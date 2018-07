Nhiều người trẻ Việt Nam tham gia đầu tư thị trường tiền thuật toán

Thị trường Bitcoin tại Việt Nam hiện có hơn 74.000 người dùng đăng ký, khối lượng giao dịch nằm trong Top 3 Đông Nam Á, theo số liệu từ Huobi - nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số đứng thứ 3 trên thế giới.

Làn sóng đầu tư tiền thuật toán ở giai đoạn lên đỉnh vào khoảng tháng 11/2017, khi một số sàn giao dịch Bitcoin lớn của thế giới như Bittrex, Poloniex,...ghi nhận lượng truy cập của Việt Nam luôn nằm trong Top 5. Theo số liệu từ Google Trend, Việt Nam cũng đứng thứ 38/100 nước về thứ hạng tìm kiếm từ khóa Bitcoin trên thế giới.

Đóng góp cho sự tăng trưởng của thị trường trao đổi tiền kỹ thuật số tại Việt Nam là sự tham gia của các nhà đầu tư trẻ. Theo số liệu thống kê của hãng này, số lượng người tham gia vào thị trường tiền thuật toán tại Việt Nam đã tăng gấp đôi, từ 30.000 người trong năm 2016 lên 60.000 vào năm 2017.

"Ngày càng có nhiều người trẻ Việt Nam sẵn sàng tìm hiểu về tài sản điện tử", ông Hubery Yuan – Hiệu trưởng học viện ứng dụng Blockchain Huobi cho biết.

Chia sẻ với VnExpress, Ngô Mạnh (26 tuổi, Hà Nội), hiện là trưởng phòng Marketing một công ty công nghệ, tham gia thị trường tiền ảo từ năm 2014, cho biết: "Có những thời điểm, đầu tư vào thị trường tiền thuật toán thực sự đem lại lợi nhuận khá cao. Lợi nhuận lớn đi kèm với rủi ro cao nhưng chính điều này cũng tạo nên sự hấp dẫn với những người trẻ ưa mạo hiểm, thích trải nghiệm công nghệ, các xu hướng mới như mình". Đồng thời, Ngô Mạnh bày tỏ sự kỳ vọng vào tiền thuật toán và nhận định những ứng dụng của công nghệ blockchain sẽ ngày càng phát triển mạnh là xu hướng tất yếu.

Chưa có kinh nghiệm đầu tư như Mạnh, Nguyễn An (sinh viên năm 4, đại học Công nghiệp TP HCM) đang ở giai đoạn tìm hiểu thị trường và chờ thời cơ giá giảm để "bắt đáy". An dành 3 giờ mỗi ngày lên các diễn đàn, blog, website chuyên về đầu tư tiền thuật toán để học hỏi kinh nghiệm từ những nhà đầu tư đi trước. Lợi nhuận hấp dẫn là yếu tố chính khiến An tham gia thị trường này.

Nhiều người trẻ trên thế giới có xu hướng đầu tư vào thị trường tiền thuật toán hơn là các kênh truyền thống khác.

"Thị trường tiền thuật toán Việt Nam có số lượng giao dịch luôn nằm trong nhóm cao nhất thế giới, số lượng nhà đầu tư, tham gia trao đổi tiền thuật toán lớn. Bên cạnh đó, đội ngũ phát triển công nghệ ngày càng được mở rộng cùng tốc độ tăng trưởng khả quan của ngành blockchain nội địa", ông Vương Quang Long, CEO startup phát triển blockchain TomoChain cho biết.

Theo khảo sát của Cointelegraph, cứ một trong bốn người trẻ thuộc thế hệ Milliennial- Thế hệ X, những người sinh năm 1980 đến năm 2000 được hỏi cho biết họ đang đầu tư tiền tiết kiệm vào Bitcoin thay vì gửi vào tài khoản ngân hàng. Cũng theo những người này, họ kiếm được nhiều tiền hơn từ việc đầu tư vào Bitcoin, đồng thời cảm thấy yên tâm hơn khi đổ vốn vào kênh này.

