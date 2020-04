Giới khởi nghiệp miễn phí công cụ hỗ trợ làm việc từ xa

Theo đại diện Công ty Cổ phần CyStack Việt Nam, khi hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) gặp áp lực về tài chính do Covid-19, thách thức về an ninh mạng của họ là đảm bảo tính an toàn thông tin cho các tài sản số như website, máy chủ, hạ tầng điện toán đám mây... với chi phí thấp nhất.

"Thông thường, để kiểm tra các lỗ hổng website hay máy chủ, các doanh nghiệp cần mua phần mềm từ nước ngoài với giá cả đắt đỏ. Quá trình cài đặt và sử dụng tương đối phức tạp. Những rào cản về giá cả và năng lực chuyên môn khiến cho các SME khó tiếp cận tới các sản phẩm an ninh mạng hơn", vị này nhận định.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam gia tăng "hàng rào" bảo mật, CyStack Việt Nam mới đây ra mắt chương trình miễn phí 3 tháng sử dụng phần mềm giám sát an ninh và máy chủ Cloud Security (gói Starter), giá 177 USD (tương đương hơn 4,1 triệu đồng).

Giao diện trang web sản phẩm bảo mật Cloud Security.

Với chương trình ưu đãi này, các doanh nghiệp hoặc chủ website có thể sử dụng các tính năng như: quét lỗ hổng bảo mật website hoặc server, giám sát hiệu năng website, cảnh báo khi website gặp vấn đề bảo mật hoặc bị tấn công, qua đó giúp doanh nghiệp khắc phục các vấn đề và nâng cao an toàn cho hệ thống.

"Chúng tôi mong muốn góp phần giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tự tin chuyển dịch mô hình kinh doanh sang trực tuyến, đồng thời phát triển các kênh bán hàng qua website mà không phải lo ngại vấn đề bảo mật", ông Trần Quang Chiến, đồng sáng lập và CEO của CyStack Việt Nam cho biết.

Trước đó, Fastwork - nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp chấm công online ra mắt chương trình miễn phí. Từ 13 - 20/4, startup này miễn phí gói một năm 60 người dùng (user) phân hệ quản trị nội bộ Office+, tặng kèm miễn phí phần mềm quản lý khách hàng CRM+ và phần mềm quản lý nhân sự HRM+, đồng thời giảm 70% khi mua kèm phần mềm quản lý công việc Work+.

Giao diện phần mềm chấm công online FastWork.

Giải pháp quản trị nội bộ Office+ bao gồm nhiều ứng dụng quản lý nội bộ từ xa và số hóa văn phòng như chấm công trên di động tích hợp FaceID, quản lý giám sát thời gian làm việc, tính lương tự động, đề xuất điện tử, thông báo nội bộ, quản lý tài sản, thu chi, công văn...

Tương tự, Gigan JSC - đơn vị chuyên tư vấn giải pháp tối ưu mô hình D2C (trực tiếp tới khách hàng) trong bán lẻ, phát triển công cụ hỗ trợ làm việc từ xa Corowork. Sau khi thử nghiệm thành công nội bộ, Gigan dành tặng các đội nhóm hoặc doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng. Người dùng có thể tải về và dùng trọn đời mà không phát sinh bất cứ chi phí nào. Corowork xây dựng trên nền tảng Google Cloud, có thể đáp ứng nhu cầu của các nhóm hoặc doanh nghiệp dưới 30 người. Phía Gigan cho biết người dùng có thể bảo mật dữ liệu 100%, không phụ thuộc nền tảng nào khác.

Trong khi đó, 123Host tặng giải pháp phòng họp trực tuyến cho khách hàng. Công cụ này giúp doanh nghiệp họp trực tuyến miễn phí, không giới hạn số thành viên tham gia hay thời gian họp... Khi một thành viên giơ tay phát biểu, hệ thống tự phát hiện và thông báo cho người khác. Giải pháp này cũng giúp làm mờ background xung quanh và nhiều tính năng khác. Người dùng không cần đăng ký tài khoản hay cài đặt phần mềm cũng có thể sử dụng công cụ này.

Hoài Phong