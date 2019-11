Papaya - nền tảng quản lý phúc lợi nhân viên cho doanh nghiệp

Thời đại kỹ thuật số đem lại nhiều tiện ích cuộc sống cho cư dân hiện đại với những trải nghiệm độc đáo trên nền tảng công nghệ. Mọi người đều có thể tự quản lý các nhu cầu cá nhân chỉ thông qua ứng dụng app mà không tốn nhiều thời gian và công sức. Giờ đây, người tiêu dùng cũng thể quản lý các bảo hiểm sức khỏe cho bản thân với ứng dụng quản lý phúc lợi nhân viên từ nhà khởi nghiệp Papaya.

Dựa trên ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, Papaya trao cho nhân viên sự quan tâm chăm sóc phù hợp, với sự linh hoạt tối đa và thực hiện thao tác dễ dàng thông qua hệ thống online. Nền tảng này giúp người dùng quản lý các chương trình phúc lợi bao gồm bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, phúc lợi về thể dục thể thao và học tập.

Startup được phát triển bởi cặp bạn thân hơn một thập kỷ là Phan Đức Hùng - chàng trai làm ngành ngân hàng và người bạn Khải Nguyễn - chuyên viên marketing. Dự án hợp tác cùng công ty bảo hiểm bưu điện (PTI), top 3 công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam và ra mắt thị trường vào cuối tháng 10 năm nay.

Startup Papaya hợp tác cùng công ty bảo hiểm bưu điện (PTI), top 3 công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh: Papaya.

Papaya là một trong 25 startup nổi bật của chương trình bình chọn Startup Việt 2019 do báo VnExpress tổ chức. Bên cạnh, dự án khởi nghiệp này còn từng lọt vào top 100 Echelon Asia và có buổi pitching (thuyết trình) tại Singapore để giới thiệu về sản phẩm của mình. Hiện dự án đã có bốn quỹ đầu tư cả trong nước và ngoài nước để hỗ trợ phát triển.Bắt đầu nguồn nhân sự chỉ có 3 người gồm hai nhà sáng lập và một chuyên viên công nghệ thông tin IT, đến tháng 11, Papaya đã xây dựng đội ngũ gồm có 13 cộng sự về công nghệ, chăm sóc khách hàng... Trong tương lai, startup sẽ có xu hướng tuyển thêm các nhân sự IT để hoàn thiện và phát triển sản phẩm nền tảng, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Theo Phan Đức Hùng, đồng sáng lập dự án, công ty lấy tên từ một loại trái cây là đu đủ để hướng đến một thương hiệu an toàn, dễ dàng, khách hàng dễ nhớ, dễ chọn. Đây cũng là xu hướng chọn tên của các hãng bảo hiểm trên thế giới với các hãng nổi tiếng như Mango Insurance, Avocado...

Một tiêu chí nhất quán được Papaya truyền tải từ lúc thành lập, kêu gọi vốn, hình thành sản phẩm cho đến kêu gọi nhân sự là đem lại sản phẩm có giá trị cho con người; giúp khách hàng có cuộc sống khỏe hơn, an tâm hơn thông qua các bảo hiểm sức khỏe cùng các dịch vụ chăm sóc kèm theo với các đối tác uy tín như California fitness & yoga, Aim academy, The spa, Citigym...

"Sứ mệnh của công ty khi thành lập là đem lại sự bảo vệ toàn diện vì một tương lai sống vui, sống khỏe cho người Việt", Phan Đức Hùng chia sẻ.

Tập trung vào khách hàng doanh nghiệp, Papaya cung cấp hệ thống quản lý phúc lợi với báo cáo và phân tích chuyên sâu, giúp bộ phận nhân sự thực hiện hóa chiến lược thu hút người tài trong thời đại cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao như hiện nay. Theo đó, sản phẩm giúp các công ty có thể tương tác với nhân viên qua trải nghiệm kỹ thuật số, cải thiện chính sách phúc lợi với dữ liệu chi tiết theo thói quen sử dụng của nhân viên, giảm được chi phí vận hành.

Giao diện sử dụng Papaya trên ứng dụng điện thoại. Ảnh: Papaya.

Thị trường bảo hiểm công nghệ dành cho doanh nghiệp B2B có thể được xem là thị trường tiềm năng bởi vẫn chưa có đơn vị tham gia, khi hiện Việt Nam chỉ có 2-3 công ty về ngành nhưng chuyên về khách hàng B2C. Việc lựa chọn thị trường ngách tuy nhiều khó khăn và thách thức nhưng sẽ là bước đi khôn ngoan của các startup nếu biết tận dụng tốt các cơ hội.

Báo cáo của Vietnamworks năm 2019 ghi nện tại Việt Nam có đến 89% ứng viên lựa chọn sẽ "phản ứng" lại tình huống khi được hỏi "nếu công ty không đáp ứng về nhu cầu phúc lợi trong tương lai", nên đòi hỏi phía các doanh nghiệp tuyển dụng cần có nhiều chính sách phúc lợi hơn để giữ chân người tài. Với tính tiên phong của dự án cùng xu hướng sống khỏe đang ngày càng phát triển, sản phẩm mang lại nhiều giá trị thiết thực cho xã hội như Papaya sẽ thu hút được nhiều khách hàng sử dụng.

Hiện Papaya đang hợp tác cùng một công ty môi giới bảo hiểm của Mỹ để giới thiệu sản phẩm đến đối tượng khách hàng của họ. Tại thị trường Việt Nam, dự án cũng đã có 4-5 doanh nghiệp sử dụng thử nền tảng công nghệ này.

Trong tương lai, công ty định hướng trở thành trợ thủ đắc lực giúp cư dân hiện đại có cuộc sống khỏe khoắn, năng động hơn với những sản phẩm toàn diện về hạnh phúc như an tâm cuộc sống (bảo hiểm), sống khỏe (các gói tập, yoga), sống đầy (các gói tư vấn tâm lý) và sống trọn vẹn (các gói về sản phẩm hoạch định tài chính). Dự định năm 2020, startup sẽ tập trung vào thị trường Việt Nam để phát triển các sản phẩm, tiếp cận các doanh nghiệp tiềm năng, củng cố thương hiệu nội địa, 3 năm tiếp theo sẽ nhân rộng mô hình ra các nước Thái Lan, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc...

Khi các doanh nghiệp lớn đầu tàu về ngành bảo hiểm vẫn đang vận hành theo đường lối cũ, các doanh nghiệp nước ngoài vẫn chưa xâm nhập thị trường, nhiều công ty sẵn sàng đầu tư chính sách phúc lợi để lôi kéo nhân tài, nền tảng bảo hiểm công nghệ Papaya sẽ có cơ hội phát triển hơn nữa trong tương lai gần. Bên cạnh, những khó khăn về pháp lý bảo hiểm chặt chẽ tại Việt Nam, nhân sự IT chi phí cao do nhu cầu tuyển dụng từ phía các công ty công nghệ, tìm kiếm sản phẩm và công ty bảo hiểm phù hợp với công nghệ... là những thách thức không nhỏ của startup này.

