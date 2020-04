Startup bắt tay hỗ trợ doanh nghiệp trong Covid-19

Đại diện Văn phòng Đề án 844 cho biết, hiện có hơn 90 startup đăng ký cung cấp giải pháp công nghệ hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp trong dịch bệnh thông qua Văn phòng. Ba nhóm giải pháp gồm các startup tập trung dịp này gồm: Hỗ trợ trực tiếp tuyến đầu dịch bệnh; Hướng tới người chịu ảnh hưởng của cách ly, hạn chế đi lại; và Cung cấp giải pháp hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng của Covid -19.

Ở nhóm giải pháp hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch, nhiều sản phẩm liên quan đến test kit, kiểm tra dịch bệnh, hay cung cấp thông tin y tế được các startup tập trung phát triển. Trong đó có Vulcan Augmetics với nền tảng đám mây cho phép bệnh viện, phòng khám và các cơ sở kiểm dịch đặt mua các thiết bị y tế khẩn cấp từ các kỹ sư cơ khí, điện tử, các nhà in 3D tại Việt Nam.

Ứng dụng kiểm tra lây nhiễm Covid-19 Check do Got It phát triển, giúp người dùng kiểm tra khả năng bị lây nhiễm theo phân loại từ F0 đến F5; hoạt động bằng cách xây dựng một mạng lưới các mối tiếp xúc giữa các cá nhân trong vòng 14 ngày.

Danh sách startup đăng ký cung cấp giải pháp công nghệ hỗ trợ cộng đồng thông qua Văn phòng Đề án 844.

Bên cạnh đó, các startup hướng đến giải quyết nhiều vấn đề chi tiết trong chống dịch, như ngăn chặn tin giả, giao nhận vật tư, thậm chí giúp nhân viên lái xe y tế không bị ngủ gật. MultiGlass là ứng dụng hạn chế tình trạng ngủ gật của các lái xe hoặc nhân viên y tế khi làm việc quá tải. Hay Komba sử dụng công nghệ AI theo dõi diễn biến của đại dịch với các dữ liệu được cập nhật từ Bộ Y tế, CDC (Mỹ), các nguồn uy tín, giúp người dân cập nhật các thông tin chính thống.

Bên cạnh hỗ trợ đội ngũ y tế tuyến đầu, các startup cũng đưa ra nhiều biện pháp thích ứng trong bối cảnh hạn chế đi lại. Food Hub và Foodmap cho phép người dân có thể đặt mua thực phẩm trực tuyến, vận chuyển đến tận nhà. Việc kết nối được thực hiện qua nhiều kênh như gọi điện, chat, đặt hàng trực tuyến.

Công nghệ giao hàng không tiếp xúc đã được một số startup đưa vào thử nghiệm thời điểm này. Công ty Drone Pro Việt Nam cho biết việc sử dụng drone giao hàng đến các tòa nhà cao tầng sẽ giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp, tiết kiệm 50% chi phí vận chuyển.

Sau đề nghị cách ly toàn quốc của Chính phủ, hầu hết các startup chuyển sang hình thức làm việc từ xa. Nhiều giải pháp quản lý nhân viên, quản lý công việc hoặc các gói ưu đãi được tung ra giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng, truyền thông... khi làm việc tại nhà. Nền tảng phân tích và tự động hóa marketing Ecomfit hiện miễn phí 6 tháng gói Enterprise hỗ trợ để khách hàng đưa ra quyết định đúng nhằm tăng lượng bán, giảm chi phí. Startup về quản trị và điều hành doanh nghiệp trực tuyến Fastwork cũng miễn phí hoàn toàn cho các công ty sử dụng công nghệ chấm công online do đơn vị phát triển. Nền tảng Telepro ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nghiệp vụ tele - marketing với hàng ngàn telesale tự do. Giải pháp này giúp giảm các chi phí cố định như tuyển dụng, mặt bằng, bảo hiểm cho doanh nghiệp đồng thời, nhiều cá nhân có thể kiếm tiền ngay trong lúc rảnh rỗi hoặc không đi làm.

Trong một bài phỏng vấn trên VnExpress mới đây bà Trương Lý Hoàng Phi - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) cho rằng đối với các startup công nghệ có những sản phẩm, giải pháp mới, không bị rào cản bởi quy định an toàn sức khỏe, thì đây có thể là thời cơ để thử nghiệm hiệu quả. Trong hoàn cảnh khó khăn, mỗi doanh nghiệp đều sẽ "thử nghiệm" nhiều giải pháp vì sự sống còn, đó là bản năng sinh tồn của mọi doanh nhân và doanh nghiệp. "Bản năng này, phần nào đó đã thúc đẩy mỗi startup tích cực tìm kiếm nhiều kênh giao tiếp để tiếp cận, giữ mối liên hệ với khách hàng", bà Phi nói.

Thảo Miên