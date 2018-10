Startup trồng cây không cần đất và ánh sáng mặt trời

Theo khảo sát địa chất ở Mỹ, 70% nước ngọt tiêu thụ được sử dụng cho nông nghiệp. Chỉ một nửa trong số đó có thể tái chế sau khi sử dụng. Việc này cũng đòi hỏi một diện tích đất và lượng ánh nắng mặt trời rất lớn để các loại cây phát triển.

AeroFarms có một giải pháp. Phương pháp làm nông của công ty này không đòi hỏi đất đai, ánh sáng mặt trời và cần rất ít nước. Mọi hoạt động đều diễn ra bên trong chứ không bên ngoài như truyền thống, đa phần là trong nhà kho cũ. Điều này cũng có nghĩa là bất kỳ nơi nào cũng có thể trở thành một mảnh đất màu mỡ để trồng trọt bất chấp khí hậu.

Dự án được khởi xướng bởi Ed Harwood, giáo sư tại trường Đại học Cornell (Mỹ). Năm 2003, Harwood từng phát minh hệ thống mới để trồng cây trong vật liệu vải do chính ông sáng tạo. Dưới lớp vải không có chất bẩn, rễ cây được phun sương giàu chất dinh dưỡng.

Giáo sư đã nhận bằng sáng chế cho ý tưởng này và từ đó tạo nên hệ thống Aero Farm. Cái tên xuất phát từ thuật ngữ “aeroponics”, chỉ phương thức trồng cây không cần đất và nước. Các hệ thống của Aero Farm sử dụng ánh sáng LED cho mỗi loài cây. Công ty chủ yếu bán các hệ thống trồng cây kiểu mới, là một dự án phụ của Harwood và không mang lại nhiều lợi nhuận.

Năm 2011, David Rosenberg - nhà sáng lập công ty bê tông chống thấm Hycrete và Marc Oshima - nhà tiếp thị lâu năm trong ngành thực phẩm và nhà hàng, cùng nhận ra sự thiếu hiệu quả của nông nghiệp truyền thống. Họ nhận thấy đây là cơ hội. Trong quá trình tìm kiếm những giải pháp tiềm năng, họ biết đến AeroFarms.

Cả hai đều thích hệ thống mà Harwood phát triển đến mức gợi ý một thỏa thuận cho phép họ được gia nhập nhóm đồng sáng lập. Họ cũng đề xuất một mô hình kinh doanh mới. Rosenberg và Oshima nhìn thấy cơ hội lớn trong việc tối ưu hóa quá trình trồng trọt và bán cây trồng.

Harwood gật đầu đồng ý. AeroFarms chính thức có ba nhà đồng sáng lập. Bộ ba mua vài cơ sở cũ ở New Jersey gồm một nhà máy thép, một câu lạc bộ và một trung tâm bắn súng sơn để bắt đầu dự án nông nghiệp trong nhà.

Hai nhà đồng sáng lập Marc Oshima (trái) và David Rosenberg. Ảnh: Ellise Verheyen

Giờ đây, trong mỗi nông trang của dự án đều có các khay xếp chồng lên nhau theo chiều dọc. Ở đó họ trồng cà rốt, khoai tây, dưa chuột và các loại củ quả baby cao cấp. Các sản phẩm được bán cho các cửa hàng thực phẩm ở bờ biển phía Đông gồm Whole Foods, ShopRite, and Fresh Direct cũng như căn tin doanh nghiệp như Goldman Sachs hay The New York Times.

Theo Bloomberg, khoảng 90% rau xanh được tiêu thụ ở Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng ba đều đến từ phía Tây Nam. Bằng cách trồng trọt quanh năm tại địa phương, các nhà sáng lập kỳ vọng dự án sẽ cung cấp những sản phẩm tươi sạch hơn với giá thấp, vì phí vận chuyển sẽ được giảm thiểu.

AeroFarms sử dụng ánh sáng LED để nuôi cây trồng. Ảnh: Ellise Verheyen.

AeroFarms thu thập hàng trăm nghìn dữ liệu tại các cơ sở để dễ dàng thay đổi mức độ sáng của đèn LED giúp kiểm soát hương vị, kết cấu, màu sắc và mức độ dinh dưỡng. Dữ liệu cũng giúp công ty điều chỉnh các chỉ số như nhiệt độ và độ ẩm để tối ưu hóa năng suất cây trồng.

Kết quả đạt được trên cả kỳ vọng của đội ngũ sáng lập. Phương pháp trồng cây cho năng suất gấp 130 lần trên một feet vuông (tương đương hơn 30 cm2). Một AeroFarm dùng ít hơn 95% nước và 40% phân bón so với trang trại thông thường. Phương pháp này cũng hoàn toàn không sử dụng đến thuốc trừ sâu.

Các loại cây sẽ ra thành phẩm thu hoạch từ 30-45 ngày. Hiện giá bán lẻ các sản phẩm của AeroFarms tương đương các rau củ baby trên thị trường.

Sản phẩm của AeroFarms xuất ra thị trường. Ảnh: Alex Kwok.

“Hầu hết các trang trại đều không có người phụ trách chính về công nghệ. Trong khi đó, chúng tôi có hẳn trung tâm nghiên cứu và phát triển chuyên dụng, nhà khoa học thực vật, nhà vi sinh học, kỹ sư cơ khí cũng như kỹ sư điện. Chúng tôi rất thận trọng và nghiêm túc với dự án”, Oshima chia sẻ.

Tuy nhiên, vấn đề của giải pháp này là cần một nguồn cung điện rất lớn và việc này khá tốn kém. Các nhà phát triển AeroFarms thừa nhận nhược điểm này và cho biết họ đang tìm giải pháp để khắc phục. Công ty đã mời Roger Buelow - từng là giám đốc công nghệ của công ty ánh sáng LED Energy Focus, về làm việc để tìm phương pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống.

Đến nay công ty đã gọi được số vốn lên đến 100 triệu USD từ Goldman Sachs và GSR Ventures. Hiện AeroFarms có 120 nhân viên. Họ có 9 trang trại, bao gồm cả ở Saudi Arabia và Trung Quốc. Kế hoạch của họ là đạt mốc 25 trang trại trong vòng 5 năm tới.

Trương Sanh (theo Inc)