Nền tảng dạy tiếng Anh cho trẻ 2 tuổi nhận 4,5 triệu Euro

Nền tảng dạy tiếng Anh Edtech Lingumi vừa gọi thành công 4,5 triệu Euro tại vòng gọi vốn Series A của Quỹ công nghệ North Summit Capital, trụ sở Trung Quốc, thuộc sở hữu nhà đầu tư LocalGlobe, ADV và Entrepreneur First.

Với số tiền đầu tư mới, bên cạnh việc triển khai cách trẻ nhỏ học kỹ năng phản biện, nền tảng giáo dục trực tuyến Lingumi chuẩn bị ra mắt các video và các sản phẩm hoạt động hàng ngày cho trẻ và gia đình trong thời gian cách ly do Covid-19. Doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng các nhóm marketing và công nghệ tại Anh, Trung Quốc và Singapore và đầu tư vào công nghệ nền móng.

Đại diện North Summit Capital đánh giá thường các gia đình có điều kiện mới đủ khả năng tài chính cho con trẻ học tiếng Anh bản địa tại nhà. "Song, chúng tôi tin tất cả trẻ nhỏ đều đáng được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng, học tiếng Anh cũng không ngoại lệ. Lingumi có tiềm năng phổ biến việc học tiếng Anh với chương trình giảng dạy cá nhân hoá theo mô hình bản quyền của AI&Lingumi", vị này chia sẻ lý do đầu tư vào Lingumi.

Toby Mather nhà sáng lập kiêm CEO Lingumi cho rằng sự mở rộng nhanh chóng của nền tảng tại thị trường Trung Quốc đòi hỏi phải có một nhà đầu tư chiến lược. "North Summit Capital hiểu rõ về công nghệ và thị trường Trung Quốc", Toby Mather nói.

Giáo viên và học viên của nền tảng giáo dục trực tuyến Lingumi.

Thực tế, Lingumi có số lượng người dùng tăng 50% trong giai đoạn phong toả ở Trung Quốc do Covid-19. Công nghệ giáo dục trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều phụ huynh. Tương tự, lượng người quan tâm ở châu Âu cũng tăng nhanh, với tổng cộng 91 quốc gia.

Lingumi thành lập năm 2015, khởi đầu là một công ty Edtech cho đối tượng mầm non. Điểm nổi bật của startup này là rẻ hơn 95% so với các khoá học trực tiếp và linh hoạt, cho phép phụ huynh và trẻ học theo từng cấp độ. Dữ liệu từ công ty giúp trẻ học từ vựng nhanh gấp sáu lần qua nền tảng của Lingumi so với các khoá học trực tiếp hay ở trường mầm non.

Lấy cảm hứng từ việc dạy tiếng Anh cho trẻ ở Nga và Italy trong thời gian học ngoại ngữ tại trường Đại học Oxford, nhà thành lập kiêm CEO - Toby Mather mong muốn tạo ra một diễn đàn giúp trẻ có nền móng tiếng Anh chắc chắn. Khác với các nền tảng giáo dục ngoại ngữ khác nhắm vào đối tượng trẻ đi học, khoá học đầu tiên của Lingumi sẽ giới thiệu ngữ pháp và từ vựng chính cho các bé từ hai tuổi.

Nội dung học của Lingumi thông qua bài nói, video của giáo viên và trò chơi tương tác. Nghiên cứu nội bộ của công ty này cũng chỉ ra, các bé phát triển kỹ năng mới hiệu quả thông qua bắt chước cách người khác nói, hành động và ứng xử. Hiệu ứng này sẽ tăng lên khi trẻ học theo bạn bè đồng trang lứa.

Thế Đan (Theo EU-S)