Chính phủ Nhật Bản rót vốn 10 triệu USD cho 500 Startups

Cool Japan sẽ trở thành đối tác chiến lược với 500 Startups. Ảnh: iamwire.

Trở thành đối tác với 500 Startups, Cool Japan sẽ thực hiện mục tiêu giúp đỡ các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Nhật Bản có cơ hội phát triển, mở rộng trên thế giới.

Sau khi hỗ trợ startup Nhật Bản phát triển ổn định trong giai đoạn đầu, quỹ sẽ lên kế hoạch cung cấp tài chính giúp các doanh nghiệp này mở rộng hoạt động trong những giai đoạn tiếp theo.

Đây là lần đầu tiên, Chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ các công ty khởi nghiệp, thay vì trông chờ vào nguồn vốn góp từ những doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Với động thái này, Chính phủ đất nước mặt trời mọc hy vọng tạo tiền đề thúc đẩy các doanh nghiệp nước ngoài tích cực đầu tư vào thị trường Nhật Bản, nếu như họ muốn thu lại nhiều lợi ích hơn từ nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này.

Cool Japan được thành lập năm 2013 với mục tiêu đầu tư vào các startup mang thương hiệu Nhật Bản. Trong số các nhà đầu tư, Chính phủ Nhật Bản đã góp tới 85% vốn vào quỹ với tổng giá trị 630 triệu USD.

Đến nay, quỹ đã rót khoảng 1/4 số vốn vào 20 startup. Một số công ty nhận đầu tư như Infostellar Inc. (doanh nghiệp cung cấp dịch vụ về vệ tinh), Whill Inc. (nhà sản suất xe lăn công nghệ cao), Japanese TV (kênh truyền hình ăn khách của Tập đoàn Wakuwaku Japan) và Green Tea World USA Inc. (chuỗi café nổi tiếng tại Mỹ mang thương hiệu Nhật Bản).

500 startup thành lập tại San Francisco, mục tiêu đầu tư vào các startup tiềm năng trên thế giới. Hiện, quỹ là chủ đầu tư của 8 startup Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại điện tử, bán vé trực tuyến và tin nhắn truyền thông di động. Cuối năm 2016, 500 Startups công bố thành lập quỹ đầu tư trị giá 50 triệu USD - 500 Durians II lên kế hoạch đầu tư vào 200 doanh nghiệp khu vực ASEAN.

Hiện nay, Nhật bản cạnh tranh với Trung Quốc về hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong khu vực. Vì thế, đất nước này cần những hành động tích cực nhằm thu hút các công ty đầu tư mạo hiểm nước ngoài góp vốn vào startup của đất nước mặt trời mọc.

Lạc Thảo (Theo Bloomberg)