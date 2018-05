10 startup huy động vốn nhiều nhất Trung Quốc

Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là ở mảng công nghệ. Với môi trường phát triển thuận lợi, nhiều startup nhỏ ở quốc gia này đang tăng trưởng nhanh chóng và có thể nhận được số vốn "khủng" trong thời gian ngắn.

Dưới đây là 10 startup nhận được nhiều vốn đầu tư nhất của Trung Quốc trong 2 năm qua, theo thống kê của Tech In Asia:

1. Digi Chuxing

Ảnh: Imaginechina/AP.

Sau khi thâu tóm Uber vào năm 2016, Digi Chuxing trở thành startup gọi xe qua ứng dụng di động lớn nhất Trung Quốc. Trong 2 năm 2016-2017, startup này đã huy động được tổng cộng 18,9 tỷ USD.

Mới đây nhất, vào tháng 12/2017, Digi Chuxing đã gọi được 4 tỷ USD trong vòng huy động mới để phát triển mảng trí thông minh nhân tạo. Không chỉ thâu tóm thị trường ứng dụng gọi xe tại Trung Quốc, startup này còn chuẩn bị mở rộng ra toàn cầu. Ứng dụng gọi xe này hiện có 450 triệu người dùng, xử lý hơn 25 triệu lượt đặt xe mỗi ngày.

2. Mobike Technology

Ảnh: Ventune Dreams.

Mới đây, ứng dụng chia sẻ xe đạp Mobike vừa gây chấn động giới công nghệ với thương vụ "bán mình" cho Meituan Dianping - startup về đánh giá và giao đồ ăn đình đám Trung Quốc. Ra đời năm 2015, startup này nhận được tổng cộng 5,6 tỷ USD vốn đầu tư.

Mobike cho phép người dùng chia sẻ xe đạp và thu phí vài xu cho mỗi chuyến đi. Với vài thao tác trên ứng dụng di động, người dùng có thể lấy một chiếc xe đạp đi đến ga tàu điện ngầm hoặc siêu thị rồi để xe ngay tại đó mà không cần khổ sở tìm chỗ đậu. Hiện, ứng dụng có hơn 200 triệu người dùng với 7 triệu chiếc xe đạp.

3. Ant Financial

Ảnh: Caixin.

Ant Financial đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những startup huy động được nhiều vốn nhất của Trung Quốc của Tech In Asia với 4,5 tỷ USD. Là công ty công nghệ tài chính của tập đoàn Aliababa, Ant Financial là một trong những công ty đứng đầu thị trường thanh toán trực tuyến Trung Quốc thông qua dịch vụ tài chính Alipay - nền tảng thanh toán di động và trực tuyến lớn nhất thế giới.

Định chế tài chính của Jack Ma đang chuẩn bị huy động thêm hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư trong vòng huy động vốn mới sắp diễn ra. Nếu thành công, startup này có thể được định giá đến 150 tỷ USD.

4. Suning

Ảnh: Xinhua Finance.

Suning là trang thương mại điện tử cung cấp đồ điện tử lớn nhất tại Trung Quốc với chuỗi 1.600 cửa hàng. Năm 2016, startup này được Tập đoàn Alibaba rót hơn 4,3 tỷ USD. Trước đó, tập đoàn của tỷ phú Jack Ma đã chi 4,6 tỷ USD để mua lại gần 20% cổ phần của Suning, trở thành cổ đông lớn thứ hai của startup này.

5. Meituan-Dianping

Ảnh: China Daily.

Tháng 10/2017, Meituan-Dianping được rót vốn 4 tỷ USD từ nhiều nhà đầu tư, đưa công ty vào top những startup gọi được nhiều vốn nhất Trung Quốc. Startup này đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hong Kong trong năm nay với mức định giá 60 tỷ USD.

Meituan Dianping là startup về đánh giá và giao hàng đồ ăn lớn nhất của Trung Quốc. Với ứng dụng Meituan Dianping trên thiết bị di động, người dùng có thể đặt mua thức ăn, thực phẩm và các dịch vụ: massage, cắt tóc, sửa móng được phục vụ tại nhà riêng hoặc văn phòng. Ra đời vào năm 2010, đến nay, ứng dụng này có hơn 320 triệu người sử dụng và hơn 4 triệu nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

6. Pinduoduo

Ảnh: Pandaily.

Ra đời từ năm 2015, Pinduoduo đã huy động được 3,1 tỷ USD và được định giá đến 15 tỷ USD. Startup này hoạt động theo mô hình kinh doanh kiểu Facebook - Groupon, cho phép người mua chọn các mặt hàng và rủ thêm bạn bè cùng mua để được giảm giá. Một số mặt hàng trên ứng dụng Pinduoduo rẻ hơn đến 20% so với giá thị trường.

7. Daikuan.com

Ảnh: seekingalpha.

Ra đời đầu năm 2016, Daikuan được đánh giá là một trong những startup tăng trưởng mạnh nhất Trung Quốc. Công ty này đã huy động được hơn 2,6 tỷ USD vốn đầu tư. Hiện, Daikuan là một trong những nền tảng tài chính và bảo hiểm xe hơi lớn nhất Trung Quốc.

8. JD Logistics

Ảnh: Chinadaily.

Là một trong những công ty vận tải của hãng thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc, JD Logistics đang được định giá khoảng 13,5 tỷ USD. Tháng 2/2018, startup này được rót 2,5 tỷ USD vốn từ nhiều nhà đầu tư như Hillhouse Capital, Sequoia China, China Merchants Group, Tencent, China Life….

9. LeEco

Ảnh: New York Times.

Tháng 1/2017, LeEco được Sunac China Holdings Limited rót hơn 2,4 tỷ USD, đưa startup này vào danh sách những công ty được rót vốn đầu tư nhiều nhất. Trước đó, năm 2015, công ty cũng huy động được hơn 600 triệu USD.

Tiền thân là LeTV, LeEco phát triển thành startup công nghệ tiêu dùng, video trực tuyến hàng đầu của Trung Quốc. Ngoài ra, LeEco còn lấn sân sang lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh, công nghệ thực tế ảo, TV thông minh, điện toán đám mây, sản xuất phim, bất động sản...

10. Ofo

Ảnh: scmp.

Bên cạnh Mobike, Ofo cũng chiếm thị phần lớn trong thị trường chia sẻ xe đạp tại Trung Quốc. Hiện, startup này đã huy động được hơn 2,4 tỷ USD.

Huệ Chi (Theo Tech In Asia)