Startup làm 'báo nói' cho độc giả không có thời gian đọc tin tức

Tháng 5/2017, ứng dụng NOA - News Over Audio, chuyên cung cấp các bài ghi âm giọng đọc báo của những người làm phát thanh chuyên nghiệp ra đời, sản xuất nhiều sản phẩm 'báo nói' trên The Independent, The Financial Times cho đến Bloomberg. Chỉ trong vài tuần đầu tiên sau khi ra mắt, startup này đã được một hãng sản xuất xe ô tô Đức để mắt tới và bàn bạc về khả năng sẽ tích hợp ứng dụng của họ vào hệ thống giải trí trên xe của hãng.

Những nhà sáng lập startup cho biết số lượng đơn vị báo chí tham gia vào nền tảng đọc tin sẽ tăng lên gấp đôi trong năm 2018. "Sản phẩm này không chỉ là một ứng dụng phát thanh thông thường. Đây là nơi để những nội dung có thể sống bên ngoài trang giấy", Shane Ennis, và Gareth Hickey, hai nhà sáng lập startup cho biết.

Những nhà sáng lập của ứng dụng phát thanh tin tức báo chí NOA cho biết họ tự tin đang đi đúng hướng và trong tương lai, startup có thể còn được phát triển và mở rộng ra nữa.

Dốc tiền túi và một số vốn nhỏ gom góp được từ một số nhà đầu tư, Ennis và Hickey bắt tay xây dựng hệ thống. Họ đăng tải các bài ghi âm được gửi về bởi những người làm phát thanh chuyên nghiệp đến từ Ireland, Anh,...Những người đọc sẽ gửi các file ghi âm vào cùng một ngày các tin tức lên mặt báo. Trong nhóm, Ennis phụ trách việc phát triển website, ứng dụng còn Hickey tập trung vào mạng lưới các đơn vị báo chí, cơ quan truyền thông cùng nhà đầu tư để thuyết trình về dự án.

Ban đầu, startup NOA được đặt trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify, nơi người dùng thỉnh thoảng nhận được những tin tức miễn phí trong quá trình phát quảng cáo. Sau đó, người dùng sẽ được yêu cầu để chuyển sang dạng theo dõi tin tức thường xuyên với mức phí khoảng 10 USD mỗi tháng. Cho đến thời điểm này, tỷ lệ chuyển đổi từ người dùng miễn phí sang khách hàng trả tiền là 30%.

Ứng dụng ra đời từ chính trải nghiệm của người trong cuộc. Khi mới 20 tuổi, cả Ennis và Hickey đều cảm thấy quay cuồng với guồng quay công việc và cuộc sống hiện đại. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho việc đọc sách báo và NOA được hy vọng sẽ giúp cho những người bận rộn vẫn được sống trong bầu không khí của tin tức báo chí cập nhật từng phút.

Ennis và Hickey khởi nghiệp ứng dụng "đọc báo" từ chính những trải nghiệm về sự bận rộn và quay cuồng trong biển thông tin của thế hệ mình.

"Chúng tôi nhận ra rằng ở mảng tin tức báo chí thì chưa có sản phẩm tương tự", Hickey cho biết.

Hai chàng trai trẻ nhận định độc giả ngày nay luôn muốn được biết, được thông báo về nhiều thứ khác nhau xảy ra trong cuộc sống. "Shane biết về công nghệ, khoa học và kinh doanh. Còn tôi quan tâm đến những gì đang diễn ra ở Ukraine, Trung đông và lĩnh vực chính trị", Hickey nói.

Sáng kiến của Shane và Gareth cũng khá may mắn và "gặp thời" trong bối cảnh Amazon đã ra mắt sản phẩm trợ lý ảo Alexa và từ tháng 12/2017, người dùng có thể sử dụng ứng dụng phát thanh tin tức này qua Alexa. Hai chàng trai dự kiến trong tương lai, người dùng có thể được đánh thức bằng những âm thanh của tin tức thông qua đồng hồ báo thức trong điện thoại, nghe tin tức trên xe ôtô qua kết nối ứng dụng trên di động và sử dụng trợ lý ảo Alexa để tiếp tục "đọc báo" cả ngày.

NOA đã làm việc với rất nhiều đơn vị báo chí khác nhau để cung cấp các tác phẩm "báo nói", đổi lại nhóm sẽ sử dụng nội dung của đơn vị trên nền tảng ứng dụng. "Phản ứng của các cơ quan báo chí đối tác của chúng tôi là tích cực. Họ đều mong muốn sẽ có các sản phẩm audio tin tức và sẽ sớm đưa nó thành chiến lược trong sản xuất thông tin", Hickey cho biết.

Startup này sau đó đã phát hiện ra với những bài phân tích, bình luận và phóng sự trên báo chí, việc được đọc như một câu chuyện tỏ ra khá có hiệu quả đối với người nghe. Trong tương lai, dự án có kế hoạch sẽ phát triển một ban biên tập riêng để quản lý, lựa chọn các tin tức đáng đọc.

Phương Nguyên