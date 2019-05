Ứng dụng công nghệ hỗ trợ phát triển tư duy trẻ nhỏ

Theo các nhà khoa học, não là cơ quan phát triển nhanh nhất so với các cơ quan còn lại trong ba năm đầu đời và hoàn thiện cơ bản vào 5-6 tuổi. Việc giúp "kích hoạt" nhiều vùng não và phát triển tư duy thời điểm này rất quan trọng với mỗi trẻ em. Thông qua phương pháp giáo dục sớm, trẻ có thể phát triển nhiều tiềm năng về ngôn ngữ, logic toán học, âm nhạc, nội tâm, tương tác giao tiếp, thị giác không gian, thiên nhiên và vận động...

Tại các thành phố như Hà Nội, TP HCM, các trường mầm non tư thục theo phương pháp giáo dục sớm như Monterssori hay Glenn Doman xuất hiện ngày càng nhiều. Chi phí cho các khóa học và học liệu khá cao. Cụ thể, học phí ở các trường mầm non dạy theo phương pháp này có giá trung bình 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi bộ thẻ học có giá khoảng 180.000 - 800.000 đồng...

Anh Vương Thành Chung (36 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin) cho rằng giáo dục sớm việc học với trẻ đơn giản là sự thích thú. Chơi chính là cách giúp trẻ học hỏi, tìm hiểu thế giới xung quanh và khám phá khả năng của mình.

Ứng dụng KidsUp áp dụng phương pháp game hóa, giúp trẻ hứng thú với mỗi bài học.

Là cha của hai cậu con nhỏ, anh Chung cho biết từng mày mò khắp các group, diễn đàn để tìm hiểu về phương pháp này. "Tôi nhận thấy giáo dục sớm ở Việt Nam rất được quan tâm. Song, nhiều gia đình không đủ điều kiện tài chính cho con theo học. Bản thân các trung tâm giáo dục sớm cũng ít, chỉ tập trung tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM", anh Chung nhận xét.

Trước nhu cầu đó, anh Chung và đội ngũ đã quyết định "phải làm gì đó" tận dụng nền tảng công nghệ sẵn có để giải quyết nhu cầu này. Ý tưởng đó là tiền đề cho sự ra đời của KidsUp - một trong số các ứng dụng xây dựng theo hướng phát triển tư duy cho trẻ thông qua các trò chơi tương tác.

Theo anh Vương Thành Chung, ứng dụng KidsUp áp dụng phương pháp gamification (game hóa), được xây dựng thành hệ thống bài bản với hơn 1.000 bài học dưới sự tư vấn của các chuyên gia giáo dục sớm và giáo dục mầm non trong và ngoài nước.

"Ứng dụng tích hợp chế độ kiểm soát thời gian học cho trẻ, sau 10 phút sẽ cảnh báo dừng chương trình. Mỗi bài học chỉ kéo dài 5 - 7 phút. Với thiết kế trực quan, sinh động, nhóm sáng lập mong muốn giúp trẻ tiếp cận kiến thức một các tự nhiên và hứng thú nhất", anh Chung cho biết.

Thông qua việc cung cấp các hoạt động học mà chơi, ứng dụng KidsUp giúp trẻ thuộc lứa tuổi từ mầm non, mẫu giáo và lớp 1 trang bị kiến thức về ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh), toán học (số đếm, so sánh, hình khối, cộng trừ, nặng nhẹ, cao thấp, nhanh chậm, dãy quy luật, thời gian, vị trí, phân loại), tăng trí tưởng tượng, trực giác, ghi nhớ hình ảnh và tiếp thu thông tin tốc độ cao, cảm thụ âm nhạc, tăng cường khả năng tập trung và sự khéo léo (vận động tinh).

Tháng 1/2019, Công ty Cổ phần Công nghệ Kids Up Việt Nam đã đưa chương trình tiến hành thực nghiệm và thẩm định nội dung từ Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục. Theo đó, các chuyên gia từ Vụ mầm non, Viện, Sở Giáo dục Hà Nội đã chứng nhận, ứng dụng KidsUP đảm bảo tính giáo dục, thẩm mỹ, sư phạm, phù hợp với lứa tuổi mầm non, đáp ứng yêu cầu, nội dung giáo dục mầm non. Ứng dụng thích hợp để tổ chức các hoạt động giáo dục áp dụng cho trẻ tại trường lớp mầm non và gia đình.

Hiện nay, KidsUp cung cấp nội dung học thuộc ba cấp độ cho độ tuổi mẫu giáo (PreK), mầm non (Kindergarten) và Lớp 1 (Grade1). Ngoài quà tặng sau mỗi bài học để tạo niềm vui và động lực cho trẻ, KidsUp cũng liên tục cập nhật bài học chủ đề theo sự kiện như Giáng sinh, Halloween, Tết cổ truyền, Trung thu... giúp trẻ tiếp cận lượng kiến thức xã hội phong phú.

Hà Trương