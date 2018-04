Đầu tư fintech tại châu Á ngang ngửa Bắc Mỹ nhưng tập trung hơn

Số liệu từ CB Insights cho biết, hơn 2 tỷ USD đã được đổ vào các công ty fintech châu Á trong quý một năm nay, tăng 188% so với con số 700 triệu USD cuối 2017.

Ba tháng đầu năm 2018, thị trường chứng kiến 12 tuần tăng trưởng mạnh thứ hai trong vòng hai năm qua. Mạnh nhất là quý hai năm ngoái, lĩnh vực này thu hút 2,7 tỷ USD.

Dù con số tăng nhưng dòng tiền có xu hướng tập trung hơn với số lượng giao dịch thấp hơn so với Bắc Mỹ. Theo đó, trong quý một, có 47 thương vụ đầu tư tại châu Á, tăng nhẹ so với con số 43 của quý trước đó. Để so sánh, quý vừa rồi, Bắc Mỹ có 87 giao dịch với tổng giá trị 2,1 tỷ USD. Cả hai khu vực đều có 4 thương vụ quy mô lớn trên 100 triệu USD. Nhưng tại châu Á, riêng hai thương vụ là khoản 650 triệu USD đầu tư vào OneConnect và 160 triệu USD vào WeCash đã chiếm đến 40% tổng số vốn đầu tư vào fintech trong quý vừa rồi.

Điều này có nghĩa là số tiền đầu tư vào fintech ở châu Á cũng tương đương như ở Bắc Mỹ nhưng tập trung hơn nhiều. Có ít công ty huy động được thêm tiền so với Bắc Mỹ.

Ngoài ra, thống kê cũng cho thấy không có unicorn (startup giá trị hơn một tỷ USD) lĩnh vực fintech nào ở ngoài Trung Quốc và Ấn Độ (6 công ty tại Trung Quốc và 2 tại Ấn Độ). Châu Âu có 3 unicorn và Mỹ có 16. Quý trước, có 2 unicorn mới là UiPath (Mỹ) và Nubank (Brazil).

Châu Á được đánh giá là thị trường tiềm năng để thu hút vốn đầu tư.

Các xu hướng cần lưu ý

Theo CB Insights, nguồn vốn rót vào thị trường sản phẩm đầu tư thay thế (alternative investment) như startup cho vay vừa và nhỏ hoặc các công ty cho vay vi mô đã rời khỏi Trung Quốc.

Năm 2014, 78% dòng tiền từ lĩnh vực này xuất phát từ Trung Quốc, thì nay chỉ còn 36%. Điều này cho thấy một một thực tế phổ biến ở Nam Á và Đông Nam Á là công nghệ đang cố gắng lấp đầy khoảng cách với ngân hàng, trong bối cảnh có hàng triệu người bắt đầu tiếp cận kênh online.

Hiện huy động vốn bằng tiền ảo (ICO) có dấu hiệu giảm đáng kể. Tháng 3/2018, thị trường chứng kiến tháng thứ năm liên tiếp doanh thu từ token xuống dốc, chỉ đạt 507 triệu USD, thấp nhất kể từ thời điểm bùng nổ blockchain hồi năm ngoái. ICO đã không đạt quá 600 triệu USD kể từ tháng 9/2017.

Tuy nhiên, các quỹ đầu tư mạo hiểm (VCs) lại khá tích cực trong lĩnh vực fintech blockchain khi rót 163 triệu USD vào 30 startup. Số tiền này ít hơn quý bốn năm 2017 (269 triệu USD), song số startup nhận vốn đã tăng thêm 7 dự án, từ 23 lên 30.

Đối với những người đang tìm kiếm ý tưởng để khởi nghiệp, sản phẩm tokenised securities là thứ mà các quỹ đầu tư mạo hiểm đang quan tâm rót vốn.

Thi Thi (Theo e27.com)