Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Hội thảo "Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ" do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức vừa diễn ra tại Nghệ An hôm 21/6.

Theo đánh giá, tại các địa phương như: Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế... việc vận hành các vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cả trong khu vực công lập cũng như tư nhân; một số câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học đang khá sôi nổi. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động trao đổi, gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Điển hình như tại Nghệ An, năm 2017, tỉnh này đã ban hành kế hoạch hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; thiết lập sàn giao dịch thiết bị; điểm kết nối cung - cầu công nghệ; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động phát triển thị trường khoa học công nghệ...

Lãnh đạo địa phương này cho hay, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn liền với tài sản trí tuệ để tạo ra sản phẩm, mô hình kinh doanh mới, có tính vượt trội và khác biệt nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Do vậy, hình thành và phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngoài việc đòi hỏi sự đam mê, chấp nhận rủi ro cần sự hỗ trợ về chính sách, môi trường đầu tư, hợp tác, hỗ trợ từ các nhà khoa học và doanh nghiệp tiên phong.

Một trong số dự án khởi nghiệp sáng tạo được giới thiệu tại sự kiện.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, để tiếp tục phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần có những doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, có khả năng tăng trưởng nhanh và bền vững, đóng góp cho sự phát triển của địa phương...

"Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung bộ" nằm trong sự kiện Techfest Bắc Trung bộ năm 2018 nhằm thúc đẩy liên kết các thành phần của hệ sinh thái vùng (doanh nghiệp khởi nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp...) với hệ sinh thái quốc gia và quốc tế; tạo dựng và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn trẻ tại địa phương.

Theo đánh giá đây là cơ hội để các nhà quản lý, các nhà khoa học, các tổ chức doanh nghiệp ở Nghệ An có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong khu vực.

Ngoài hội thảo, Techfest vùng Bắc Trung Bộ 2018 còn có các hoạt động như: Triển lãm sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ; Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp...

Techfest vùng Bắc Trung Bộ là bước chuẩn bị cho chuỗi "Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam -Techfest 2018 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ 29/11 đến 1/12. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thường niên kể từ năm 2015. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

Thanh Thư