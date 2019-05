Chàng trai đam mê kinh doanh thời trang trực tuyến

Ngay từ những ngày đầu thành lập vào năm 2013 tại Bangkok, Pomelo Fashion đã chọn định hướng thiết kế hiện đại với các bộ sưu tập phát hành mỗi tháng theo phong cách độc đáo mới lạ. Công ty hợp tác với các nhà thiết kế nổi tiếng của Thái Lan và Hàn Quốc, tự sản xuất chuỗi nguyên liệu đầu vào, kiểm soát khâu thiết kế đến vận hành hoạt động bán lẻ, nhằm mang đến những sản phẩm thời trang chất lượng với giá cả hợp lý. Hầu hết các sản phẩm đều có giá dưới 50 USD, chính sách đổi trả đặc biệt lên đến 365 ngày. Công ty kinh doanh ở hơn 50 quốc gia, cạnh tranh với các trang thương mại điện tử mua sắm lớn.

David Jou - nhà sáng lập Pomelo Fashion, sinh ra ở Đức nhưng phần lớn tuổi thơ lại sống ở Mỹ và Hàn Quốc. Trong thời gian đại học tại Amherst College, anh tập tành khởi nghiệp với công ty đầu tiên là The Boxing, cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho sinh viên các trường ở Mỹ, mở rộng đến 9 trường với quy mô lên tới 80 nhân sự. Vì ở Mỹ sách giáo khoa rất đắt tiền nên David thu gom sách giáo khoa đã qua sử dụng và bán lại cho những sinh viên năm nhất, đăng bán sách cả trên trang eBay. Những trải nghiệm thương mại điện tử đầu tiên khá thuận lợi càng khiến anh nung nấu ý định dấn thân vào con đường kinh doanh.

Tốt nghiệp đại học, David vào làm việc tại công ty tư vấn quản lý điều hành Bain & Co, sau đó là quỹ đầu tư tư nhân New Mountain Capital trị giá 10 tỷ USD có trụ sở tại New York. Điều này giúp anh tích góp nhiều kinh nghiệm về quản lý tài chính, xây dựng giá trị công ty trong dài hạn, cách thức gọi vốn và định giá công ty.

Sau cuộc gặp gỡ với anh em nhà Samwer của Rocket Internet vào năm 2011 để thảo luận về các cơ hội ở Đông Nam Á, David được ngỏ ý tài trợ cho việc trở thành một "người chơi bản lĩnh" trong cuộc chiến thương mại điện tử cạnh tranh đầy sôi động ở Đông Nam Á.

Nửa năm sau, anh đến Đông Nam Á để khảo sát và nhận ra Thái Lan là thị trường hấp dẫn cho thương mại điện tử và thời trang. Vì thế, David quyết định đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Lazada, Thái Lan trong hai năm. Rời Lazada mùa thu năm 2013, anh cùng với 2 người bạn Casey và Win quyết định thành lập Pomelo Fashion và đầu năm 2014 công bố thương hiệu này ra công chúng.

Trang web thương mại điện tử Pomelo.

"Bangkok thật sự là một nơi hoàn hảo để khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang trực tuyến. Được mệnh danh là thiên đường thời trang của Đông Nam Á, nhiều bạn trẻ từ Singapore, Malaysia hay Indonesia đều tìm đến đây để tìm kiếm và mua sắm những món đồ yêu thích", David Jou chia sẻ lý do chọn xứ sở chùa vàng để phát triển doanh nghiệp.

Bangkok có vị trí trung tâm thuận lợi khi từ đây đến Singapore, Hong Kong, TP HCM chỉ mất khoảng vài giờ bay. Dân số Thái Lan khoảng 70 triệu người, tỷ lệ truy cập Internet 30-40%, đa phần người dân sử dụng mạng xã hội. Đây là những con số thúc đẩy David tham gia vào thương mại điện tử.

Không đi theo cách mà các công ty thời trang trực tuyến đang đi theo là kinh doanh đa thương hiệu, Pomelo chọn hướng bán sản phẩm dưới thương hiệu của mình. Công ty tập trung vào xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và kết nối với khách hàng trên các phương tiện mạng xã hội. Pomelo triển khai mô hình tích hợp theo chiều dọc, thay vì việc nhập nguyên liệu đầu vào từ bên ngoài, chúng tôi sẽ mở rộng dây chuyền và tự mình sản xuất. Điều này giúp cắt giảm chi phí và kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu.

"Là một doanh nghiệp kinh doanh thời trang, chúng tôi phải đối mặt với sự thay đổi nhanh của thị hiếu khiến hàng hóa mau bị lỗi mốt cũng như rủi ro hàng tồn", David phân tích về rủi ro của mô hình kinh doanh.

Các sản phẩm thời trang của Pomelo dành cho các đối tượng ở từng quốc gia khác nhau.

Hiện tại, nhóm Pomelo là sự kết hợp đa dạng các nhân tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại điện tử, tiếp thị trực tuyến, kỹ thuật, nguồn cung ứng và thời trang. Công ty sản xuất quần áo tại Thái Lan và Trung Quốc. Tất cả các đối tác phải tuân nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về đạo đức liên quan đến lao động trẻ em, quản lý chất thải và hoạt động sản xuất thân thiện với môi trường. Thương hiệu cũng đang thử nghiệm các sáng kiến khác nhau và dự kiến sẽ ra mắt một bộ sưu tập "thời trang bền vững" góp phần làm "xanh hóa" ngành thời trang trong thời gian tới.

Pomelo đang bắt đầu chuyển sang mô hình đa kênh Omnichannel, bao gồm các kênh trực tuyến, những cửa hàng bán lẻ và các hoạt động hỗ trợ khác. Trong ngành thời trang, nhiều khách hàng tìm kiếm thông tin sản phẩm trên trực tuyến nhưng lại quyết định mua tại cửa hàng. Do đó, các doanh nghiệp như Pomelo phải thích ứng và điều chỉnh đa kênh để tiếp cận với khách hàng.

Cửa hàng của Pomelo tại trung tâm thương mại Siam Square.

Cụ thể, công ty mở một cửa hàng tại Singapore và hai cửa hàng bán lẻ ở Bangkok, khách hàng có thể đến để thử trước sản phẩm nhằm tránh tình trạng đổi trả hàng hóa. Pomelo đang xem xét 800 điểm cửa hàng siêu nhỏ khác tại các khu vực mua sắm sầm uất.

Ngoài ra, thương hiệu còn phát triển ứng dụng di động ghi nhận lại số đo của khách hàng. Với thông tin được lưu trữ, khách hàng có thể thoải mái mua hàng cho những lần tiếp theo mà không cần phải lo lắng về kích cỡ của quần áo.

"Chúng tôi cũng cập nhật thêm các dòng sản phẩm khác từ cao cấp, cổ điển đến thể thao năng động và mở rộng thêm về mặt địa lý với kho trữ hàng xuyên biên giới tại Hong Kong để phục vụ các khách hàng Ấn Độ, Nigeria, Trung Đông, Nhật Bản, Vancouver... Đây là những đổi mới chiến lược về mặt hậu cần, hứa hẹn nhiều điều thú vị", David Jou nhấn mạnh.

Hoài Châu