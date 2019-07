Cựu chuyên gia Amazon làm diễn giả trong chương trình Startup Việt

Nhằm cung cấp thông tin, nhận định và tư vấn cho các startup tham gia hội thảo "E-commerce - Hợp tác với người khổng lồ", trong khuôn khổ Startup Việt, diễn ra vào ngày 31/7 tại TP HCM, Báo VnExpress mời các đại diện quỹ đầu tư và ông lớn thương mại điện tử trong cũng như ngoài nước tham dự hội thảo. Các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các "kỳ lân", tập đoàn lớn sẽ trao đổi và tư vấn cho startup cách thức khai thác hệ sinh thái thương mại điện tử đầy tiềm năng của Việt Nam.

Trong đó có ông Kartick Narayan hiện là Tổng giám đốc Kinh doanh tại Tiki, đơn vị thương mại điện tử thuộc top 10 về lượng truy cập trang cao nhất tại Đông Nam Á. Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch mảng Tiếp thị và Tăng trưởng trong hai năm tại Coupang.com - "kỳ lân" thương mại điện tử của Hàn Quốc. Trước đó, ông dành 5 năm làm việc tại trụ sở chính của Amazon.

Kartick là người đã thiết lập các sáng kiến tăng trưởng về mặt vận hành, phân tích dữ liệu và kỹ thuật. Ông từng giúp Coupang thu về hơn một tỷ đô doanh thu và thực hiện các chiến dịch độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Nhật Linh - Giám đốc Sàn giao dịch của Tiki, trước đây có nhiều năm kinh nghiệm tại ví Momo sẽ giúp startup hiểu rõ hơn về mô hình hoạt động sàn giao dịch, cách thức vận hành kho vận và hướng phát triển tiềm năng trong tương lai của hệ sinh thái thương mại điện tử.

Các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm tại tập đoàn lớn, "kỳ lân" thương mại điện tử sẽ tư vấn, hỗ trợ startup muốn tham gia hệ sinh thái lĩnh vực này.

Hội thảo còn có sự tham dự của ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc điều hành và sáng lập công ty Ticketbox, hệ thống phân phối vé và quảng bá sự kiện lớn nhất Việt Nam. Ticketbox đã phục vụ hơn 4.000 sự kiện tại Việt Nam. Nhà sáng lập Trần Tuấn Anh cũng thành lập và phát triển công ty GiiG.asa - startup vừa tham gia vào sân chơi influencer marketing.

Nhiều chuyên gia khác cũng tham gia như ông Đỗ Hữu Hưng - Tổng giám đốc AccessTrade Việt Nam, mạng lưới tiếp thị liên kết có hơn 175.000 thành viên. Ông có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực Internet và đa dạng kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ, bất động sản, tổ chức chính phủ... Ông Jack Nguyễn - Giám đốc điều hành khu vực Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan của Insider - công ty toàn cầu thành lập từ năm 2012, có mặt tại 21 quốc gia, đầu tư bởi Sequoia Capital. Insider cung cấp nền tảng phát triển tăng trưởng tổng thể giúp doanh nghiệp cá nhân hóa, tự động hóa trải nghiệm người dùng, tạo mối quan hệ trung thành lâu dài với khách hàng qua các điểm tương tác đa kênh.

Ông Phạm Đức Bình - Giám đốc BNC Group, là một doanh nhân Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ông là một trong những cá nhân đại diện startup nhận giải Sao Khuê 2018 với hạng mục Top 20 sản phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu. Ông Huỳnh Lâm Hồ - Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Công ty cổ phần công nghệ Haravan cũng sẽ tham dự sự kiện. Trước đó, ông là Giám đốc kỹ thuật của Công ty CP công nghệ Sen Đỏ. Ngoài ra còn có ông Trương Gia Bảo - Phụ trách bộ phận Sản phẩm và Marketing của FPT Online, từng là Giám đốc Kinh doanh của Sendo.vn.

Tại hội thảo, các diễn giả sẽ thảo luận sâu về cơ hội và thách thức đối với startup khi tham gia hệ sinh thái thương mại điện tử. Startup có thể ứng dụng công nghệ từ AI, big data, phân tích dữ liệu... để cung cấp giải pháp gì cho các doanh nghiệp đầu ngành, làm thế nào tận dụng nguồn lực của "người khổng lồ" để đồng hành cùng phát triển...

Startup tham dự sự kiện sẽ gặp gỡ trực tiếp với các ông lớn ngành thương mại điện tử để chia sẻ chuyên sâu và giải đáp thắc mắc xoay quanh thị trường này. Tham gia phiên kết nối "One to one" này có đại diện S Commerce, TiKi, Accesstrade, Haravan, BNC Group, Insider, MVOT, Ticket Box, Giig, Datamart...

Hội thảo "E-commerce - Hợp tác với người khổng lồ" diễn ra vào ngày 31/7 tại Gala Royale, 63 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP HCM. Startup đăng ký tham dự tại đây.

Khánh Anh