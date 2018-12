Phát tài nhờ dịch vụ diệt chấy

Khi John (15 tuổi) đang làm bài tập, cậu phát hiện một con bọ rơi vào sách. "Khoảng 10 phút đầu, cháu không hề biết đó là gì và cứ chơi đùa với nó. Và rồi cuối cùng cháu chợt nhận ra rằng nó rơi xuống từ đầu mình. Đây chắc chắn là chấy".

Tình huống trên không xa lạ gì với các bậc cha mẹ trên thế giới. Bố mẹ John đã mua ngay một chai thuốc diệt chấy mà không cần đơn của bác sĩ. Nhưng kết quả không mấy khả quan.

Đầu bị chấy là tình trạng khá phổ biến với hầu hết học sinh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), chỉ riêng ở Mỹ, mỗi năm có tới 12 triệu trẻ em bị mắc chấy. Trong khi đó, một khảo sát được thực hiện năm 2011 đã chỉ ra một phần ba trẻ dưới 16 tuổi ở Anh bị chấy tấn công trong vòng 12 tháng trước đó.

Hàng thập kỷ qua, nhiều gia đình đã tìm các loại bỏ chấy bằng cách sử dung các lọai hóa chất diệt trừ có sẵn. Tuy nhiên, việc xịt lên tóc hay gội đầu bằng các loại sản phẩm này thường không hiệu quả đối với những loại "siêu chấy". Và việc này đã tạo ra các công ty chuyên diệt trừ chấy.

Nancy Fields và MJ Eckert đang kinh doanh dịch vụ diệt chấy Lice Happens. Ảnh: BBC

Một trong những doanh nghiệp tiêu biểu là Lice Happens - trụ sở tại Annapolis, Maryland. Công ty trên đã hỗ trợ John và mẹ mình bằng dịch vụ diệt chấy khẩn cấp trong 24 giờ. Một khi đã thỏa thuận được thời gian, Lice Happens sẽ cử người đến thăm gia đình khách hàng. Đeo tai nghe kết hợp kính lúp, các nhân viên sẽ dùng một chiếc lược chải trứng chấy chuyên nghiệp, phun hóa chất an toàn lên tóc và chải liên tục nhằm làm rụng chấy cũng như trứng của chúng.

Chi phí trung bình của một đợt trị liệu như trên là 300 USD và tất cả các thành viên trong gia đình cũng sẽ được kiểm tra. Nancy Fields, chủ của Lice Happens cho biết: "Tất cả chỉ gói gọn trong một cuộc hẹn. Và trong khi làm việc, chúng tôi sẽ giải thích một số điều với khách hàng, bởi có rất nhiều thông tin bị hiểu sai lệch. Chúng tôi muốn họ hiểu được đâu là sự thật và đâu là lời đồn thiếu căn cứ, cũng như hướng dẫn họ cách thực hành tại nhà". Ngoài ra, Lice Happens còn chỉ cho các bậc cha mẹ cách bảo vệ con cái và cách phòng tránh, nhằm giúp khách hàng không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào nữa.

Fields quyết định thành lập Lice Happens sau khi giúp đỡ em gái đối phó với chấy. "Em gái tôi đã thử mọi cách nhưng đều thất bại. Nó buộc phải nghỉ làm không lương để chăm sóc con mình do trường học không nhận học sinh bị chấy. Tôi cho rằng phải có một cách nào đó tốt hơn và điều này đã thúc đẩy tôi mở ra dịch vụ nhằm giúp đỡ những người như em gái mình", cô cho biết.

Fields và đối tác của cô là MJ Eckert đã phát triển việc kinh doanh bằng cách nhượng quyền với giá 29.000 USD. Hiện tại, công ty có 8 chi nhánh ở Mỹ và khoảng 50 nhân viên. "Chúng tôi rất khó tính trong việc lựa chọn đơn vị để nhượng quyền kinh doanh. Đó không chỉ là diệt chấy, mà là hỗ trợ tối đa cho những khách hàng đã trả một khoản tiền lớn cho bạn. Quan trọng nhất ở đây chính là trách nhiệm", Fields cho biết.

Tại Anh cũng có một công ty tương tự là The Hairforce, thành lập năm 2006 bởi Dee Wright. Cô cho biết ý tưởng thành lập công ty bắt nguồn từ một lần cô đọc được bài báo nói về việc kinh doanh diệt chấy tại Mỹ.

Công nghệ diệt chấy của The Hairforce. Ảnh: The Hairforce

The Hairforce có cách tiếp cận công nghệ cao hơn, với ba công đoạn. Đầu tiên, họ sử dụng một máy hút chân không cầm tay để hút hết tất cả các chấy còn sống. Sau đó, các nhân viên sẽ sử dụng khí nóng để khử nước và phá hủy toàn bộ trứng chấy. Cuối cùng, họ sử dụng dầu xả tóc tự nhiên và lược để loại bỏ tất cả những gì còn sót lại. Buổi trị liệu đầu tiên kéo dài khoảng 90 phút có giá hơn 100 USD. Một tuần sau đó, cả ba công đoạn trên sẽ được lặp lại ở đợt trị liệu thứ hai nhưng với mức giá chỉ bằng nửa.

Từ một công ty nhỏ ở Bắc London, hiện The Hairforce đã mở rộng trên khắp nước Anh. Với khoảng 30 nhân viên, Wright cho biết công ty đang phục vụ cho hàng nghìn khách hàng mỗi tuần. "Chúng tôi phục vụ những nhu cầu có thật. Chúng tôi nhận thấy các ông bố bà mẹ đã bỏ một số tiền lớn để mua các loại kem đắt tiền, nhưngkhông có tác dụng. Họ đã phải chịu rất nhiều áp lực, còn con cái thì phải nghỉ học. Sau hai buổi trị liệu, tình hình rất khả quan. Và các bậc cha mẹ thì cho biết con cái họ đã trở lại cuộc sống bình thường", cô nói.

Ngọc Anh (theo BBC)