VnExpress tổ chức hội thảo về cơ hội phát triển cho startup lĩnh vực thương mại điện tử

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2019 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam công bố vào tháng 3 cho thấy, năm 2018 được xem là năm sôi động nhất của kinh doanh trực tuyến với tốc độ tăng trưởng trên 30%. Tuy xuất phát chỉ khoảng 4 tỷ USD vào năm 2015, nhưng nhờ tốc độ tăng trưởng trung bình trong ba năm liên tiếp cao, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam 2018 lên đến 8 tỷ USD. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng 30%, quy mô thị trường sẽ đạt 13 tỷ USD vào năm 2020, cao hơn mục tiêu 10 tỷ USD do Chính phủ đề ra.

Cuộc đua của các ông lớn thương mại điện tử càng khiến "miếng bánh" thị trường phình to khi tạo sức hút cho doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái, bao gồm lĩnh vực thanh toán di động, kết nối người mua - người bán, trợ lý ảo, quản lý vận hành, kho vận, logistics...

Cuộc đua của các ông lớn thương mại điện tử góp phần tạo động lực tăng trưởng cho hệ sinh thái thương mại điện tử Việt Nam.

Trong bối cảnh hệ sinh thái thương mại điện tử đang dần định hình với nhịp độ ngày càng sôi động, cơ hội nào cho các startup muốn khai thác thị trường này? Các ông lớn trong ngành sở hữu nguồn lực và đang tìm kiếm những giải pháp nào để giành phần thắng? Nhà đầu tư nhận định ra sao vào quy mô và xu hướng thị trường trong thời gian tới?

Nhằm cung cấp thông tin về bức tranh ngành và kết nối startup với các doanh nghiệp lớn, chuyên gia cùng quỹ đầu tư, báo VnExpress tổ chức hội thảo "E-commerce - Hợp tác với người khổng lồ" vào ngày 31/7 tại TP HCM.

Sự kiện có sự tham gia của hai đại diện sàn thương mại điện tử uy tín tại Việt Nam, ông Kartick Narayan - Tổng giám đốc Kinh doanh và bà Vũ Thị Nhật Linh - Giám đốc Sàn giao dịch của Tiki. Thành lập vào năm 2010 với xuất phát điểm là sách, sau 9 năm hoạt động, Tiki đã trở thành nền tảng thương mại điện tử đa ngành uy tín hàng đầu tại Việt Nam khi lọt vào top 6 trang thương mại điện tử tại Đông Nam Á và top 2 tại Việt Nam về lượng truy cập trang trong quý IV/2018, theo iPrice. Trong năm 2019, dự đoán nền tảng Tiki sẽ chạm mốc một tỷ lượt truy cập, và hứa hẹn trở thành kỳ lân công nghệ tiếp theo của Việt Nam.

Bên cạnh đó sự kiện còn có đại diện Vin Ventures, S Commerce, ESP Capital...

Ông Kartick Narayan - Tổng giám đốc Kinh doanh và bà Vũ Thị Nhật Linh - Giám đốc Sàn giao dịch của Tiki chia sẻ về góc nhìn của người trong cuộc.

Tại sự kiện, các diễn giả sẽ thảo luận sâu về cơ hội và thách thức đối với startup khi tham gia hệ sinh thái thương mại điện tử. Startup có thể ứng dụng công nghệ từ AI, big data, phân tích dữ liệu... để cung cấp giải pháp gì cho các doanh nghiệp đầu ngành, làm thế nào tận dụng nguồn lực của "người khổng lồ" để đồng hành cùng phát triển...

Startup tham dự sự kiện còn có cơ hội gặp gỡ trực tiếp một - một với các ông lớn ngành thương mại điện tử để chia sẻ chuyên sâu và giải đáp thắc mắc xoay quanh thị trường này. Tham gia phiên kết nối "One to one" này có đại diện Tiki, Ví MoMo, Moca, Tiktok, Cốc Cốc, Haravan, Chin Media, Konami, CMO, Accesstrade Masoffer, Boxme, MVOT, CRM Insider, GHN, Giao Hàng Tiết Kiệm, Bảo hiểm Opes, FE Credit, Home Credit...

Hội thảo "E-commerce - Hợp tác với người khổng lồ" diễn ra vào ngày 31/7

