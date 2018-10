Cơ hội nhận 10.000 USD cùng chuyến đi Nhật cho startup Việt

Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi "NTT Com Startup Challenge" của công ty viễn thông Nhật Bản NTT dành cho các công ty khởi nghiệp Việt Nam sẽ chính thức diễn ra tại TP HCM. Hạn nộp hồ sơ là ngày 31/10/2018, các startup có thể nộp hồ sơ tại đây.

Sau Indonesia và Malaysia, Việt Nam là quốc gia thứ ba trong khu vực Đông Nam Á mà công ty Nhật Bản này chọn làm nơi tổ chức cuộc thi. Ngày 22/11, vòng chung kết cuộc thi được tổ chức tại tòa nhà Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP HCM. Tại vòng chung kết, các đội thi sẽ thi trình bày dự án trước Ban giám khảo và chuyên gia.

Cuộc thi quy tụ dàn ban giám khảo bao gồm những tên tuổi chất lượng, uy tín là các nhà đầu tư, giám đốc, quản lý cấp cao quốc tế như ông Jeffrey Paine, cổ đông sáng lập của quỹ đầu tư Golden Gate Ventures, ông Kuan Hsu, Nhà đồng sáng lập và đối tác chung của KK Fund; ông Eddie Thai, Đối tác của quỹ đầu tư 500 Startups Việt Nam, ông Kazuya Murata, Giám đốc cấp cao của NTT DOCOMO Ventures, ông Hiroshi Nishikawa, Quản lý đối tác tại Orange Japan và ông Yasushi Kondo, Giám đốc NTT DOCOMO.

Cuộc thi quy tụ dàn giám khảo và khách mời chất lượng.

Bên cạnh giải thưởng 10.000 USD tiền mặt dành cho startup thắng cuộc, các doanh nhân khởi nghiệp còn nhận được nhiều phần thưởng khác như 03 chuyến đi Nhật Bản và cộng tác chiến lược với NTT Communications để tìm hiểu về hệ sinh thái khởi nghiệp NTT Com; sử dụng miễn phí dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ viễn thông ICT từ NTT Com. Ngoài ra, startup đạt giải cao nhất còn được gặp gỡ trực tiếp, tạo sự thu hút trước các nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới; truyền thông đến cộng đồng thông qua sự kiện và thâm nhập, mở rộng thị trường châu Á.

Ngoài ra, trong sự kiện, những ai quan tâm đến chủ đề khởi nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp cũng có cơ hội lắng nghe những chia sẻ đến từ các chuyên gia như bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch - Ban cố vấn - Không gian hỗ trợ khởi nghiệp SIHUB (thuộc Sở Khoa học công nghệ TP HCM), ông Akie Iriyama - Phó Giáo sư tại Trường Kinh doanh Waseda.

Qua việc tổ chức cuộc thi, NTT Com mong muốn hỗ trợ các startup tiếp cận mạng lưới nhà đầu tư và cơ sở hạ tầng từ công ty, từ đó góp phần giúp doanh nghiệp gia tăng nguồn lực, mở rộng mạng lưới quan hệ trong hệ sinh thái khởi nghiệp, mở rộng quy mô doanh nghiệp cùng quy mô thị trường, số lượng khách hàng.

Những startup thắng cuộc trong cuộc thi tại Malaysia tháng 10/2018.

Trong một vài năm trở lại đây, Đông Nam Á hiện chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số lượng công ty khởi nghiệp được thành lập. Trong đó, Việt Nam có hệ sinh thái khởi nghiệp khá sôi động, ngày càng thu hút đầu tư nước ngoài.

NTT Communications (NTT Com) là một trong những công ty viễn thông lớn nhất thế giới và thuộc sở hữu của Tập đoàn viễn thông Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT). NTT đứng trong bảng xếp hạng hàng năm của 500 doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thế giới về doanh số. Năm 2017, NTT đạt doanh thu 106,5 tỷ USD, xếp thứ 5 trong danh sách Fortune 500.

Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn, kiến trúc, bảo mật và đám mây để tối ưu hóa môi trường công nghệ thông tin và truyền thông (ICT - Information and Communications Technology) của doanh nghiệp. Những dịch vụ này được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới của NTT Communications, bao gồm mạng IP cấp 1 hàng đầu toàn cầu, mạng Arcstar Universal One VPN phân bổ tại hơn 190 quốc gia/vùng lãnh thổ, cùng hơn 400.000 m2 cơ sở dữ liệu tiên tiến nhất thế giới. Bên cạnh NTT Com, tập đoàn NTT còn sở hữu NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO và Dimension Data.

