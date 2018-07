Từ thợ trang điểm đến chuyên gia bất động sản cho giới siêu giàu

Niles Niami là cái tên không xa lạ trong phân khúc bất động sản cho giới nhà giàu tại Mỹ. Người đàn ông sinh năm 1968 nổi tiếng với đầu óc nhanh nhạy, biết chớp thời cơ để mua lại các mảnh đất giá trị, hay những căn biệt thự cũ, gần kề khu vực mà giới đầu tư gọi là "đất vàng" như Beverly Hill, Holmby Hill. Ông biến chúng thành những cơ ngơi sang trọng, trang bị đầy đủ nội thất, có mức giá hàng triệu USD. Khách hàng là triệu phú, tỷ phú, các ngôi sao hay doanh nhân tên tuổi.

Thời niêu thiếu của Niami khó khăn, thiếu thốn vì mẹ của ông phải tự mình nuôi con bằng thu nhập ít ỏi từ nghề giáo. "Cả căn nhà thuở nhỏ hai mẹ con ở chỉ lớn bằng phòng tắm của tôi bây giờ", Niami nhớ lại.

Lớn lên, ông bắt đầu sự nghiệp với nghề trang điểm tại phim trường, rồi theo học lớp sản xuất điện ảnh. Vào năm 25 tuổi, Niami trở thành nhà sản xuất phim độc lập và cho ra đời bộ phim The Patriot năm 1998, thế nhưng doanh thu không như mong đợi.

Nhận ra việc làm phim với chi phí khá bấp bênh không đem lại kết quả, vốn đam mê kinh doanh nên Niami chuyển qua lĩnh vực bất động sản. Ban đầu chỉ là kết nối việc tu sửa các căn nhà nhỏ trong khu vực thành phố, sau đó mở rộng ra kiến trúc và xây dựng nhà.

"Trong kinh doanh điện ảnh, bạn không thể kiểm soát mọi thứ, bởi một bộ phim là sự góp mặt của rất nhiều người như đạo diện, diễn viên, kịch bản, đại lý phát hành… Còn ở lĩnh vực địa ốc thì chỉ tôi làm việc cho mình mà thôi", Niami lý giải tại sao chuyển hướng sự nghiệp.

Niles Niami chuyên tạo nên những cơ ngợi dành cho giới siêu giàu. Ảnh: The Guardian.

Năm 2008, Niami gặp một người bạn đang làm trong phân khúc nhà ở giá 10-15 triệu USD, mức giá gần như là không tưởng vào thời điểm bấy giờ. Ai sẽ bỏ đống tiền ra mua những ngôi nhà giá đó, Niami hoang mang suy nghĩ. Nhưng rồi ông sớm nhận ra, doanh nhân hay người nước ngoài giàu có gần như chẳng bị tác động gì nhiều bởi cuộc suy thoái hay biến động cổ phiếu.

"Với ngôi nhà giá 5 triệu USD, có thể khách hàng còn đang vay nợ. Nhưng với bất động sản trị giá 10 hay 15 triệu thì chủ nhân ắt hẳn phải là những người siêu giàu", ông phân tích.

Niami là một trong những người đầu tiên tiến vào thị trường bất động sản đường Bird, khu vực đồi phía trên dải đường Sunset, nơi các ngôi sao hàng đầu Hollywood như Leonardo DiCaprio và Halle Berry sinh sống. Ông cũng thuê kiến trúc sư nổi tiếng Paul McClean vào năm 2009 để thiết kế cho những căn nhà kinh doanh của mình và bán với mức giá 8,25 triệu USD.

Năm 2012, ông gây tiếng vang lớn khi bán căn biệt thự trị giá 18 triệu USD cho anh em Winklevoss, tỷ phú bitcoin đầu tiên trên thế giới. Ngôi nhà có thiết kế hiện đại với bức tường thủy tinh, thác nước nhân tạo và hồ bơi vô cực, sau này đã trở thành dấu ấn thương hiệu của Niami.

Thời điểm đó, ông cũng xây bốn căn biệt thự cùng lúc tại khu vực đường lân cận, bỏ ra 9 triệu USD để mua đất, cải tạo nhà và bán lại với giá 39 triệu USD. Sản phẩm của Niami luôn đi kèm với nội thất sang trọng và thiết kế tao nhã, mang lại cho ông danh hiệu là một trong những nhà sáng tạo tài năng nhất ở lĩnh vực phát triển nhà theo phong cách hiện đại tại khu vực Los Angeles và quận Cam.

Phòng khách tại căn biệt thự Opus có giá 100 triệu USD do Niles Niami phát triển. Ảnh: The Guardian.

Tính đến năm 2016, Niami đã hoàn thành 23 căn biệt thự. "Người mua nhà không đong đếm căn biệt thự dựa trên giá từng mét vuông mà là giá trị của phong cách và viễn cảnh mà họ muốn sống. Chúng tôi đáp ứng đủ những điều đó", Niami lý giải.

Năm 2016, ông khiến mọi người sửng sốt khi xây dựng một căn biệt thự với mức giá 100 triệu USD có tên gọi Opus. Tọa lạc tại khu Beverly Hill danh tiếng, cơ ngợi này nằm ở vị trí có thể quan sát toàn cảnh thành phố Los Angeles và Thái Bình Dương từ phòng khách. Giá trị của ngôi nhà không chỉ ở diện tích 20.500m2, gồm 7 phòng ngủ, 11 phòng tắm, mà còn đi kèm hai chiếc xe thể thao đắt giá mạ vàng là Lamborghini Aventador Spyder và chiếc Rolls-Royce Dawn, ba bức tranh của họa sĩ danh tiếng Damien Hirst cùng nhiều tiện ích khác.

Năm 2017, giới đầu tư bất động sản phải lại được một phen tranh cãi khi Niami thực hiện siêu biệt thự mang tên The One với mức giá 500 triệu USD, có diện tích 100.000m2, được cho là rộng gấp đôi Nhà Trắng. Với 4 hồ bơi, 20 phòng ngủ, một sân chơi bowling, rạp chiếu phim và những bức tường và trần thủy tinh cách điệu thành các bể nuôi sứa, cơ ngơi này hoàn thành trong gần 2 năm. Chủ nhân ngôi nhà này sẽ có cơ hội bầu bạn với những hàng xóm nổi tiếng như nhà sáng lập Tesla Elon Musk, nữ diễn viên Jennifer Aniston.

Đến nay, The One là ngôi nhà đắt giá nhất tại Mỹ, gần gấp đôi so với kỷ lục 221 triệu USD của căn biệt thự ở Anh được bán vào năm 2011.

Y Vân (Theo The Guardian)