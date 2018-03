Đôi vợ chồng Trung Quốc bỏ thành thị về quê làm startup nuôi gà

Năm 2013, vợ chồng Dương Định Dũng và Vương Phân quyết tâm nghỉ công việc đang làm ở Hàng Châu, trở về quê nhà ở Quảng Đức, tỉnh An Huy (Trung Quốc) nuôi gà thả vườn. Họ mở một trang web bán trứng gà trên mạng, từ 300 con gà nay phát triển thành hàng nghìn con.

Hai vợ chồng đều tốt nghiệp đại học. Vương Phân làm việc trong bộ phận quản trị nhân sự, Định Dũng là kỹ sư phát triển phần mềm. Tổng thu nhập hằng năm của hai vợ chồng hơn 200.000 NDT (khoảng 720 triệu) mỗi năm, mức lương đủ sống tại Hàng Châu. Ban đầu, mong muốn về quê khởi nghiệp vấp phải sự phản đối quyết liệt của bố mẹ Vương Phân. "Bố mẹ luôn bảo, sớm biết vậy sẽ không để tôi học lên đại học", cô nói. Tuy vậy, hai người vẫn quyết tâm với ý tưởng của mình.

"Về quê, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên con gái và chăm lo cho bố mẹ già. Chúng tôi muốn tạo môi trường tốt cho con trưởng thành. Ngày đầu, hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm nên trong quá trình làm phải tích lũy học hỏi rất nhiều. Chúng tôi mua sách dạy nuôi gà, lên mạng học hỏi kinh nghiệm hoặc đến nơi người khác nuôi để khảo sát thực tế. Thật may, lúc đầu nuôi 300 con gà, trừ bị xe tông chết một con, còn lại đều sống khỏe", Vương Phân cho biết. Giai đoạn khởi đầu tương đối suôn sẻ khiến cô càng thêm vững tin vào dự án kinh doanh của hai vợ chồng.

Hai vợ chồng anh chị Dương Định Dũng và Vương Phân khởi nghiệp với gà thả vườn.

Với tính cẩn thận, Định Dũng đảm nhiệm khâu kiểm soát chất lượng, xây dựng trang web và nghiên cứu công nghệ chăn nuôi, người vợ phát huy chuyên môn kết nối khách hàng và bán sản phẩm. "Khi công việc kinh doanh dần khởi sắc, bố mẹ thương con gái nên cũng trợ giúp một tay", Vương Phân cho biết. Theo từng giai đoạn phát triển, hai vợ chồng phải đảm bảo tốt môi trường sinh sống, chú ý tiêm phòng, duy trì độ ẩm, khử độc chuồng trại định kỳ, đảm bảo môi trường vệ sinh sạch sẽ để đàn gà phát triển.

Mùa xuân năm 2014, thời tiết rất lạnh nên đàn gà cần được giữ ấm. Khi đó, họ quyết định dùng sàn sưởi. "Tuy nhiên, không biết do chất lượng sàn kém hay dây điện chập mạch mà chuồng gà bị cháy. May mắn là chúng tôi ở gần, nghe tiếng gà kêu nên kịp thời dập tắt đám cháy", người vợ cho biết. Sau sự cố hỏa hoạn, hai vợ chồng càng thận trọng trong vấn đề đảm bảo an toàn chuồng trại.

Tháng 4/2014, cặp đôi gặp phải khó khăn khác. "Thời điểm đó, gà con cần không gian rộng để vận động trong khi chuồng hiện tại chật hẹp. Chúng bồn chồn không yên nên tự rứt lông. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đàn gà sẽ bị bệnh. Chúng tôi quyết định chuyển trang trại lên núi, cách làng khá xa, quá trình di chuyển cũng rất vất vả", Vương Phân nhớ lại.

Khi vấn đề chăn nuôi không còn đáng lo ngại, cặp vợ chồng lại vướng phải vấn đề kênh phân phối. Người vợ cho biết, vì quy mô chuồng trại nhỏ nên khó đáp ứng các đơn hàng số lượng lớn. Mở rộng quy mô sẽ khiến chi phí tăng lên và khó tìm nhân công. Hiện tại, chỉ có hai vợ chồng và người nhà đảm nhận quản lý và vận hành trang trại.

"Có nhiều trang trại ở huyện Quảng Đức mang trứng gà sản xuất vào thời kỳ cao điểm vào kho đông lạnh, đợi đến khi giai đoạn sản xuất chững lại sẽ bán ra. Chúng tôi quyết không làm vậy, cũng không cho thêm sắc tố vào trứng cho đẹp mắt, thỏa mãn tâm lý của người tiêu dùng", Vương Phân khẳng định. Danh tiếng trang trại ngày càng lan xa, trứng gà sạch và gà thả vườn của vợ chồng Vương Phân hiện được phân phối đến nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu...

Tú Uyên