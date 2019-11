Kỹ sư Nga biến xe đạp thường thành xe đạp điện

Hành trình "tìm kiếm kỳ lân tỷ đô" của Startup Việt 2019 đang bước vào giai đoạn chung kết. Đây là chương trình bình chọn khởi nghiệp thường niên do báo điện tử VnExpress tổ chức nhằm kết nối, ươm mầm, tìm kiếm các startup nổi bật trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Với mong muốn thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt, gala chung kết Startup Việt 2019 gồm nhiều hoạt động nổi bật. Trong đó hội thảo "Startup Việt - Unicorn to be" sẽ cung cấp góc nhìn, đánh giá và bình luận từ các chuyên gia hàng đầu về năng lực của startup Việt và cách thức nâng tầm giá trị của startup Việt trong hành trình vươn ra thế giới. Độc giả đăng ký tham dự Gala chung kết Startup Việt 2019 tại đây.