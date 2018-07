9GAG - từ dự án ngoài giờ đến hiện tượng Internet toàn cầu

Năm 2008, Ray Chan đến từ Hong Kong cùng với 4 người bạn, lúc đó đều đang ở lứa tuổi 20, gom góp 1.270 USD để thành lập 9GAG. Chia sẻ với CNN, Ray cho biết: "Đây chỉ là một dự án ngoài giờ bên cạnh công việc chính thức. Chúng tôi làm vì yêu thích, đơn giản là muốn tìm bức ảnh vui nhộn và có một kênh để chia sẻ chúng với bạn bè mỗi ngày".

Lúc đó cả 5 thanh niên Hong Kong đều không biết rằng, chỉ một thập kỷ sau, dự án của họ đã trở thành "người khổng lồ" trong lĩnh vực giải trí trong thế giới Internet với 150 triệu người dùng mỗi tháng. Trang Fanpage của họ có 39 triệu lượt like và tài khoản Instargram nhận được 44,5 triệu lượt theo dõi. Trong bảng xếp hạng của Instagram, nếu bỏ tài khoản của những người nổi tiếng, 9GAG đứng thứ 6 về số lượt theo dõi.

Một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất trên 9GAG thu hút đông đảo người dùng vào tranh luận về việc "con mèo đang đi xuống hay đi lên". Ảnh: 9GAG

Khi thành lập 9GAG, Ray Chan vẫn đang làm quản lý dự án cho một cộng đồng thích đọc sách. Song song với đó, trong thời giản rảnh rỗi, anh dành thời gian để thực hiện nhiều ý tưởng kinh doanh khác nhau. CEO 9GAG chia sẻ: "Tôi nghĩ Internet là một nền tảng tốt để thử nghiệm những ý tưởng mới".

Ban đầu, Chan và những người đồng sáng lập chỉ chia sẻ 9GAG trong nhóm bạn chung, nhưng lượt xem trang dần bắt đầu vượt xa vòng kiểm soát của họ. Cũng trong thời gian này, các mạng xã hội lớn như Facebook và Twitter phát triển. Người dùng bắt đầu chia sẻ những nội dung hài hước họ tìm được trên 9GAG về trang của mình.

Chan và những người đồng nghiệp bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho 9GAG để trang web thích ứng với sự thay đổi của lượt người dùng đang liên tục tăng lên. "Phải mất một thời gian dài chúng tôi mới hiểu được mọi người thực sự thích gì và chúng tôi sẽ phải làm gì để phát triển sản phẩm" Lillian Leong, COO của 9GAG chia sẻ.

Nhóm sáng lập 9GAG, từ trái sang phải: Marco Fung, Derek Chan, Brian Yu, Ray Chan và Chris Chan.

Trên website của 9GAG, người dùng có thể đăng tải các hình ảnh và video vui nhộn của mình đồng thời tìm kiếm những nội dung đang là xu hướng, được nhiều người quan tâm. Nội dung được hiển thị nổi bật nhất sẽ được xác định bằng cách sử dụng xếp hạng của người dùng và thuật toán.

Một trong những điều khó khăn đối với đội ngũ quản lý 9GAG đó là sự kiểm soát khiếu hài hước của người dùng để nó không gây tranh cãi đối với các vấn đề chính trị và tôn giáo... Ray cho biết khi có một nội dung mang tính chất công kích, xúc phạm được đăng tải, nhóm quản lý sẽ nhanh chóng thông báo với chủ bài đăng rằng đó là thông tin mang tính chất nhạy cảm, sau đó nhanh chóng xóa khỏi hệ thống. Đó là luật phải tuân theo trong mạng xã hội 9GAG. CEO nhận định: "Xây dựng một công đồng mạng xã hội ổn định là một cuộc chiến không có hồi kết".

Chia sẻ về chặng đường phát triển, Ray Chan cho biết, thực sự không có một "khoảnh khắc cụ thể" nào để định vị điểm khởi đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của 9GAG. Tuy nhiên, 4 năm sau khi thành lập, vào năm 2012, 9GAG đã không còn là dự án ngoài giờ của nhóm sáng lập nữa. Các thành viên bỏ việc, cống hiến toàn thời gian để xây dựng website và tìm hiểu cách kiếm lợi nhuận.

Từ đó, 9GAG ra mắt ứng dụng trên iOS và Android đồng thời mở tài khoản trên mạng xã hội. Công ty cũng bắt đầu cho chạy quảng cáo trên website và đây nhanh chóng trở thành nguồn doanh thu chính. Nhóm sáng lập đã đến thung lũng Silicon và gọi vốn thành công 2,8 triệu USD với sự tham gia của khoảng 22 nhà đầu tư.

Phải đến năm 2013, 9GAG mới bắt đầu thuê thêm những nhân sự đầu tiên. Ngày nay, công ty có khoảng 30 nhân sự làm việc tại trụ sở chính ở Hong Kong và văn phòng chi nhánh tại New York. Lillian Leong COO của 9GAG cho biết, quan điểm của những người điều hành hiện nay là một công ty không cần phải có một đội ngũ nhân sự "hoành tráng" mới có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng.

Ray Chan - đồng sáng lập và CEO của 9GAG. Ảnh: e27.

Mặc dù là một mạng xã hội phổ biến tại Mỹ với người dùng chính có độ tuổi từ 18 đến 24, song công ty này quyết định đặt trụ sở tại Hong Kong. Ray Chan cho biết, tại thị trường Hong Kong, việc vận hành một công ty sẽ đỡ tốn chi phí hơn so với thung lũng Silicon. Công ty vẫn có thể gọi vốn và có thể tìm được người tài khi đóng đô ở Hong Kong, CEO nhấn mạnh.

Nói về các đối thủ của mình, CEO 9GAG cho biết, tất cả những nền tảng tạo tiếng cười cho mọi người đều được coi là đối thủ. Do đó. BuzzFeed, một trang web khác cũng đăng tải các nội dung do người dùng tạo có khoảng 154 triệu lượt truy cập mỗi tháng là một trong những đối thủ lớn của 9GAG hiện nay. Trang web giải trí này cũng được so sánh với Reddit bởi cùng sử dụng hệ thống đánh giá "upvote" và "downvote" cho mỗi bài đăng.

Về mục tiêu lâu dài cho công ty, Ray Chan cho biết, trong lương lai sẽ tập trung phát triển mảng video thay vì chỉ chủ yếu đăng tải tranh hay ảnh động, ảnh chế. Nhóm sáng lập cũng sẽ sử dụng tính năng tagline và mở rộng hơn nữa mạng lưới những người dùng sáng tạo. "Chúng tôi muốn tạo ra một trang web mà khi những người dùng thế hệ mới nghĩ đến chuyện tìm một thứ gì đó hay ho trên Internet, họ sẽ nghĩ đến 9GAG đầu tiên", Ray Chan nhấn mạnh.

Vi Vũ (Theo CNN, TechCrunch)