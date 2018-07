Startup Ấn Độ nhận triệu USD nhờ hệ thống đánh giá tín dụng nhanh

Startup lĩnh vực Fintech vừa tiếp nhận khoản đầu tư từ ngân hàng YES (top 4 ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ) nhờ khả năng cung cấp thông tin tài chính nhanh gọn, cho kết quả tín dụng trong 72 giờ.

Theo đại diện công ty, số tiền sẽ được sử dụng để tăng nguồn dữ liệu tài chính về các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Ấn Độ.

Lendingkart giúp các doanh nghiệp SMEs nhận được tiền vay trong vòng 72 giờ. Ảnh: Fundingsmes.

Ông Harshvardhan Lunia - đồng sáng lập, kiêm CEO Lendingkart, cho biết: “Việc ngân hàng YES đồng ý đầu tư và giúp đỡ chuyên môn là cơ hội tuyệt vời đối với Lendingkart. Chúng tôi hy vọng kinh nghiệm cùng sự am hiểu thị trường tài chính Ấn Độ từ YES sẽ giúp công ty phát triển tốt hơn".

Lendingkart xây dựng trên công nghệ Big Data (phân tích dựa theo dữ liệu về người dùng) giúp cung cấp thông tin đánh giá tín dụng từ người cần vay vốn tới trực tiếp nhà đầu tư.

Bên cạnh hàng nghìn dữ liệu quan trọng về tình hình tài chính của các doanh nghiệp được thu thập, hệ thống phân tích của Lendingkart còn thực hiện so sánh hoạt động thị trường trong thời gian gần nhất, và những thông tin xã hội liên quan đến doanh nghiệp.

Sau khi kết thúc quy trình đánh giá tín dụng, kết quả phân tích từ Lendingkart sẽ được chuyển về phía nhà đầu tư cho vay. Nếu được chấp thuận, tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của doanh nghiệp đề nghị vay vốn.

Nhờ hệ thống phân tích thông tin hợp lý và chặt chẽ, tất cả các bước trên chỉ diễn ra trong vòng 72 giờ, từ thời điểm doanh nghiệp gửi yêu cầu vay tiền trên Lendingkart.

Tháng 6 năm ngoái, startup fintech này đã nhận được 32 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B (kêu gọi đầu tư lần thứ ba), gồm các nhà đầu tư: Bertelsmann India Investments, Darrin Capital Management, Mayfield India, Saama Capital và India Quotient.

Lendingkart thành lập năm 2014 bởi Harshvardhan Lunia và Mukul Sachan. Công ty hiện có trụ sở tại Ahmedabad, Bangalore và Mumbai. Lendingkart đã thực hiện hơn 11.000 khoản vay cho 7.500 doanh nghiệp SMEs trên cả nước.

Lạc Thảo (Theo e27)