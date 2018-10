Khởi nghiệp với ứng dụng giáo dục sớm cho trẻ qua trò chơi tương tác

Công ty CP Công nghệ Kids Up Việt Nam là một trong 25 startup nổi bật của chương trình bình chọn Startup Việt 2018 do VnExpress tổ chức. Top 25 startup được phân bổ vào 5 đội. Mỗi đội có 2-3 chuyên gia đến từ các tổ chức đầu tư, đào tạo và huấn luyện startup phụ trách bồi dưỡng năng lực và phát triển dự án của các nhóm đăng ký thi. Dự kiến vòng đào tạo sẽ diễn ra trong vòng một tháng. Độc giả tham gia bình chọn cho top 25 từ nay đến ngày 5/11 tại đây. Kết quả của độc giả được tính một phần vào kết quả chung cuộc. Ban tổ chức sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong danh sách tham gia bình chọn. Giải thưởng là một TV và một smartphone cho duy nhất một độc giả. Bạn đọc may mắn sẽ nhận giải tại lễ vinh danh Startup Việt 2018 diễn ra vào 15/11. Chương trình bình chọn Startup Việt 2018 nhằm kết nối, ươm mầm, tìm kiếm các startup nổi bật trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam; góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, vinh danh những mô hình kinh doanh đột phá, phát triển bền vững và hữu ích về kinh tế - xã hội...