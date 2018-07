Hai startup giành 50 triệu đồng cuộc thi khởi nghiệp miền Trung

Với số điểm ngang nhau, hai dự án cùng giành giải thưởng gồm tiền mặt 50 triệu đồng và một năm sử dụng không gian làm việc hiện đại tại Flying Fish (Đà Nẵng) trị giá 50 triệu đồng.

Btaskee là ứng dụng tìm người giúp việc nhà theo giờ. Với tài khoản này, người dùng có thể tìm người hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em bé, sửa chữa điện - nước... với chi phí thỏa thuận hợp lý. Ở hướng ngược lại, người có nhu cầu làm giúp việc có thể tìm kiếm khách hàng qua việc nộp hồ sơ và phỏng vấn với đội ngũ Btaskee.

Trong khi đó, Mojitok là sản phẩm của các nhà khởi nghiệp đến từ Hàn Quốc. Ứng dụng gợi ý cho người dùng những biểu tượng cảm xúc hay hình ảnh vui nhộn khi soạn tin nhắn, giúp việc tương tác trở nên thú vị hơn và bớt nhàm chán.

Btaskee (trái) và Mojitok cùng giành giải nhất Pitching Competition.

Giành giải thưởng của Sáng kiến khởi nghiệp Mekong (MBI - ADB) với một suất tham dự sự kiện sắp tới của đơn vị là dự án Homecares. Đây là ứng dụng cung cấp dịch vụ y tế tại nhà bằng cách đặt hẹn qua app, website hay call center.

Các thành viên Ikids với dự án về trung tâm dạy trẻ sáng tạo nhận vé tham dự sự kiện Women In Tech tại Singapore với sự tài trợ của WISE (Women in Science and Engineering) và Women In Tech.

Btaskee cũng nhận tài trợ một gian hàng triển lãm tại sự kiện Hatch!Fair ở TP HCM vào tháng 10 tới. Zody - ứng dụng giúp người dùng nhận quà tặng từ việc tích điểm trong tiêu dùng hằng ngày và Innaway - kết nối khách sạn và khách du lịch, nhận mỗi đội 3 vé tham dự sự kiện này.

Pitching Competition nằm trong khuôn khổ Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp quốc tế SURF, thu hút 43 đội tranh tài. 10 startup vượt qua vòng loại đã đứng trước hội đồng giám khảo để trình bày ý tưởng và gọi vốn. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, du lịch, môi trường, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, thực phẩm, giáo dục đào tạo và dịch vụ.

Trương Sanh