ lượng cổ phần đáng kể. Một cổ đông khác là bạn của Ben - Lewis Morgan, người đã giúp anh ra mắt Gymshark nhưng rời công ty vài năm sau đó.

Tận dụng ảnh hưởng của người nổi tiếng trên mạng xã hội tạo nên thành công và doanh số tăng trưởng chóng mặt cho Gymshark. Ảnh: Gymshark.

Emily Sutherland, cây viết từ tạp chí Drapers, cho rằng việc tận dụng những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội chính là chìa khóa thành công của Gymshark, bởi “Những người này mang đến cho khách hàng lý do để mua đồ của Gymshark thay vì của các hãng khác, bởi họ cảm thấy có sự kết nối về mặt cá nhân”.

Sutherland nói thêm, thành công cũng bởi Gymshark là hãng chỉ bán duy nhất qua online và sản phẩm đến trực tiếp tay khách hàng, nhờ đó mà họ có thể linh động, tương tác nhanh chóng với những biến động trên thị trường và không bị ảnh hưởng bởi giá thuê cửa hàng vốn là một chi phí rất đắt đỏ.

Trong tương lai, Gymshark có kế hoạch mở rộng bán hàng ra nước ngoài. Hiện 40% doanh số của họ đến từ thị trường Mỹ và kỳ vọng sẽ có 25 cửa hàng online tại các quốc gia khác vào năm 2020 so với con số 11 của hiện tại.

Sắp tới công ty có kế hoạch sẽ mở cửa hàng offline đầu tiên. “Tôi không thường đi mua sắm nhưng đang cân nhắc cách làm tốt nhất để mở cửa hàng cố định ở đâu đó. Tôi không chắc là mình cần quá nhiều diện tích, điều quan trọng là một điểm đến thật độc đáo”, Ben giải thích về chiến lược sắp tới.

Trương Sanh (theo BBC)