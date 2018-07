Có muộn khi khởi nghiệp ở tuổi 40?

6 tháng trước khi bước qua tuổi 40, Victoria Cairl, cựu Phó chủ tịch Trung tâm phát triển kinh doanh của Showscore, nền tảng chuyên cung cấp thông tin các vở kịch ở Mỹ đưa ra quyết định liên quan đến sự nghiệp. Bà rời vị trí này và tự khởi nghiệp. Dưới đây là chia sẻ của bà về lựa chọn này.

Tôi quyết định phải vượt qua nỗi sợ thất bại trước dịp sinh nhật đặc biệt lần thứ 40. Với nhiều thế hệ trước, bước ngoặc một nửa đời người có nghĩa bạn có thể mua một chiếc xe đắt tiền, yêu ai đó không hợp tuổi hay du lịch ở nước ngoài. Thế hệ của tôi thì vấn đề lại liên quan nhiều đến sự nghiệp ở độ tuổi tứ tuần. Thay vì tậu tài sản, chúng tôi bắt đầu với việc kinh doanh riêng, quyết định đi tư vấn hay làm tự do. Như trường hợp của tôi là lao vào một dự án startup.

Tại sao cứ phải là như thế này thế nọ khi bước vào một độ tuổi? Và chúng ta sẽ mất những gì? Ai biết được nếu chúng ta có một số tiền an toàn để dưỡng già? Thậm chí nếu sử dụng thận trọng số tài khoản ngân hàng của mình thì chắc gì chúng sẽ có giá trị trong 20 năm nữa. Một công việc dài hạn và nghỉ hưu tại nhà có thật sự là thực tế hay không? Và liệu chúng ta có muốn như vậy?

Với một thế giới thường xuyên hỗn độn quanh chúng ta, rất nhiều bạn bè của tôi đã chọn lựa những con đường khác đi so với truyền thống của các thế hệ trước. Thay vì chọn an nhàn tài chính và sự an toàn, chúng tôi chọn hạnh phúc và tập trung vào chất lượng cuộc sống.

Khi tôi hỏi những người cùng độ tuổi rằng điều gì là quan trọng nhất với họ. Câu trả lời là linh hoạt về thời gian và tự do sáng tạo. Không ai muốn bị giam mình trên những chiếc bàn làm việc và tuân thủ thời gian biểu bất biến nhàm chán mỗi ngày. Mọi thứ đang thay đổi chóng mặt.

Chúng ta có thể thấy rõ sự điêu tàn dần của khái niệm "cuộc sống công sở" khi ngày càng nhiều công việc được thực hiện thông qua công nghệ. Tôi nhìn thấy được cả mặt tích cực và tiêu cực của xu hướng này. Tôi vẫn còn nhớ về một thế giới không có email và bạn phải gọi điện thoại để trao đổi công việc. Bản thân tôi đến giờ vẫn trả lời theo cái cách cũ rích đó. Có lẽ vì tôi là người của thế hệ cũ.

Victoria Cairl quyết định khởi nghiệp ở tuổi 40. Ảnh: Youtube.

Một trong những điều tuyệt nhất khi startup là tôi chủ động trong mọi việc. Vì là công ty online, đa phần các công việc đều có thể xử lý qua điện thoại hoặc laptop. Việc này không có nghĩa tôi làm việc ít mà thậm chí là còn nhiều hơn trước. Tuy nhiên, tôi có thể làm ở bất cứ nơi đâu.

Cuộc chơi giờ đây đã thay đổi. Điều này có nghĩa tôi đã lấy lại 2 giờ đồng hồ mỗi tuần trong cuộc đời mà không phí phạm để ngồi tàu đi vào thành phố đến cơ quan hằng ngày. Tôi có thể đưa bọn trẻ đến trường, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên má con để thay lời chào tạm biệt. Khoảnh khắc ấy có giá trị hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Hẳn nhiên là hơn mọi bản hợp đồng hào nhoáng mà người ta đưa ra trước mắt để săn mời tôi.

Đối với những người làm startup, ngày mai không bao giờ chắc chắn là hứa hẹn. Đó là lý do mà tôi không bao giờ khuyên thế hệ sau nên từ bỏ công việc hiện tại và hét lên "Hãy sống hết mình". Tôi sẽ chỉ nói với các bạn ấy rằng hãy tin tưởng vào bản thân.

Khi tôi bắt đầu quan tâm đến thế giới khởi nghiệp, tôi biết mình đã sẵn sàng để đặt cược vào bản thân. Tuổi tác giờ đây không chỉ là một con số, nó còn thể hiện trải nghiệm của bạn. Tôi muốn đặt cược nhiều hơn vào tôi của hiện tại hơn là một phiên bản tôi của 20 năm trước.

Còn nếu bạn muốn thay đổi, hãy thực hiện ngay lập tức. Khi còn trẻ, đôi lúc chúng ta không biết mình đang làm gì. Chúng ta đã làm việc trong suốt 20 năm qua để đủ hiểu tận sâu về thế giới này. Hiện tại, chúng ta đã có thể nắm mọi quy luật nhưng vẫn còn đủ thời gian để tái thiết cuộc chơi.

Tôi tự hào về tôi của bây giờ và chính tôi là người nắm giữ vận mệnh của mình. Tôi bắt đầu hiểu chính những thất bại hay sai lầm của tuổi trẻ đã tạo nên một tôi trưởng thành và nhiều trải nghiệm của hôm nay. Càng nhiều tuổi hơn có nghĩa tôi càng biết chấp nhận bản thân hơn. Tôi biết mình là ai và sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì đang chờ đợi phía trước. Không bao giờ là quá muộn hay quá già để đi theo tiếng gọi của trái tim mình.

Trương Sanh (theo Entrepreneur)