Kết quả từ một cuộc khảo sát của Blockchain Capital với 10.000 người tham gia phỏng vấn cũng cho thấy, 70% trong số đó không hài lòng với mức lãi suất của các ngân hàng, 65% nói rằng tiền của mình sẽ được bảo đảm hơn khi đầu tư vào Bitcoin vì có thể tự kiểm soát chúng.

Thêm vào đó, Việt Nam là một trong những thị trường công nghệ thông tin, viễn thông tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới 10 năm trở lại đây. Khoảng 60% dân số Việt Nam dưới 35 tuổi có khả năng tiếp cận nhanh công nghệ và khoảng 52% dân số sử dụng Internet. Điều này khiến giới trẻ Việt Nam tích cực tìm hiểu và ứng dụng công nghệ mới, trong đó có tiền kỹ thuật số.

Trong khi đầu tư tiền thuật toán còn gây nhiều lo ngại về tính rủi ro thì công nghệ blockchain lại được nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ tạo ra những đổi mới cho hệ thống ngân hàng truyền thống. Dựa trên nền tảng công nghệ blockchain, các giao dịch tiền kỹ thuật số được thực hiện trơn tru, minh bạch mà không cần trung gian hay bị kiểm soát. Các dữ liệu không thể thay đổi hay bị xóa đi giúp giảm thiểu nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân hay lừa đảo tín dụng.

Giới trẻ tại Hàn Quốc cũng nằm trong làn sóng đầu tư tiền kỹ thuật số.

Hiện có khoảng 12 sàn giao dịch tiền thuật toán đang hoạt động tại Việt Nam. Tuy vậy, hoạt động giao dịch tiền kỹ thuật số vẫn chưa được hợp pháp hóa. Khung pháp lý cho giám sát tiền kỹ thuật số vẫn đang được xây dựng.

Xu hướng đầu tư vào thị trường tiền điện tử không chỉ phổ biến trong một bộ phận giới trẻ Việt Nam mà còn tạo thành làn sóng ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Tại Hàn Quốc, giới trẻ tìm kiếm sự tự do tài chính cũng đang bị cuốn vào sức hấp dẫn của thị trường này, bất chấp các rủi ro và lời cảnh báo từ nhà chức trách. Theo thống kê vào tháng 1/2018, giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc chiếm 29,7 % tổng số giao dịch toàn cầu. 56,7% nhà đầu tư tiền thuật toán tại nước này ở trong độ tuổi từ 20 đến 30.

Một trong những trung tâm blockchain hàng đầu thế giới khác là Nhật Bản cũng đang cho thấy sự quan tâm của người trẻ đối với thị trường giao dịch tiền thuật toán. Theo số liệu thống kê từ cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA), có ít nhất 3,5 triệu người nước này đầu tư vào tiền thuật toán trên 17 sàn giao dịch. 84% các nhà đầu tư có độ tuổi từ 20 đến 40.

Giới chuyên gia cho rằng tiền kỹ thuật số thu hút sự quan tâm đầu tư của giới trẻ vì thế hệ này ưa mạo hiểm, nhanh nhạy với các xu hướng và công nghệ mới, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đổi lấy cơ hội kiếm thu nhập khủng chỉ qua màn hình máy tính và những cú click chuột. Nhiều người trẻ tại Hàn Quốc cho biết việc đầu tư vào tiền thuật toán không tốn nhiều thời gian, không đòi hỏi phải làm việc ca muộn hay gò bó như công việc văn phòng. Thậm chí, họ có thể bỏ hết số tiền đang có để đầu tư và nhanh chóng kiếm được thu nhập bằng tổng số tiền lương đi làm vài năm.

Tại Mỹ, tỷ lệ những người trẻ thích đầu tư vào Bitcoin, Etherum và những đồng tiền kỹ thuật số khác cao hơn các lứa tuổi còn lại. Trong tổng số 1.000 người tham gia khảo sát của LendEDU, gần 40% người trong độ tuổi 18 đến 24 và 45% trong độ tuổi 25 đến 35 có dự định đầu tư Bitcoin cho tương lai.

Phạm Vân