TomoChain chính thức ra mắt Mainnet

TomoChain sẽ "trình làng" Mainnet (mạng, phiên bản Blockchain chính thức sau khi các nhà phát triển thử nghiệm Testnet thành công) vào ngày 14/12/2018.

Sự kiện ra mắt đầu tiên được tổ chức tại Văn phòng TomoChain, tầng 17, tháp C, 219 Trung Kính, Hà Nội ngày 6/12/2018. Sự kiện đánh dấu gần hai năm nghiên cứu và phát triển nền tảng Blockchain của TomoChain với tham vọng đưa ra được giải pháp Blockchain công cộng tiết kiệm chi phí và nhanh hơn.

Đây là chương trình mở màn cho chuỗi sự kiện ra mắt Mainnet của TomoChain trên toàn cầu bắt đầu từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2019. Sự kiện tiếp theo sẽ được tổ chức tại văn phòng Nhật Bản của TomoChain ngày 14/12.

"Ra mắt Mainnet là bước ngoặt quan trọng của dự án, thể hiện mục tiêu theo đuổi những tiêu chuẩn trong bảo mật, sự ổn định, khả năng mở rộng và khả năng sử dụng của nền tảng Blockchain công cộng với sự phát triển của TomoChain", Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của TomoChain, ông Long Vương cho biết.

Buổi ra mắt Mainnet tại văn phòng TomoChain tại Hà Nội ngày 6/12 là sự kiện mở màn cho chuỗi chương trình của công ty này từ nay đến tháng 2/2019 trên toàn cầu. Ảnh: TomoChain.

Ông Long Vương cũng nhấn mạnh đây mới là bước đầu tiên trong việc phát triển hệ sinh thái của TomoChain. Hiện công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng đội ngũ kỹ thuật, doanh nhân khởi nghiệp và các dự án từ khắp nơi trên thế giới để xây dựng trên nền tảng Blockchain trong năm 2019.

Trong sự kiện, CEO Long Vương sẽ giới thiệu đến công chúng các sản phẩm TomoWallet,TomoX, TomoMaster, TomoScan, chia sẻ định hướng phát triển của công ty trong tương lai cũng như làm rõ các ưu điểm của Proof of Stake Voting (POSV), xác thực hai lớp (Double Validation) trên nền tảng này.

Cụ thể, TomoMaster cung cấp một giao diện người dùng chuyên nghiệp cho phép những người nắm giữ token để có thể trở thành ứng viên cho vị trí Masternode, bầu chọn cho các Masternode trong ứng dụng quản lý phi tập trung và hiển thị số liệu thống kê về hiệu năng của các Masternode.

Với TomoScan, sản phẩm này mang đến sự minh bạch cho người dùng TomoChain qua việc công khai toàn bộ thông tin về block, giao dịch, smart contracts, các ứng dụng phi tập trung, thông tin về token cũng như thể hiện các thông tin kỹ thuật và số liệu thống kê về hiệu năng đi kèm với thông tin của những người nắm giữ token.

Bên cạnh đó, TomoWallet là ứng dụng ví điện tử tiền mã hóa để lưu trữ đồng TOMO - đồng tiền mã hóa của TomoChain. Hiện ứng dụng đã sẵn sàng cho cả hệ điều hành iOS và Android. TomoX là giao thức để kết nối các token trên TomoChain cho mục đích trao đổi.

Trong sự kiện, công ty cũng ra mắt các sản phẩm TomoWallet, TomoScan...thuộc hệ sinh thái Blockchain của TomoChain. Ảnh: TomoChain

TomoChain hoạt động dựa trên hệ thống gồm 150 Masternode với thuật toán Proof of Stake Voting (POSV), có thể xử lý được 2.000 giao dịch mỗi giây (Transaction Per Second - TPS) và hỗ trợ phí giao dịch gần bằng không và thời gian xác thực giao dịch tức thì. Tính bảo mật, ổn định và hoàn thiện của chuỗi được đảm bảo bởi những công nghệ như cơ chế bảo mật hai lớp, quá trình lựa chọn ngẫu nhiên cũng như gửi, nhận thông qua smart-contracts.

Một trong những ứng dụng thực tiễn của TomoChain ở thời điểm hiện tại bao gồm số hoá các tài sản thực như bất động sản, vàng, hàng hoá,..để xây dựng chợ giao dịch các tài sản kỹ thuật số. Những ứng dụng khác có thể kể đến như tích hợp token vào các ngành như chăm sóc sức khoẻ, quản trị chuỗi cung ứng, năng lượng,.. để tiếp cận với khách hàng trên phạm vi toàn cầu.

CEO Long Vương cho biết những sản phẩm mới có thể được hưởng lợi từ các ưu điểm của hệ thống TomoChain như chi phí thấp, cơ sở hạ tầng hoạt động hiệu quả. Một vài dự án hiện triển khai thử nghiệm trên hệ thống của TomoChain là Triip Protocol - nền tảng tích điểm và thanh toán phục vụ khách du lịch; BigBom - nền tảng quảng cáo phi tập trung tại Đông Nam Á; TE-Food - công ty cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc thực phẩm...

Thêm vào đó, người dùng phổ thông cũng có thể hưởng lợi từ nền kinh tế tiền mã hoá thông qua những ứng dụng trong hệ sinh thái của TomoChain như TomoWallet, TomoScan...Những ứng dụng nói trên cho phép người dùng tìm hiểu về TomoChain cũng như nắm giữ hoặc đầu tư vào các loại tài sản số khác.

Đến nay, TomoChain nhận được đầu tư từ một số quỹ tên tuổi trong lĩnh vực tiền mã hóa như Signum Capital, Connect Capital, 1KX...Kênh Telegram của công ty này hiện có hơn 13.000 người hâm mộ trên toàn thế giới.

Phương Nguyên