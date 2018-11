CEO 9x và khát vọng sáng tạo nền tảng an ninh mạng trên 'mây'

Theo Trần Quang Chiến, rất nhiều hệ thống CNTT, website, máy tính của các cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam đang là mục tiêu tấn công của hacker và tình báo trên thế giới. Tuy vậy, phần lớn cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam không đánh giá đúng ảnh hưởng và rủi ro của các cuộc tấn công mạng.

Theo Báo cáo an ninh website quý 3 năm 2018 do CyStack thực hiện, Việt Nam đứng thứ 19 trong số các quốc gia có nhiều website bị tấn công nhất với 1.183 website. Trong đó, 71,51% là website của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - nạn nhân chính của các cuộc tấn công mạng do không có đủ nguồn lực trang bị các biện pháp bảo vệ.

Trung bình mỗi ngày thế giới ghi nhận khoảng 80.000 website bị tấn công. Việt Nam xếp thứ 101/193 về mức độ đảm bảo an ninh mạng. Năm 2016, cả nước có 134.375 vụ tấn công mạng, tương đương gần 400 cuộc mỗi ngày.

Bốn tính năng chính của nền tảng bảo mật Cystack hoàn toàn tự động dựa trên nền tảng công nghệ cloud computing.

Các hình thức tấn công chủ yếu như Phishing (lừa đảo), Malware (lây lan mã độc), chiếm quyền điều khiển và Deface (thay đổi giao diện website) ...gây ra nhiều phiền phức, thiệt hại về kinh tế, giá trị và thương hiệu cho chủ nhân website. Thậm chí nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân còn phải xây dựng lại hoàn toàn trang web. Dù vậy, trong nhiều năm qua, quy trình kiểm thử bảo mật website cho các doanh nghiệp vẫn chưa có nhiều thay đổi.

"Các giải pháp an ninh mạng hiện nay tại Việt Nam thường có nguồn gốc từ nước ngoài, quy trình phức tạp hoặc có giá đắt đỏ khiến các cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tiếp cận", Chiến cho biết. Cụ thể, việc kiểm thử được thực hiện thủ công trong khoảng thời gian có khi lên đến một tuần với mức phí cao trung bình 1.000 USD đến 2.000 USD mỗi lần với một tên miền website.

Nhận ra các vấn đề ở trên, Chiến ấp ủ phát triển một hệ thống giải pháp an ninh mạng tự động, thân thiện, dễ sử dụng với mức phí thấp dành cho các doanh nghiệp trong nước. Tháng 9/2017, Chiến cùng các cộng sự cho ra đời nền tảng an ninh mạng 'CyStack Platform' - giải pháp an ninh mạng được xây dựng "trên đám mây".

Giao diện nền tảng bảo mật CyStack Platform.

Với chi phí thấp nhất chỉ 3 đôla một tháng, tất cả doanh nghiệp đều có thể tiếp cận đến các ứng dụng an ninh mạng trong nền tảng này. Sản phẩm có các ưu điểm như dễ dàng thiết lập, không cần cài đặt, thời gian thực hiện nhanh và cơ sở dữ liệu liên tục được cập nhật.

Cho đến thời điểm hiện tại, CyStack hoạt động được trên một năm với những sản phẩm giải quyết những vấn đề đặc thù:- CyStack Scanning (Quét lỗ hổng bảo mật website), CyStack Monitoring (Giám sát website liên tục ), CyStack Responding (Quét mã độc cho website), CyStack Protecting (Tường lửa ngăn chặn tấn công), CyStack Attack Map (Bản đồ tấn công mạng theo thời gian thực).

Mặc dù đã phát triển thành công những sản phẩm có giá trị thực tiễn, thành tựu lớn nhất của CyStack trong thời gian qua, theo Chiến lại nằm ở giá trị con người của công ty.

Chiến chia sẻ: "Chúng tôi muốn là công ty bảo mật đầu tiên ở Việt Nam bứt phá trong những công tác phi chuyên môn như phát triển nhân lực và xây dựng văn hóa công ty. Chúng tôi dồn toàn lực vào việc thúc đẩy sáng tạo và giao tiếp hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty. Những ý tưởng độc đáo nhất đã được đưa ra để có thể biến văn phòng trở thành một địa điểm mang lại cảm giác tự do, thân thiện và thôi thúc các thành viên chia sẻ những quan điểm riêng về sản phẩm".

Hà My