Startup Hàn tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác

Nhằm tạo sự kết nối giữa startup Việt Nam và các hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển trên thế giới, sự kiện Business Model Demo, nằm trong chương trình Runway To The World do Saigon Innovation Hub (Sihub) tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 3/6 sắp tới.

Tại đây, 5 startup Hàn Quốc nổi bật trong số 100 đơn vị đến từ Hàn Quốc, do Sihub phối hợp với Shinhan Future's Lab Vietnam tuyển chọn sẽ có mặt để chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng startup Việt.

Sự kiện cũng mở ra không gian gặp gỡ, trao đổi riêng để các startup từ hai quốc gia tìm hiểu sâu hơn và tiến tới hợp tác từ ngày 5-7/6.

Saigon Innovation Hub ký kết hợp tác Chương trình Runway To The World cùng các đối tác quốc tế, hướng tới kết nối startup Việt tới hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

StyleSeller là một trong 5 startup Hàn Quốc nổi bật tham gia ngày hội kết nối. Đây là mô hình hợp tác kinh doanh, nơi người dùng sản phẩm thực tế có thể kiếm thêm thu nhập từ việc giới thiệu các thương hiệu sản phẩm mà mình tin dùng tới mạng lưới người quen.

BluePrintLab là công ty khởi nghiệp Hàn Quốc cung cấp ứng dụng giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm đối với sản phẩm kính đeo mắt có yếu tố thời trang. Theo đó, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực 3D (thiết lập hình ảnh, quét khuôn mặt, in) và thuật toán AI, giúp khách hàng lựa chọn được cặp mắt kính hoàn chỉnh, phù hợp nhất với đặc điểm khuôn mặt của mình trước khi mua.

ABC Studio được thành lập bởi các founder đến từ Hàn Quốc và Việt Nam, vận hành sàn thương mại trực tuyến B.Box dưới hình thức Daily Hot Deals - mô hình kinh doanh kết hợp giữa thương mại trực tuyến, các cửa hàng thực tế và tiếp thị ảnh hưởng trên nền tảng kỹ thuật số.

Choose Your Model (CYM) giúp kết nối các nhà sản xuất, chủ cửa hàng online có nhu cầu chụp ảnh để quảng bá sản phẩm với mạng lưới nhiếp ảnh gia và người mẫu chuyên nghiệp tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới (Brazil, Anh, Ý...), giúp tiết kiệm chi phí.

Yolo là sàn thương mại điện tử Yeogoo chuyên về hàng xách tay, dựa trên dữ liệu lớn, giúp người mua trên thế giới dễ dàng sở hữu những món đồ "trendy" tại các quốc gia khác, với sự tư vấn của các chủ cửa hàng tại địa phương đó.

Runway to the world là chương trình trao đổi startup giữa Việt Nam và các nước công nghệ tiên tiến từ Bắc Mỹ, Tây Âu, Bắc Á và các quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Chương trình do Saigon Innovation Hub thiết kế và triển khai, với sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM. Tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia sự kiện kết nối tại đây.

Phạm Vân